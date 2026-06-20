توصیه مهم شهید نصرالله درباره جنگ شناختی + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0633\u06cc\u062f\u062d\u0633\u0646 \u0646\u0635\u0631\u0627\u0644\u0644\u0647\u060c \u062f\u0628\u06cc\u0631\u06a9\u0644 \u0633\u0627\u0628\u0642 \u062d\u0632\u0628\u200c\u0627\u0644\u0644\u0647 \u0644\u0628\u0646\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u06cc\u06a9 \u0633\u062e\u0646\u0631\u0627\u0646\u06cc \u062a\u0627\u0631\u06cc\u062e\u06cc \u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0628\u0648\u062f \u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u062c\u0646\u06af \u0634\u0646\u0627\u062e\u062a\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u0627\u0634\u062a\u0628\u0627\u0647 \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u062a\u0646\u0647\u0627 \u062f\u0631 \u0645\u0648\u0636\u0639 \u062f\u0641\u0627\u0639 \u0642\u0631\u0627\u0631 \u0628\u06af\u06cc\u0631\u06cc\u062f.\n