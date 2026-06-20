باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین روز شنبه ادعا کرد که روسیه در حال آماده‌سازی یک حمله بزرگ در روز‌های آینده است و از غیرنظامیان خواست که در طول هشدار‌های حمله هوایی هوشیار باشند.

زلنسکی در سخنرانی عصر خود گفت: «امشب و در آینده نزدیک، ما باید به طور ویژه به هشدار‌های هوایی توجه داشته باشیم: روس‌ها یک حمله گسترده جدید را آماده کرده‌اند.»

او گفت که نیرو‌های روسی به حملات خود در سراسر اوکراین ادامه دادند، در حالی که آنچه را که او حمله «موثر» اوکراین به یک پالایشگاه نفت در منطقه تیومن روسیه توصیف کرد، تأیید کرد.

زلنسکی همچنین روسیه را به وارد کردن بلاروس به درگیری متهم کرد و نسبت به عواقب «بسیار خطرناک» آن هشدار داد. او ادعا کرد که بلاروس در نزدیکی مرز، دستگاه‌های تکرارکننده‌ای دارد که به تصحیح حملات پهپاد‌های روسیه در اوکراین کمک می‌کنند.

او گفت: «بلاروس زمان دارد تا این تجهیزات را از بین ببرد.»

زلنسکی افزود که محموله‌های بنزین بلاروس به روسیه بین ژانویه و مه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته سیزده برابر افزایش یافته است، در حالی که صادرات گازوئيل سه برابر شده است. او تأکید کرد که این منابع و حمایت صنعتی بلاروس، موضع مینسک را در این درگیری تقویت می‌کند.

روز جمعه، زلنسکی به الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهور بلاروس هشدار داد که اگر تجهیزات ادعایی پشتیبانی پهپاد‌های روسی از خاک بلاروس خارج نشود، اوکراین برای از بین بردن آنها اقدام خواهد کرد.

زلنسکی در X نوشت: «در خاک او، در امتداد دو منطقه هم‌مرز با اوکراین، تجهیزاتی وجود دارد که آتش (سلاح‌ها) را به سمت مردم ما تنظیم می‌کند. او باید آن تجهیزات را از بین ببرد. فکر می‌کنم یک هفته برای انجام این کار برای او کافی است.»

منبع: آناتولى