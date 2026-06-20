باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام مصطفوی در گفتگوی ویژه خبری شبکه قزوین به جزئیات وضعیت پرونده‌های «رضایت‌خودرو» پرداخت و تصریح کرد: «ما برای رد مال به مالباختگان، مزایده‌های متعددی برگزار کردیم. از کل اموال توقیف‌شده شامل ۹۵ ملک، ۱۰۷ خودرو، ۲۶ سیم‌کارت و ۱۶ مورد سایر اموال، تاکنون ۱۳ ملک، ۷۷ خودرو، ۲۰ سیم‌کارت و ۹ مورد از سایر اموال به فروش رفته است.»

وی ادامه داد: «ارزش فروش این اموال حدود ۸۳۶ میلیارد تومان بوده و تا امروز به ۷,۳۱۲ نفر از مالباختگان تا سقف ۱۴۹ میلیون تومان پرداخت انجام شده است.»

رئیس کل دادگستری استان درباره برنامه‌های آتی افزود: «در مزایده‌های خردادماه، حدود ۳۰۰ میلیارد تومان دیگر از اموال به فروش رسید که اگر پرداخت شود، حدود ۱,۹۰۰ نفر دیگر نیز رد مال می‌گیرند و مجموع مشمولان به ۹,۲۱۲ نفر افزایش می‌یابد.»

وی اولویت‌بندی پرداخت‌ها را چنین تشریح کرد: «اولویت با کسانی است که هنوز هیچ پولی نگرفته‌اند و پرداخت‌ها متناسب با ظرفیت اموال انجام می‌شود. با فروش اموال باقی‌مانده، اطمینان می‌دهم که اولین قراردادها کاملاً پوشش داده شده و بخشی از قراردادهای بعدی نیز پرداخت خواهد شد.»

حجت‌الاسلام مصطفوی با اشاره به خبر مهم کشف منابع جدید، گفت: «ما یک پرونده پولشویی را نیز پیگیری می‌کنیم که در صورت قطعیت حکم، حدود ۱,۵۰۰ میلیارد تومان آورده جدید برای رد مال ایجاد خواهد کرد که می‌تواند بخش بزرگی از مطالبات شاکیان را پوشش دهد.»

رئیس کل دادگستری استان، در تشریح اقدامات دستگاه قضایی در اجرای سند تحول، گفت: «ما در مسیر قضا‌زدایی و تسهیل خدمات، گام‌های عملی برداشته‌ایم. در حوزه محاکم صلح، از مجموع ۲,۰۱۴ شعبه مصوب در کل کشور، ۱,۵۰۴ شعبه (۷۶٪) فعال شده‌اند و در استان قزوین نیز از ۳۵ شعبه مصوب، هم‌اکنون ۲۷ شعبه (۷۹٪) مشغول فعالیت هستند.»

حجت‌الاسلام مصطفوی با اشاره به تحولات حوزه انحصار وراثت، افزود: «با توجه به وجود بیش از ۵۰۰ هزار پرونده در سطح کشور و بیش از ۷ هزار پرونده در استان، ما فرایند صدور انحصار وراثت را تسهیل کردیم؛ به‌طوری‌که اکنون با صدور خودکار از طریق ثبت‌احوال، این گواهی حداکثر ظرف ۲۰ روز صادر می‌شود.»