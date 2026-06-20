باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

لزوم کمک ایران به لبنان + فیلم

کشور لبنان خط اول مقاومت در برابر دشمن صهیونیستی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا مجیدی، کارشناس غرب آسیا در برنامه عزیز ایران شبکه افق سیما گفت: کشور لبنان نیاز به کمک ما دارد و باید یادمان باشد لبنان خط اول دفاع از ایران است.

مطالب مرتبط
لزوم کمک ایران به لبنان + فیلم
young journalists club

توصیه مهم شهید نصرالله درباره جنگ شناختی + فیلم

لزوم کمک ایران به لبنان + فیلم
young journalists club

عقب‌نشینی رژیم صهیونیستی از ادامه تجاوز به لبنان + فیلم

لزوم کمک ایران به لبنان + فیلم
young journalists club

رضایی: انسداد تنگه هرمز موشک اقتصادی برای تنبیه جبهه استکبار است + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
پیام رهبر انقلاب درباره مسیر میدان و دیپلماسی + فیلم
۲۲۲۷

پیام رهبر انقلاب درباره مسیر میدان و دیپلماسی + فیلم

۳۰ . خرداد . ۱۴۰۵
عقب‌نشینی رژیم صهیونیستی از ادامه تجاوز به لبنان + فیلم
۸۵۵

عقب‌نشینی رژیم صهیونیستی از ادامه تجاوز به لبنان + فیلم

۳۰ . خرداد . ۱۴۰۵
سایه حواشی بر نبرد ایران و بلژیک + فیلم
۸۴۱

سایه حواشی بر نبرد ایران و بلژیک + فیلم

۳۰ . خرداد . ۱۴۰۵
روایت محمدمتین ۹ ساله از داغ پدر و برادر + فیلم
۸۱۷

روایت محمدمتین ۹ ساله از داغ پدر و برادر + فیلم

۳۰ . خرداد . ۱۴۰۵
طنین نوای نوجوانان مبارکه اصفهان در برنامه حسینیه معلی + فیلم
۶۷۹

طنین نوای نوجوانان مبارکه اصفهان در برنامه حسینیه معلی + فیلم

۳۰ . خرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha