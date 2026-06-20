مردم ولایت‌مدار و همیشه در صحنه آذربایجان غربی امشب در تداوم تجمعات شبانه با برگزاری چهاردهمین سوگواره احلی من العسل به یاد نوجوان سیزده ساله کربلا عزاداری کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ مردم غیور و ولایی آذربایجان غربی امشب در یکصد و یازدهمین شب از تجمعات شبانه همراه با دانش آموزان متوسطه اول و دوم با حضور پرشور در اجتماع شبانه، بار دیگر وحدت، همبستگی و پایبندی خود به آرمان‌های انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشتند و سوگواره قاسم ابن الحسن با نام احلی من العسل را برگزار کردند.

این مراسم مذهبی و اجتماع شبانه امشب در ارومیه در میدان ولایت فقیه و خیابانها و میادین اصلی شهر با حضور اقشار مختلف مردم برگزار شد در شهرستان های استان نیز این مراسم در میعادگاه های شبانه برگزار شد.

 

 شرکت‌کنندگان در یکصد و یازدهمین شب اقتدار ضمن تجدید میثاق با مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، یاد و خاطره قائد شهید کشور را گرامی داشته و در سوگ سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) به عزاداری پرداختند.

 

مردم و مسئولان استانی که بیش از سه ماه در میدان حضور دارند و اینبار با نوای یا حسین و زیر سایه پرچم های سیاه سید و سالار شهیدان در این اجتماعات با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام ملی، وحدت و همدلی، حمایت خود را از ارزش‌های اسلامی و انقلابی اعلام کرده و بر ادامه راه شهدا و تبعیت از منویات رهبر معظم انقلاب تأکید می کنند.

مردم آذربایجان غربی، جوانان و نوجوانان، دانش آموزان در این آیین معنوی با الگو گرفتن از حضرت قاسم ابن الحسن (ع) فرهنگ ایثار و شهادت را سرلوحه خود قرار دادند و تاکید کردند برای احقاق حق و عدالت باید همه داشته ها را درطبق اخلاص قرار داده و حسینی وار راه یاران باوفای ایشان را طی نمایند و حسینی وار زندگی کنند.

امسال مراسم معنوی احلی من العسل در فضایی سرشار از شور حسینی و همبستگی اجتماعی برگزار شد و جلوه‌ای از بصیرت، وفاداری و حضور آگاهانه مردم آذربایجان غربی و بالاخص مردم ارومیه با تاسی از واقعه عاشورا در صحنه‌های مختلف انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشتند.

نظیر این مراسم در نقاط مختلف آذربایجان غربی نیز برگزار شد.

برگزاری چهاردهمین سوگواره احلی من العسل در یکصد و یازدهمین تجمع شبانه مردم آذربایجان غربی+ تصویر

برگزاری چهاردهمین سوگواره احلی من العسل در یکصد و یازدهمین تجمع شبانه مردم آذربایجان غربی+ تصویر

برگزاری چهاردهمین سوگواره احلی من العسل در یکصد و یازدهمین تجمع شبانه مردم آذربایجان غربی+ تصویر

برگزاری چهاردهمین سوگواره احلی من العسل در یکصد و یازدهمین تجمع شبانه مردم آذربایجان غربی+ تصویر

برگزاری چهاردهمین سوگواره احلی من العسل در یکصد و یازدهمین تجمع شبانه مردم آذربایجان غربی+ تصویر

برگزاری چهاردهمین سوگواره احلی من العسل در یکصد و یازدهمین تجمع شبانه مردم آذربایجان غربی+ تصویر

برگزاری چهاردهمین سوگواره احلی من العسل در یکصد و یازدهمین تجمع شبانه مردم آذربایجان غربی+ تصویر

برگزاری چهاردهمین سوگواره احلی من العسل در یکصد و یازدهمین تجمع شبانه مردم آذربایجان غربی+ تصویر

برگزاری چهاردهمین سوگواره احلی من العسل در یکصد و یازدهمین تجمع شبانه مردم آذربایجان غربی+ تصویر

برگزاری چهاردهمین سوگواره احلی من العسل در یکصد و یازدهمین تجمع شبانه مردم آذربایجان غربی+ تصویر

برچسب ها: احلی من عسل ، عزاداری
خبرهای مرتبط
سوگواره احلی ‌من‌ العسل در استان سمنان برگزار شد
اجتماع یکهزار نفری نوجوانان دانش آموز در سوگ شهادت حضرت قاسم (ع)
برگزاری سوگواره «احلی من العسل» در گلستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آغاز فصل برداشت جو از بالغ بر ۵۰هزار هکتار از اراضی آذربایجان‌غربی /پیش‌بینی تولید ۱۰۵ هزار تن محصول
برگزاری چهاردهمین سوگواره احلی من العسل در یکصد و یازدهمین تجمع شبانه مردم آذربایجان غربی+ تصاویر
دیدار رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی با دو خانواده شهید جنگ رمضان+ تصاویر
آخرین اخبار
برگزاری چهاردهمین سوگواره احلی من العسل در یکصد و یازدهمین تجمع شبانه مردم آذربایجان غربی+ تصاویر
دیدار رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی با دو خانواده شهید جنگ رمضان+ تصاویر
آغاز فصل برداشت جو از بالغ بر ۵۰هزار هکتار از اراضی آذربایجان‌غربی /پیش‌بینی تولید ۱۰۵ هزار تن محصول
آزادی ۴۴ زندانی نیازمند جرائم غیر عمد به همت خیران ستاد دیه در هفته قوه قضائیه
کمبود حداقل ۹۰ قاضی در آذربایجان غربی/ پایان ۵۳ درصد از پرونده های قضایی استان با صلح و سازش
گام تازه برای تأمین مسکن ۵۱۹ خانواده زندانی در آذربایجان‌غربی