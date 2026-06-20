باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
وزیر جهاد کشاورزی مطرح کرد:

خرید ۳.۸ میلیون تن گندم و آغاز پرداخت مطالبات کشاورزان + فیلم

وزیر جهاد کشاورزی گفت: خرید ۳.۸ میلیون تن گندم به ارزش ۱۹۰ میلیون تومان انجام شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ میثم ایران‌نژاد - نوری، وزیر جهاد کشاورزی از خرید ۳.۸ میلیون تن گندم به ارزش ۱۹۰ میلیون تومان خبر داد و اعلام کرد: روند پرداخت‌ها به‌صورت هفتگی استمرار خواهد داشت.

 
مطالب مرتبط
خرید ۳.۸ میلیون تن گندم و آغاز پرداخت مطالبات کشاورزان + فیلم
young journalists club

خریداری ۹۰ هزار تن گندم از کشاورزان همدانی 

خرید ۳.۸ میلیون تن گندم و آغاز پرداخت مطالبات کشاورزان + فیلم
young journalists club

خریداری بیش از ۲۶ هزار تن گندم در کردستان

خرید ۳.۸ میلیون تن گندم و آغاز پرداخت مطالبات کشاورزان + فیلم
young journalists club

کشاورزان کبودراهنگی چشم انتظار پول گندم و جو

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
عملیات نفس‌گیر امدادگران هلال احمر برای نجات یکی از هموطنان از زیرآوار + فیلم
۷۷۸

عملیات نفس‌گیر امدادگران هلال احمر برای نجات یکی از هموطنان از زیرآوار + فیلم

۳۰ . خرداد . ۱۴۰۵
محمدجواد لاریجانی: دیپلماسی باید دستاوردهای میدان را تثبیت کند + فیلم
۷۱۷

محمدجواد لاریجانی: دیپلماسی باید دستاوردهای میدان را تثبیت کند + فیلم

۳۰ . خرداد . ۱۴۰۵
از تهدید تا توافق + فیلم
۶۷۶

از تهدید تا توافق + فیلم

۳۰ . خرداد . ۱۴۰۵
از تهدید تا توافق؛ تقلای ترامپ برای فرار از باتلاق خودساخته + فیلم
۶۳۶

از تهدید تا توافق؛ تقلای ترامپ برای فرار از باتلاق خودساخته + فیلم

۳۰ . خرداد . ۱۴۰۵
دست برتر ایران در دیپلماسی از زبان رسانه‌های غربی + فیلم
۵۵۸

دست برتر ایران در دیپلماسی از زبان رسانه‌های غربی + فیلم

۳۰ . خرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha