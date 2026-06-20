خرید ۳.۸ میلیون تن گندم و آغاز پرداخت مطالبات کشاورزان + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646\u061b \u0645\u06cc\u062b\u0645 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u200c\u0646\u0698\u0627\u062f - \u0646\u0648\u0631\u06cc\u060c \u0648\u0632\u06cc\u0631 \u062c\u0647\u0627\u062f \u06a9\u0634\u0627\u0648\u0631\u0632\u06cc \u0627\u0632 \u062e\u0631\u06cc\u062f \u06f3.\u06f8 \u0645\u06cc\u0644\u06cc\u0648\u0646 \u062a\u0646 \u06af\u0646\u062f\u0645 \u0628\u0647 \u0627\u0631\u0632\u0634 \u06f1\u06f9\u06f0 \u0645\u06cc\u0644\u06cc\u0648\u0646 \u062a\u0648\u0645\u0627\u0646 \u062e\u0628\u0631 \u062f\u0627\u062f \u0648 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u06a9\u0631\u062f: \u0631\u0648\u0646\u062f \u067e\u0631\u062f\u0627\u062e\u062a\u200c\u0647\u0627 \u0628\u0647\u200c\u0635\u0648\u0631\u062a \u0647\u0641\u062a\u06af\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0645\u0631\u0627\u0631 \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u062f\u0627\u0634\u062a.\n\n\u00a0