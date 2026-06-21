تیم ملی فوتبال آلمان در دومین بازی خود در جام جهانی ۲۰۲۶ مقابل ساحل عاج متوقف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - در ادامه مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ از گروه E تیم ملی فوتبال آلمان  به مصاف ساحل عاج رفت.

ژرمن‌ها در بازی نخست با نتیجه ۷ - ۱ مقابل کوراسائو به پیروزی رسیده بودند.

در سوی مقابل ساحل عاج با یک گل از سد اکوادور گذشت.

ساحل عاج در دقیقه ۳۰ توسط فرانک کسیه به گل رسید.

بازی در نیمه اول با برتری ساحل عاج به پایان رسید.

در نیمه دوم حملات ژرمن ها برای تساوی بازی بیشتر شد و در دقیقه ۶۸ دنیز اونداف که ۸ دقیقه قبل به عنوان بازیکن تعویضی وارد زمین شده بود گل تساوی بخش را به ثمر رساند.

درحالی که تصور می شد بازی با تساوی به پایان برسد دنیز اونداف در دقیقه ۴+۹۰ گل دوم خودش و تیمش را به ثمر رساند تا ژرمن ها با نتیجه ۲ - ۱ به پیروزی برسند.

آلمان با این پیروزی ۶ امتیازی شد و صعودش به مرحله حذفی قطعی شد.

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برچسب ها: ساحل عاج ، آلمان ، جام جهانی ، جام جهانی ۲۰۲۶
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