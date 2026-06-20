تیم ملی فوتبال ایران برای برگزاری دیدار مقابل بلژیک عازم لس آنجلس شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اعضای تیم ملی فوتبال ایران صبح امروز به وقت تیخوانا، با بدرقه توسط رییس فدراسیون فوتبال و هواداران ایرانی-مکزیکی عازم فرودگاه شدند.

این پرواز با حدود ۳۰ دقیقه تاخیر به سمت لس آنجلس انجام شد.

ملی پوشان ایران به محض حضور در لس آنجلس، باید تمرین رسمی و آخر خود پیش از دیدار برابر بلژیک را برگزار کنند. این تمرین از ساعت ١۶:٣٠ به وقت محلی (سه بامداد به وقت تهران) در باشگاه گلکسی لس آنجلس برگزار خواهد شد.

سپس امیر قلعه‌نویی و سعید عزت اللهی از ساعت ١٨:۴۵ به وقت محلی (۵:١۵ بامداد در آمریکا) در نشست خبری شرکت خواهند کرد.