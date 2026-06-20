نخستین واحد سیار غربالگری سرطان پستان در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) تهران به‌صورت رسمی افتتاح شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - با حضور سیدسجاد رضوی، معاون درمان وزارت بهداشت، نخستین واحد سیار غربالگری سرطان پستان در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) تهران به‌صورت رسمی افتتاح شد.

این طرح که طی ماه‌های گذشته به‌صورت پایلوت اجرا شده بود، اکنون با بهره‌گیری از واحد سیار مجهز به دستگاه ماموگرافی، خدمات غربالگری را در مناطق مختلف کشور ارائه خواهد کرد و گامی مهم در توسعه برنامه‌های ملی تشخیص زودهنگام سرطان به شمار می‌رود.

معاون درمان وزارت بهداشت در این مراسم با قدردانی از نقش خیرین حوزه سلامت گفت: در سلامت زنان و دختران، هر میزان سرمایه‌گذاری انجام شود باز هم کافی نیست،

 چرا که سلامت آنان تضمین‌کننده آینده کشور است.

وی با تأکید بر اهمیت تشخیص زودهنگام سرطان افزود: «باید تشویق کنیم، تشخیص دهیم و درمان کنیم؛ هرچه بیماری در مراحل ابتدایی شناسایی شود، به نفع نظام سلامت خواهد بود.»

رضوی همچنین پیشگیری از سرطان را یک ضرورت راهبردی دانست و گفت هدف اصلی نظام سلامت، ساختن آینده‌ای سالم و جلوگیری از فشار مالی بیماری‌ها بر خانواده‌هاست.

به گفته وی، دختران ایران سرمایه‌های آینده کشور هستند و تمرکز بر سلامت آنان، در واقع سرمایه‌گذاری برای آینده ایران محسوب می‌شود. 

برچسب ها: سرطان پستان ، غربالگری
خبرهای مرتبط
عواملی که خطر ابتلا به سرطان معده را افزایش می‌دهند
سرطان در ایران ۲ برابر میانگین جهانی رشد دارد
تولید رادیو دارو در زمینه سرطان گوارش و پروستات
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
مهلت ثبت‌نام پذیرش کاردانی به کارشناسی سال ۱۴۰۵ تمدید شد
آمادگی پوشش درمانی مراسم وداع با رهبر شهید/ جانمایی راه‌اندازی بیمارستان‌های موقت در مصلی
آمپول‌های لاغری معجزه نمی‌کنند/ کاهش وزن؛ فقط زیر نظر پزشک و متخصص تغذیه
افتتاح نخستین واحد سیار غربالگری سرطان پستان در تهران
آخرین اخبار
افتتاح نخستین واحد سیار غربالگری سرطان پستان در تهران
آمادگی پوشش درمانی مراسم وداع با رهبر شهید/ جانمایی راه‌اندازی بیمارستان‌های موقت در مصلی
آمپول‌های لاغری معجزه نمی‌کنند/ کاهش وزن؛ فقط زیر نظر پزشک و متخصص تغذیه
مهلت ثبت‌نام پذیرش کاردانی به کارشناسی سال ۱۴۰۵ تمدید شد
ارتقای مهارت‌های شغلی دانشجویان از طریق مرکز آموزش‌های آزاد دانشگاه علامه طباطبائی
بیماران دارای فشار خون در شرایط بحران از مصرف غذاهای شور و چرب پرهیز کنند + فیلم
تمدید قراردادهای دستیار هوش مصنوعی از ۱۵ تیر آغاز می‌شود
سه الگوی خواب مرتبط با علائم پیری زودرس مغز
ویژگی‌هایی که آیفون ۱۸ پرو و ​​پرومکس را گران کرده است
ثبت‌نام دانش‌آموزان هفتمی در مدارس نمونه‌دولتی بر اساس محدوده جغرافیایی
کشف یک پدیده مرموز در خورشید
فقط یک نوع شکلات برای سلامتی شما مفید است
ابداع غشا‌های کامپوزیتی برای تصفیه آب با استفاده از میدان‌های مغناطیسی
میزان سوختگی در ایران ۱۳ برابر کشورهای پیشرفته است
احیای دفاتر جهاد دانشگاهی در چهار دانشکده دانشگاه تهران با هدف جذب استعداد‌های دانشجویی
کارشناسان: راه‌اندازی مجدد هفتگی گوشی، عملکرد و امنیت را افزایش می‌دهد
کشف ابرهای نمکی در جو یک سیاره فراخورشیدی بزرگ برای اولین بار
نسخه جدید برای قیمت‌گذاری داروهای بدون نسخه
فواید تغذیه‌ای زردآلو و خطرات مصرف بیش از حد آن
امتحانات غیرنهایی مدارس با دستورالعمل‌های مرکز ارزشیابی اطلاع‌رسانی می‌شود