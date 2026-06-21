باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - با نزدیک شدن به ایام سفر پیادهروی اربعین حسینی، دستگاههای مختلف وظایف متعددی را بردوش خواهند داشت؛ بانک مرکزی از جمله دستگاههایی است که هر سال در این ایام برای تامین ارز زائران اقدامات لازم را برنامهریزی میکند؛ در همین راستا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دستورالعمل اجرایی تأمین و فروش ارز زیارتی اربعین برای سال ۱۴۰۵ را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.
بر اساس این دستورالعمل، به هر زائر بالای پنج سال تا سقف ۲۰۰ هزار دینار عراق ارز زیارتی اختصاص مییابد. این سهمیه شامل متولدین ۱۳ مرداد ۱۴۰۰ و قبل از آن میشود و زائران میتوانند با ارائه مدارک هویتی برای دریافت آن اقدام کنند.
طبق اعلام بانک مرکزی، متقاضیان برای خرید ارز اربعین باید اصل کارت ملی و اصل گذرنامه معتبر یا برگه تردد معتبر اربعین را ارائه دهند. نرخ فروش ارز نیز بر اساس توافق میان خریدار و فروشنده تعیین خواهد شد.
فروش ارز اربعین از روز شنبه ۲۰ تیرماه آغاز میشود و تا ساعت ۱۵ روز دوشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت. این ارز از طریق تمام بانکها، مؤسسات اعتباری و صرافیهای دارای مجوز بانک مرکزی در اختیار زائران قرار میگیرد.
یکی از نکات مهم در دستورالعمل امسال، امکان فروش برخط ارز است. بر اساس این ابلاغیه، بانکها، مؤسسات اعتباری و صرافیهای بانکی میتوانند از ۲۰ تیر تا ۱۲ مرداد نسبت به فروش آنلاین ارز اربعین اقدام کنند. البته صرافیهای غیربانکی مجاز به ارائه خدمات فروش برخط نخواهند بود.
بانک مرکزی همچنین تأکید کرده است که تخصیص ارز زیارتی اربعین مانعی برای دریافت سایر سهمیههای ارزی نیست و زائران همچنان میتوانند در صورت نیاز از ارز مسافرتی یا سایر سرانههای ارزی سنواتی نیز استفاده کنند.
کارشناسان حوزه ارزی معتقدند پرداخت ارز اربعین به صورت دینار عراق، علاوه بر تسهیل خرید و هزینهکرد زائران در خاک عراق، به کاهش نیاز به تبدیل ارز و جلوگیری از هزینههای اضافی تبدیل دلار کمک میکند. در سالهای گذشته بسیاری از زائران پس از دریافت دلار ناچار بودند آن را در عراق به دینار تبدیل کنند که این موضوع گاهی موجب تحمیل کارمزد و کاهش ارزش دریافتی میشد.
از همین رو طی چند سال اخیر سیاست تأمین ارز اربعین به صورت مستقیم با دینار عراق در دستور کار قرار گرفته است؛ اقدامی که هم سرعت خدماترسانی به زائران را افزایش داده و هم از شکلگیری بازارهای غیررسمی تبدیل ارز در مسیر سفر جلوگیری کرده است.
کارشناسان میگویند استمرار این سیاست میتواند به مدیریت بهتر تقاضای ارزی در ایام اربعین و تسهیل خدمات مالی برای میلیونها زائر ایرانی کمک کند در ادامه هم غیبیپور در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود: موضوع مهم دیگر این که با دلارزدایی از سفر اربعین فشار و افزایش تقاضا برای دلار را نخواهیم داشت و این سبب تداوم تعادل عرضه و تقاضا فعلی میشود موضوعی که منجر به این خواهد شد که دیگر شاهد نوسان نرخ ارز و تنش در این حوزه نباشیم و به این شکل آرامش بازار ارز هم حفظ خواهد شد بنابر این تدبیر حذف دلار از سفر اربعین اقدام مهمی است که سال گذشته عملیاتی شد و امسال هم پیگیری میشود.
در نهایت گفتنی است، بر اساس ابلاغ بانک مرکزی نهاد فروشنده مكلف است پيش از انجام معامله، نرخ فروش ارز را بهصورت شفاف، قابل رؤيت و غيرمبهم به متقاضی اعلام نمايد.