آمریکا فضای جام جهانی فوتبال را به یک میدان جنگ سیاسی تبدیل کرده است.

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0641\u062f\u0631\u0627\u0633\u06cc\u0648\u0646 \u0641\u0648\u062a\u0628\u0627\u0644 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u062f\u0644\u06cc\u0644 \u0645\u062d\u062f\u0648\u062f\u06cc\u062a\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062f\u0631 \u0646\u0638\u0631 \u06af\u0631\u0641\u062a\u0647 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0632 \u0633\u0648\u06cc \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627 \u062f\u0631 \u062c\u0627\u0645 \u062c\u0647\u0627\u0646\u06cc \u06f2\u06f0\u06f2\u06f6 \u0642\u0635\u062f \u062f\u0627\u0631\u062f \u0628\u0647 \u0641\u06cc\u0641\u0627 \u0634\u06a9\u0627\u06cc\u062a \u06a9\u0646\u062f.\n\u0647\u0645\u0686\u0646\u06cc\u0646 \u062f\u0631 \u0631\u0648\u0632 \u0646\u062e\u0633\u062a \u0631\u0642\u0627\u0628\u062a\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062c\u0648\u062c\u06cc\u062a\u0633\u0648 \u062f\u0631 \u062a\u0631\u06a9\u06cc\u0647\u060c \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0646\u062f\u06af\u0627\u0646 \u06a9\u0634\u0648\u0631\u0645\u0627\u0646 \u0645\u0648\u0641\u0642 \u0628\u0647 \u062f\u0631\u062e\u0634\u0634 \u0634\u062f\u0646\u062f.\n