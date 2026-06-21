باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - الجزیره در گزارشی با اشاره به روابط واشنگتن و تل‌آویو طی هفته‌های اخیر، نوشت: شکاف بین آمریکا و (رژیم) اسرائیل در این هفته به اوج خود رسید و مقالاتی در نشریات مهم اسرائیلی منتشر شد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا را به خیانت متهم می‌کرد.

تحلیلگران صهیونیست با توجه به خشم عمومی از مفاد تفاهم‌نامه آمریکا و ایران، آن را نوعی خیانت دانسته و به ترامپ به دلیل امضای چنین توافقی حمله می‌کنند.

یک مقاله تند نوشته شده در «اسرائیل هیوم» خطاب به ترامپ می‌نویسد «شما می‌توانستید بزرگ‌ترین رئیس جمهور باشید، اما شکست خوردید». این نشریه متعلق به میریام ادلسون از حامیان بانفوذ ترامپ است و پس از انتشار، چندان مورد انتقاد قرار نگرفت.

این مقاله که به شکل نامه‌ای به ترامپ نوشته شده بود، حتی از برخی از سیاستمداران صهیونیست نیز فراتر رفت و گفت که ترامپ باعث تحقیر آمریکا شده است.

اتحاد آمریکا و رژیم صهیونیستی عموماً به عنوان یکی از نزدیک‌ترین اتحاد‌ها در تاریخ جهان مدرن در نظر گرفته می‌شود. ایالات متحده از زمان ایجاد رژیم جعلی اسرائیل، همواره از آن حمایت کرده است. با این حال، اگرچه در گذشته نیز تنش‌هایی وجود داشته، اما به نظر نمی‌رسد هیچ‌کدام به پای اختلاف کنونی بر سر مفاد این تفاهم‌نامه برسد. برای بسیاری از اسرائیلی‌ها، ایران دشمن منطقه‌ای محسوب می‌شود و جنگ با آن عملاً به عنوان یک درگیری وجودی تصویر می‌شود.

نظر صهیونیست‌ها نسبت به ترامپ تغییر می‌کند

دهه‌ها است که سیاستمداران صهیونیست از جمله بنیامین نتانیاهو ادعا می‌کنند ایران در آستانه دستیابی به سلاح هسته‌ای قرار دارد و همراه با متحدانش در پی نابودی اسرائیل است. با این حال، طبق مفاد این توافق که بدون مشارکت آشکار اسرائیل مذاکره شده، باید جنگ در تمامی جبهه‌ها از جمله لبنان متوقف شود. همچنین رژیم صهیونیستی باید متعهد شود که «تمامیت ارضی و حاکمیت لبنان» را محترم بشمارد.

این موضوع در داخل سرزمین‌های اشغالی و در میان صهیونیست‌ها با استقبال خوبی روبه‌رو نشده است. یک نظرسنجی از شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی در روز پنجشنبه نشان داد که نظر صهیونیست‌ها نسبت به ترامپ در حال تغییر است. بر اساس این نظرسنجی، تنها ۱۱ درصد از صهیونیست‌ها احساس می‌کنند تل‌آویو در جنگی که علیه ایران آغاز کرده «پیروز» شده است، و در مقابل، ۷۱ درصد گفته‌اند دیگر به دولت ترامپ برای تأمین منافع اسرائیل اعتماد ندارند.

نگرانی درباره اهداف آمریکا فقط محدود به افکار عمومی نبوده است. در حالی که بنیامین نتانیاهو هنوز به‌طور علنی درباره مفاد این تفاهم‌نامه اظهار نظر نکرده، ادامه حملات به لبنان از نگاه ناظران نشانه‌ای است مبنی بر اینکه او خود را ملزم به این توافق نمی‌داند. برخی دیگر از اعضای کابینه او صریح‌تر بوده‌اند؛ به‌طوری که هر دو وزیر تندرو کابینه یعنی بزالل اسموتریچ و ایتامار بن‌گویر، این توافق را به‌طور علنی محکوم کرده‌اند.

مقامات آمریکایی از این نوع روایت در سیاست و رسانه‌های صهیونیستی ناراضی بوده‌اند. در نشست گروه هفت که روز چهارشنبه برگزار شد، ترامپ به خبرنگاران گفت نتانیاهو در حملات به لبنان «کمی هیجان‌زده شده است».

جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا نیز انتقادات شدیدتری علیه منتقدان اسرائیلی مطرح کرد. او گفت ترامپ «تنها رهبر جهان است که در حال حاضر نسبت به اسرائیل همدلی دارد» و «اگر من عضو کابینه اسرائیل بودم، شاید علیه تنها متحد قدرتمندی که در جهان دارم این‌طور حمله نمی‌کردم».

حقیقت برای آمریکایی‌ها آشکار می‌شود؛ تل‌آویو ترامپ را وارد جنگ کرد

اُری گلدبرگ، تحلیلگر سیاسی این وضعیت را نه یک تنش ساده بلکه یک «شکاف» توصیف کرد. او گفت: «انتقاد رهبران آمریکا از اسرائیل به این دلیل نیست که ناگهان به بصیرت خاصی رسیده‌اند، بلکه به این دلیل است که واقعیت‌ها دیگر قابل انکار نیستند. هرچه می‌گویند درست است؛ اینها بمب‌های حقیقت هستند. اسرائیل واقعاً آمریکا را وارد این جنگ کرد و نتانیاهو هم ترامپ را تحت تأثیر قرار داد».

به گفته او، اوضاع هر روز وخیم‌تر می‌شود. در روز شنبه، ادامه حملات به لبنان باعث شد ایران بار دیگر تنگه هرمز را ببندد؛ گذرگاه اقتصادی مهمی که پیش‌تر نیز بسته شدن آن به عنوان عاملی برای کشاندن ترامپ به میز مذاکره شناخته شده بود.

آلون پینکاس، سفیر سابق رژیم صهیونیستی و سرکنسول آن در نیویورک، گفت: «از یک طرف، هواداران ترامپ به‌دنبال مقصر خارجی می‌گردند تا او را از ورود به یک جنگ پیچیده تبرئه کنند و نتانیاهو را هدف می‌گیرند. از طرف دیگر، حامیان نتانیاهو نیز با جنگی در لبنان روبه‌رو هستند که راه خروجی از آن ندارند و توافق آمریکا با ایران را می‌بینند که ایران را قوی‌تر از توافق دوران اوباما نشان می‌دهد».

منبع: الجزیره