باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در شبکه اجتماعی خود مدعی شد که طی مدت ۶۰ روزه که به واسطه تفاهمنامه اسلامآباد تعیین شده، «هیچ عوارضی» در تنگه هرمز گرفته نمیشود.
ترامپ مدعی شد که حتی در صورت نیاز به پرداخت عوارض، آمریکا آن را دریافت خواهد کرد. او نوشت: «پس از انقضای دوره ۶۰ روزه نیز هیچ عوارضی وجود نخواهد داشت، مگر اینکه در صورت عدم تکمیل توافق، توسط آمریکا و برای آمریکا، به دلیل خدماتی که به عنوان نگهبان به کشورهای خاورمیانه ارائه میدهیم، به منظور بازپرداخت هزینههای گذشته، حال و آینده، اعمال شود».
سید محمد مرندی، عضو تیم مذاکرهکننده ایران فورا به این ادعا واکنش نشان داد و در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که قطعا سیستم پرداخت عوارض به نفع ایران وجود خواهد داشت.
وضعیت عبور و مرور از تنگه هرمز یکی از موضوعات محوری در گفتوگوهای ایران و آمریکا در سوئیس خواهد بود. این تنگه که هفته گذشته و همزمان با امضای تفاهم نامه اسلامآباد بازگشایی شده بود، امروز با اعلام قرارگاه خاتمالانبیا و در واکنش به نقض آتشبس در لبنان توسط صهیونیستها، مجددا مسدود شد.
علاوه بر وضعیت تنگه هرمز، جزئیات برنامه هستهای ایران، لغو تحریمها و آزادسازی اموال بلوکه شده از دیگر مسائلی خواهد بود که در سوئیس بررسی میشود.
به گفته پاکستان، مذاکرات فنی در سوئیس روز یکشنبه آغاز خواهد شد. استیو ویتکاف و جرد کوشنر، فرستادگان کاخ سفید، جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان، عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان و احتمالا نخست وزیر قطر در این گفتوگوها حضور دارند.
رسانههای رسمی کشورمان نیز به نقل از منابع میگویند محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس ایران و سید عباس عراقچی، وزیر خارجه به عنوان اعضای هیئت ایران راهی سوئیس میشوند. افزون بر این، گفته شده رئیس بانک مرکزی و معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز از دیگر اعضای هیئت ایرانی هستند.
منبع: بریکینگ نیوز