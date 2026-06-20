رئیس کل دادگستری هرمزگان از برگزاری مزایده فروش ۲۰۷ ردیف کالای موجود در انبار‌های اموال تملیکی این استان به ارزش بیش از ۱۳ هزار میلیارد ریال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: باتوجه به تأکیدات ریاست قوه قضاییه در مورد لزوم تداوم نظارت مسئولان قضایی بر روند تعیین تکلیف اموال موجود در انبار‌های اموال تملیکی با هدف صیانت از حقوق بیت المال و جلوگیری از تضییع اموال مردم، در نتیجه تمهیدات اتخاذ شده با همکاری بسیار خوب دولت و استانداری هرمزگان، مزایده شماره ۳۰۴ برای فروش ۲۰۷ ردیف کالای موجود در انبار‌های اموال تملیکی استان آغاز شده و تا ۸ تیرماه ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت.

این مقام قضایی تصریح کرد: کالا‌های ارائه شده در این مزایده شامل انواع انواع خودرو سواری، ماشین آلات راهسازی، مواد شیمیایی، آهن آلات، کالاهای صنعتی و اقلام دیگر با ارزش پایه ۱۳ هزار و ۷۰۵ میلیارد ریال است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین تأکید کرد: با توجه به شیوه نامه تدوین شده، روند برگزاری مستمر و منظم مزایده‌ها تا ساماندهی صد درصدی کالا‌های موجود در انبار‌های اموال تملیکی و دستیابی به تمامی اهداف پیش بینی شده ادامه خواهد یافت.

براساس این گزارش، اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند برای بازدید از کالا‌های موضوع این مزایده به اداره‌کل اموال تملیکی استان هرمزگان مراجعه نمایند و پس از دریافت نامه، از کالا یا کالا‌های مدنظر خود بازدید کنند.

همچنین شرکت‌کنندگان در مزایده باید توجه داشته باشند که ثبت‌نام در مزایده تنها از طریق سامانه تدارکات دولت به آدرس اینترنتی setadiran.ir انجام خواهد شد و ارائه پیشنهاد قیمت نیز از همین طریق انجام می‌شود.بازدید از کالا‌های مطرح شده، همه روزه از ساعت ۸ صبح تا ۱۴ امکان‌پذیر است و بازگشایی پیشنهادات و اعلام برندگان در روز ۱۰ تیرماه ۱۴۰۵ انجام خواهد شد.

برچسب ها: اموال تملیکی ، دادگستری
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