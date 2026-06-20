باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

توصیه مهم شهید نصرالله درباره جنگ شناختی + فیلم

دبیرکل سابق حزب‌الله لبنان توصیه‌ای مهم درباره جنگ شناختی کرده بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - شهید سیدحسن نصرالله، دبیرکل سابق حزب‌الله لبنان در یک سخنرانی تاریخی عنوان کرده بود که در جنگ شناختی این اشتباه است که تنها در موضع دفاع قرار بگیرید.

مطالب مرتبط
توصیه مهم شهید نصرالله درباره جنگ شناختی + فیلم
young journalists club

رصد شبانه قلعه تاریخی «شقیف» توسط پهپاد «ابابیل» حزب الله + فیلم

توصیه مهم شهید نصرالله درباره جنگ شناختی + فیلم
young journalists club

هلاکت سربازان صهیونیست در عملیات اخیر حزب الله + فیلم

توصیه مهم شهید نصرالله درباره جنگ شناختی + فیلم
young journalists club

انهدام خودروی زرهی ارتش صهیونیستی در جنوب لبنان توسط حزب الله + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
پیام رهبر انقلاب درباره مسیر میدان و دیپلماسی + فیلم
۲۲۲۷

پیام رهبر انقلاب درباره مسیر میدان و دیپلماسی + فیلم

۳۰ . خرداد . ۱۴۰۵
عقب‌نشینی رژیم صهیونیستی از ادامه تجاوز به لبنان + فیلم
۸۵۵

عقب‌نشینی رژیم صهیونیستی از ادامه تجاوز به لبنان + فیلم

۳۰ . خرداد . ۱۴۰۵
سایه حواشی بر نبرد ایران و بلژیک + فیلم
۸۴۱

سایه حواشی بر نبرد ایران و بلژیک + فیلم

۳۰ . خرداد . ۱۴۰۵
روایت محمدمتین ۹ ساله از داغ پدر و برادر + فیلم
۸۱۷

روایت محمدمتین ۹ ساله از داغ پدر و برادر + فیلم

۳۰ . خرداد . ۱۴۰۵
طنین نوای نوجوانان مبارکه اصفهان در برنامه حسینیه معلی + فیلم
۶۷۹

طنین نوای نوجوانان مبارکه اصفهان در برنامه حسینیه معلی + فیلم

۳۰ . خرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha