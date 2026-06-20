باشگاه خبرنگاران جوان - با حضور سیدسجاد رضوی، معاون درمان وزارت بهداشت، نخستین واحد سیار غربالگری سرطان پستان در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) تهران بهصورت رسمی افتتاح شد.
این طرح که طی ماههای گذشته بهصورت پایلوت اجرا شده بود، اکنون با بهرهگیری از واحد سیار مجهز به دستگاه ماموگرافی، خدمات غربالگری را در مناطق مختلف کشور ارائه خواهد کرد و گامی مهم در توسعه برنامههای ملی تشخیص زودهنگام سرطان به شمار میرود.
معاون درمان وزارت بهداشت در این مراسم با قدردانی از نقش خیرین حوزه سلامت گفت: در سلامت زنان و دختران، هر میزان سرمایهگذاری انجام شود باز هم کافی نیست،
چرا که سلامت آنان تضمینکننده آینده کشور است.
وی با تأکید بر اهمیت تشخیص زودهنگام سرطان افزود: «باید تشویق کنیم، تشخیص دهیم و درمان کنیم؛ هرچه بیماری در مراحل ابتدایی شناسایی شود، به نفع نظام سلامت خواهد بود.»
رضوی همچنین پیشگیری از سرطان را یک ضرورت راهبردی دانست و گفت هدف اصلی نظام سلامت، ساختن آیندهای سالم و جلوگیری از فشار مالی بیماریها بر خانوادههاست.
به گفته وی، دختران ایران سرمایههای آینده کشور هستند و تمرکز بر سلامت آنان، در واقع سرمایهگذاری برای آینده ایران محسوب میشود.