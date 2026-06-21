باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - بازی تیم‌های ملی فوتبال تونس و ژاپن از گروه F رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ صبح روز یکشنبه ساعت ۷:۳۰ در ورزشگاه بی‌بی‌وی‌ای مونتری (مکزیک) برگزار می‌شود.

تیم ملی تونس بعد از باخت سنگین ۵ بر یک برابر تیم ملی سوئد با اخراج سرمربی اش مواجه شد و فدراسیون این کشور تنها ۴۸ ساعت پس از آن فاجعه، صبری لاموشی را برکنار و هروه رنار، سرمربی کارکشته فرانسوی را برای هدایت تیمش برگزید.

رنار سابقه هدایت تیم‌های ملی زامبیا، عربستان و تیم زنان فرانسه را دارد و حالا این مربی ماموریت دارد که تیم ملی تونس را به جدول مسابقات جام جهانی برگرداند.

در سوی دیگر میدان، تیم ملی ژاپن در نخستین بازی خود توانست برابر تیم ملی هلند بازی باخته را با تساوی عوض کند و یک امتیاز باارزش از این بازی کسب کند.

آمار‌ها نشان می‌دهد که تیم ملی ژاپن از جام‌جهانی ۲۰۱۸ تاکنون، در ۷ بازی مرحله‌گروهی تنها ۲ باخت داشته و بازیکنان تعویضی برگ برنده‌شان است. جالب اینکه از ۷ گل اخیر ژاپن در جام‌جهانی، ۵ گل یا توسط یاران ذخیره زده شده یا با پاس آنها ساخته شده است؛ اتفاقی که برابر هلند نیز تکرار شد. شوگو تانیگوچی، مدافع ۳۴ ساله، با ۹۸ درصد پاس‌های دقیق، نمایشی بی‌نقص از خود به جای گذاشت.

۲ تیم تنها یک تقابل جام‌جهانی در کارنامه دارند و تیم ملی ژاپن در سال ۲۰۰۲ توانست با نتیجه ۲ بر صفر از سد تیم تونس عبور کند و به برتری برسد.اکنون تیم ملی تونس به دنبال جبران شکست در بازی امروز است.

به هر حال تیم ملی تونس با «رنار» سرمربی خود امیدوار است که با بردن ژاپن بتواند شکست سنگین برابر تیم ملی سوئد را جبران کند.