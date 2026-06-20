باشگاه خبرنگاران جوان - عارف در جلسه ستاد ملی آئین تشییع و وداع با رهبر شهید انقلاب با تشکر از همه زحمات و تلاش‌های اعضای ستاد، دبیر ستاد، کارگروه‌ها، رؤسا و دبیران کارگروه‌ها و همه تشکل‌ها و سازمان‌های مسئول، افزود: روند برگزاری مراسم خوب پیش می‌رود. برگزاری این مراسم، امر دلی و یک گوشه‌ای از ادای دین ما نسبت به قائد عظیم‌الشان ما است.

وی در این نشست با تأکید بر ضرورت هماهنگی و بسیج همه ظرفیت‌های اجرایی کشور برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر آئین‌های تشییع و وداع، گفت: بخشنامه‌ای در این زمینه تهیه و ابلاغ خواهد شد تا تمامی وزارتخانه‌ها، استانداری‌ها و نهاد‌های عمومی، نهایت همکاری و پشتیبانی را با ستاد ملی و استان‌های قم و خراسان رضوی به عمل آورند. همچنین بر بررسی دقیق نیاز‌ها و کمبود‌های احتمالی و اتخاذ تدابیر لازم برای رفع آنها تأکید کرد.

معاون اول رئیس جمهور و رئیس ستاد ملی در ادامه بیان کرد: از رهنمود‌های مقام معظم رهبری در ارتباط با گفت‌و‌گو‌های ایران و آمریکا و یادداشت تفاهم و تعیین خط مشی دوره بعد مذاکرات تشکر می‌کنم. فرمایشات و بیانات ایشان کوتاه بود، اما جایگاه نظام الهی ما و ولایت فقیه و ظرفیت استثنایی این نظام را اثبات کرد. نظام الهی، کارایی خود را در بحران‌ها نشان داده است. در سال گذشته چندین بار کارآمدی نظام را در جنگ۱۲ روزه، حوادث دی ماه و جنگ رمضان را مشاهده کردیم.

وی در ادامه با اشاره به نگاه رهبر انقلاب اسلامی به عملکرد مسئولان نظام در مذاکرات اخیر، خاطرنشان کرد: ایشان به دلسوزی، حسن نیت و تلاش زیاد مسئولان اشاره دارند که این مسأله کلیدی است. ایشان اجازه دادند که یادداشت تفاهم با وجود آنکه که علی‌الاصول نظر دیگری دارند، امضا شود. این جمله ایشان ظرفیت فوق‌العاده نظام را نشان می‌دهد. ما معتقدیم در نظام جمهوری اسلامی، حرف آخر را رهبری می‌زنند، اما ظرفیت و جمهوریت نظام این است که رهبر گاهی براساس تشخیصی که دارند، از دیدگاه خود کوتاه می‌آیند و نظر شورای عالی امنیت ملی و تیم مذاکره کننده را تایید می‌کنند.

عارف ادامه داد: مذاکره کنندگان همواره براساس راهبرد‌های رهبری و نظام عمل کرده‌اند. ما در مذاکرات عقبه اعتقادی و کارشناسی در نظرات خود داریم و خیلی صریح مواضع خود را اعلام و از حقوق خود با قدرت دفاع می‌کنیم. مرحله بعد مذاکرات بسیار حساس است و همه در این مرحله باید برای پیشبرد و احقاق حق ملت ایران کمک کنند.

معاون اول رئیس‌جمهور افزود: حل مسأله مدیریت تنگه هرمز توسط ایران مسأله بسیار مهمی بود که این دستاورد مایه افتخار کشور ماست. در حال حاضر خطوط قرمز، خط مشی و نقشه راه مذاکره مرحله دوم برای دستیابی به سند نهایی توافق‌نامه ایران و آمریکا روشن و مشخص شده است. مذاکره‌کنندگان و نهاد‌هایی که باید نتیجه مذاکرات را تایید کنند این خط مشی را باور دارند و لازم است آن را اجرایی کنند. این مذاکرات مهم و تاریخی است و دنیا باید این توافق را پس از نهایی شدن با سایر توافق‌ها مقایسه کنند. امروز افتخار می‌کنیم نه تنها عزت نظام، کشور و مردم حفظ شد و ایران هراسی به ایران دوستی تبدیل شد بلکه این مقاومت، ایستادگی و مذاکرات الگویی حتی برای کشور‌های اروپایی شده است. آنان در دیدار‌های خصوصی از مقامات ما تشکر می‌کنند که ایران اروپا را از حقارت در برابر آمریکا بیرون آورد. اروپای مدعی در برابر آمریکا مجبور بود که نوعی بردگی را قبول کند. امروز اروپا باید از ایران به خاطر رفتار غیرانسانی و غیر حقوق بشری خود عذرخواهی کند.

وی در پایان گفت: ان‌شالله بتوانیم در راستای منویات مقام معظم رهبری که در راستای رهنمود‌های امام راحل و، اما شهیدمان است، حرکت کنیم. در آینده مسئولیت ما محدود به ایران نیست بلکه در برای امت اسلامی و آزادگان جهان مسئولیت داریم و تکلیف ملی و شرعی خود را انجام دهیم.

این جلسه با حضور علی‌اکبر پورجمشیدیان معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور و دبیر ستاد ملی آئین تشییع و وداع با رهبر شهید انقلاب، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی، محمدصادق معتمدیان استاندار تهران، حسین سیمایی‌صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، ایمان عطارزاده معاون دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، اکبر بهنام‌جو استاندار قم، غلامحسین مظفری استاندار خراسان رضوی، مصطفی فیضی قائم‌مقام تولیت آستان قدس رضوی، سردار حسن‌زاده فرمانده سپاه محمد رسول‌الله تهران بزرگ و جمعی از نمایندگان دستگاه‌ها و مسئولان مرتبط برگزار شد و در ادامه جلسه، مسئولان کارگروه‌های مختلف ستاد ملی، گزارش اقدامات، برنامه‌ها و آخرین هماهنگی‌های انجام شده در حوزه مأموریت‌های خود را ارائه کردند.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیس جمهور