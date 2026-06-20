باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ مردم غیور و ولایی آذربایجان غربی امشب در یکصد و یازدهمین شب از تجمعات شبانه همراه با دانش آموزان متوسطه اول و دوم با حضور پرشور در اجتماع شبانه، بار دیگر وحدت، همبستگی و پایبندی خود به آرمان‌های انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشتند و سوگواره قاسم ابن الحسن با نام احلی من العسل را برگزار کردند.

این مراسم مذهبی و اجتماع شبانه امشب در ارومیه در میدان ولایت فقیه و خیابانها و میادین اصلی شهر با حضور اقشار مختلف مردم برگزار شد در شهرستان های استان نیز این مراسم در میعادگاه های شبانه برگزار شد.

شرکت‌کنندگان در یکصد و یازدهمین شب اقتدار ضمن تجدید میثاق با مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، یاد و خاطره قائد شهید کشور را گرامی داشته و در سوگ سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) به عزاداری پرداختند.

مردم و مسئولان استانی که بیش از سه ماه در میدان حضور دارند و اینبار با نوای یا حسین و زیر سایه پرچم های سیاه سید و سالار شهیدان در این اجتماعات با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام ملی، وحدت و همدلی، حمایت خود را از ارزش‌های اسلامی و انقلابی اعلام کرده و بر ادامه راه شهدا و تبعیت از منویات رهبر معظم انقلاب تأکید می کنند.

مردم آذربایجان غربی، جوانان و نوجوانان، دانش آموزان در این آیین معنوی با الگو گرفتن از حضرت قاسم ابن الحسن (ع) فرهنگ ایثار و شهادت را سرلوحه خود قرار دادند و تاکید کردند برای احقاق حق و عدالت باید همه داشته ها را درطبق اخلاص قرار داده و حسینی وار راه یاران باوفای ایشان را طی نمایند و حسینی وار زندگی کنند.

امسال مراسم معنوی احلی من العسل در فضایی سرشار از شور حسینی و همبستگی اجتماعی برگزار شد و جلوه‌ای از بصیرت، وفاداری و حضور آگاهانه مردم آذربایجان غربی و بالاخص مردم ارومیه با تاسی از واقعه عاشورا در صحنه‌های مختلف انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشتند.

نظیر این مراسم در نقاط مختلف آذربایجان غربی نیز برگزار شد.