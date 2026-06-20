باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاکمنش - ایران نیز با برخورداری از بیش از ۳۰۰ روز آفتابی در بسیاری از مناطق کشور، یکی از مستعدترین کشورهای جهان برای توسعه نیروگاهها و شهرکهای خورشیدی محسوب میشود. در این میان، لرستان و به ویژه بروجرد میتوانند نقش مهمی در این تحول ایفا کنند.
طرح ایجاد شهرک انرژی خورشیدی در بروجرد را نباید صرفاً یک پروژه عمرانی یا اقتصادی دانست؛ این طرح در حقیقت یک نگاه آیندهنگر به توسعه شهرستان است. توسعه انرژی خورشیدی میتواند بروجرد را از یک مصرفکننده صرف انرژی به یک تولیدکننده و صادرکننده انرژی پاک تبدیل کند؛ جایگاهی که علاوه بر درآمدزایی، مزیت رقابتی مهمی برای منطقه ایجاد خواهد کرد.
از سوی دیگر، همزمانی برنامه ایجاد شهرک انرژی خورشیدی با راهاندازی شهرک فناوری گیاهان دارویی نشان میدهد که نگاه مدیران شهرستان به توسعه، نگاهی چندبعدی و مبتنی بر اقتصاد دانشبنیان است. ترکیب انرژی پاک، کشاورزی نوین، صنایع سبز و فناوریهای جدید میتواند الگویی موفق برای توسعه پایدار در لرستان باشد.
یکی از مهمترین دستاوردهای ایجاد شهرکهای خورشیدی، جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی است. سرمایهگذار امروز به دنبال مناطقی است که علاوه بر زمین و زیرساخت، دارای برنامه توسعهای مشخص باشند. بروجرد با موقعیت جغرافیایی مناسب، نیروی انسانی توانمند، دسترسی به شبکههای ارتباطی و حمایت مسئولان محلی، میتواند به یکی از کانونهای مهم سرمایهگذاری در غرب کشور تبدیل شود.
موضوع اشتغال نیز از دیگر ابعاد مهم این پروژه است. احداث نیروگاههای خورشیدی، صنایع وابسته، مراکز نگهداری و خدمات فنی مرتبط، صدها فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم ایجاد خواهد کرد. این مسئله به ویژه برای جوانان تحصیلکرده شهرستان که به دنبال فرصتهای جدید شغلی هستند، اهمیت فراوانی دارد.
امروز بسیاری از شهرهای موفق دنیا، توسعه خود را بر پایه اقتصاد سبز بنا کردهاند. اقتصادی که در آن تولید ثروت با حفظ محیط زیست همراه است. بروجرد نیز میتواند با تکیه بر ظرفیتهای طبیعی و انسانی خود، به یکی از نمادهای اقتصاد سبز در غرب ایران تبدیل شود.
اگر برنامههای پیشبینی شده با جدیت دنبال شوند، در سالهای آینده نام بروجرد تنها با صنعت، کشاورزی و تاریخ غنی آن شناخته نخواهد شد؛ بلکه این شهرستان میتواند به عنوان «قطب شهرکهای انرژی خورشیدی لرستان» و یکی از مراکز مهم تولید انرژی پاک کشور مطرح شود.
آینده توسعه در جهان، آینده انرژیهای پاک است و بروجرد امروز در آستانه ورود به این مسیر روشن قرار گرفته است؛ مسیری که میتواند اشتغال، سرمایهگذاری، رونق اقتصادی و توسعه پایدار را برای نسلهای آینده به ارمغان آورد.
قدرتالله ولدی در نشست بررسی وضعیت شهرک فناوری گیاهان دارویی شهرستان بروجرد که در محل فرمانداری برگزار شد، اظهار داشت: با برنامهریزیهای انجام شده، فرآیند مکانیابی و تأمین اراضی مورد نیاز برای اجرای این پروژههای مهم در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: با حمایت استاندار لرستان و همکاری اداره کل منابع طبیعی استان و شهرستان بروجرد، روند جانمایی شهرک انرژیهای خورشیدی و همچنین شهرک فناوری گیاهان دارویی در حال پیگیری است تا زمینه حضور و فعالیت سرمایهگذاران توانمند در این حوزهها فراهم شود.
فرماندار ویژه بروجرد با اشاره به جایگاه این طرحها در سند راهبردی توسعه استان و شهرستان تصریح کرد: راهاندازی این دو مجموعه مهم میتواند زمینهساز تحولی بزرگ در حوزه سرمایهگذاری، اشتغال، تولید دانشبنیان و توسعه پایدار منطقه باشد.
ولدی خاطرنشان کرد: بروجرد از ظرفیتهای مناسبی برای توسعه گلخانهها، صنایع وابسته به گیاهان دارویی و تولید انرژیهای تجدیدپذیر برخوردار است و فرمانداری آمادگی دارد از سرمایهگذاران بخش خصوصی برای اجرای پروژههای مرتبط با انرژی خورشیدی، گلخانههای مدرن و صنایع سبز حمایت کند.
وی تأکید کرد: توسعه انرژیهای پاک علاوه بر ایجاد فرصتهای شغلی جدید، میتواند نقش مهمی در کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی و تحقق اهداف توسعه پایدار ایفا کند.