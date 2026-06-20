باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاکمنش - در میان همه محصولات کشاورزی، گندم جایگاهی ویژه و راهبردی دارد؛ محصولی که نه تنها تأمینکننده اصلی قوت مردم است، بلکه نقش مهمی در اقتصاد روستایی، اشتغال و امنیت غذایی کشور ایفا میکند.
امروز نام لرستان با مزارع طلایی گندم گره خورده است. هر ساله هزاران کشاورز در مناطق مختلف استان از شمال تا جنوب، با تلاش شبانهروزی خود زمینه تولید یکی از مهمترین محصولات استراتژیک کشور را فراهم میکنند. این تلاشها تنها به افزایش تولید ختم نمیشود، بلکه به معنای کاهش وابستگی کشور به واردات و تقویت استقلال اقتصادی نیز هست.
در سالهای اخیر، بخش کشاورزی لرستان از مرحله کشاورزی سنتی عبور کرده و به سمت بهرهگیری از دانش فنی، مکانیزاسیون و مدیریت علمی حرکت کرده است. توسعه ارقام اصلاحشده، آموزش کشاورزان، اجرای طرحهای مبارزه با آفات و بیماریها، استفاده بهینه از منابع آب و توسعه سامانههای نوین کشاورزی، موجب شده تا عملکرد مزارع گندم استان روندی رو به رشد داشته باشد.
گندم در لرستان تنها یک محصول اقتصادی نیست؛ این محصول به نوعی ضامن پایداری اجتماعی در مناطق روستایی محسوب میشود. بسیاری از خانوارهای روستایی معیشت خود را از طریق کشت گندم تأمین میکنند و رونق این بخش به معنای افزایش درآمد، کاهش مهاجرت و تقویت اقتصاد محلی است. به همین دلیل، حمایت از تولید گندم در واقع حمایت از زندگی و پایداری جامعه روستایی است.
از سوی دیگر، شرایط پیچیده اقتصادی جهان و نوسانات بازارهای بینالمللی نشان داده است که امنیت غذایی کمتر از امنیت سیاسی و اقتصادی نیست. کشورهایی که توان تولید محصولات اساسی خود را دارند، در برابر بحرانهای جهانی آسیبپذیری کمتری خواهند داشت. در چنین شرایطی، هر هکتار مزرعه گندم در لرستان به منزله سنگری برای حفظ امنیت غذایی کشور است.
در حالی که تأمین امنیت غذایی به یکی از مهمترین اولویتهای کشور تبدیل شده است، شهرستان خرمآباد با تکیه بر مدیریت علمی، نظارت مستمر و همراهی کشاورزان، خود را برای ثبت یکی از موفقترین فصلهای برداشت گندم در سالهای اخیر آماده میکند؛ فصلی که پیشبینی میشود با تولید ۶۰ تا ۷۰ هزار تن گندم مرغوب، سهم مهمی در تأمین نیازهای غذایی استان و کشور ایفا کند.
برداشت امید از مزارع لرستان؛ تولید ۷۰ هزار تن گندم در افق خرمآباد
نورالدین درمنان فرماندار خرمآباد به همراه معاون خود شفیعیان، جواد سپهوند مدیر جهاد کشاورزی شهرستان و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی شامل ادارات غله، صمت، استاندارد، تعزیرات حکومتی و نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی، از سیلوی کمالوند و کارخانه آرد ایران عشایر بازدید کردند.
این بازدید میدانی با هدف ارزیابی روند خرید تضمینی گندم، بررسی کیفیت ذخیرهسازی محصول و نظارت بر فرآیند تولید آرد انجام شد و نشاندهنده عزم جدی مسئولان برای مدیریت یکپارچه زنجیره تأمین گندم، از مزرعه تا سفره مردم بود.
جواد سپهوند، مدیر جهاد کشاورزی خرمآباد، در حاشیه این بازدید با اشاره به موفقیتهای حاصل شده در سال زراعی جاری اظهار داشت: «امسال با مدیریت هدفمند ۳۸ هزار هکتار از اراضی گندمکاری آبی و دیم و بهرهگیری مناسب از ظرفیت بارندگیها، گامهای مؤثری در جهت افزایش بهرهوری و ارتقای کیفیت محصول برداشته شده است.»
وی افزود: «اجرای عملیات مبارزه با آفات، بیماریها و عوامل خسارتزای گیاهی در بیش از ۳۰ هزار هکتار از مزارع، یکی از مهمترین اقدامات راهبردی جهاد کشاورزی در سال جاری بود که با مشارکت کشاورزان و آموزشهای تخصصی کارشناسان به نتیجه رسید و امروز آثار آن در کیفیت مطلوب محصول قابل مشاهده است.»
مدیر جهاد کشاورزی خرمآباد همچنین از آمادگی کامل مراکز خرید برای تحویل گندم مازاد بر نیاز کشاورزان خبر داد و تأکید کرد: «فرآیند خرید تضمینی با سرعت و دقت در حال انجام است و با نظارت مستمر دستگاههای مسئول، محصول تحویلی بر اساس استانداردهای کیفی به آرد تبدیل خواهد شد تا امنیت غذایی شهروندان بیش از پیش تقویت شود.»
وی پیشبینی کرد میزان تولید گندم در شهرستان خرمآباد در سال جاری بین ۶۰ تا ۷۰ هزار تن باشد؛ رقمی که میتواند یکی از دستاوردهای مهم بخش کشاورزی استان لرستان در سال جاری به شمار آید.
نقش کشاورزان لرستانی در این مسیر ستودنی است. آنان با وجود چالشهایی همچون خشکسالیهای مقطعی، افزایش هزینههای تولید، نوسانات بازار و مشکلات تأمین نهادهها، همچنان با انگیزه و تلاش مثالزدنی در عرصه تولید حضور دارند. این سرمایه انسانی ارزشمند، مهمترین پشتوانه توسعه کشاورزی استان به شمار میرود.
در کنار کشاورزان، نقش دستگاههای اجرایی، مراکز تحقیقاتی، سازمان جهاد کشاورزی، مراکز خرید تضمینی و صنایع تبدیلی نیز بسیار مهم است. تکمیل زنجیره تولید از مزرعه تا سیلو و از سیلو تا کارخانههای آرد، میتواند ارزش افزوده بیشتری برای استان ایجاد کند و زمینه اشتغال پایدار را فراهم سازد.
امروز لرستان در مسیر تبدیل شدن به یکی از قطبهای مهم تولید گندم کشور قرار دارد. استمرار حمایت از تولیدکنندگان، توسعه زیرساختهای کشاورزی، مدیریت منابع آب و سرمایهگذاری در فناوریهای نوین میتواند این جایگاه را بیش از پیش تقویت کند.
مزارع طلایی گندم لرستان تنها نشانهای از رونق کشاورزی نیستند؛ آنها نماد امید، خودباوری، تلاش و امنیت غذایی ملتی هستند که آینده خود را بر پایه تولید و توان داخلی بنا کرده است. هر خوشه گندم در این سرزمین، پیامآور استقلال، اقتدار و توسعهای است که از دل خاک حاصلخیز و دستان پرتلاش کشاورزان برمیخیزد.