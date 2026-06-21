باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرکل کنترل ترافیک هوایی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران در بازدید از فرودگاه کرمانشاه، ضمن قدردانی از تلاش جهادی مدیران و کارکنان این فرودگاه خصوصا حوزه عملیات هوانوردی، از بازگشت سریع این فرودگاه به چرخه عملیات پروازی و برنامهریزی برای ارتقای زیرساختهای تخصصی در حوزه مراقبت پرواز خبر داد.
مدیرکل کنترل ترافیک هوایی در این بازدید با اشاره به پیشینه تاریخی فرودگاه کرمانشاه اظهار کرد: این فرودگاه به دلیل موقعیت مرزی خود، در دوران جنگهای تحمیلی و نیز جنگ تحمیلی سوم تحت فشارهای سنگین بود، اما کارکنان متعهد آن با وجود تمامی سختیها، هرگز خدمترسانی به مردم شریف استان را متوقف نکردند.
وی با تمجید از سرعت بازگشت فرودگاه به چرخه عملیاتی افزود: بازگشت فرودگاه کرمانشاه به سطح عملیاتی کنونی، بسیار سریعتر از پیشبینیها محقق شد که این موفقیت مرهون مدیریت جهادی و تلاش شبانهروزی پرسنل این مجموعه است.
مدیرکل کنترل ترافیک هوایی با اشاره به وضعیت فعلی عملیات پروازی عنوان کرد: در حال حاضر با رفع محدودیتها، پروازهای این فرودگاه به روال عادی بازگشته است. اگرچه اکنون ارائه سرویس مراقبت پرواز در برج سیار انجام میشود، اما کارکنان متخصص مراقبت پرواز در معیت و همراه با سایر کارکنان عملیات هوانوردی وفرودگاهی با ایثار و دقت بالا، ایمنی پروازها را مطابق با استانداردهای بینالمللی تضمین میکنند.
نیکنام در پایان با تاکید بر نقش کلیدی کرمانشاه در شبکه حملونقل هوایی کشور تصریح کرد: ادارهکل کنترل ترافیک هوایی نگاه ویژهای به جایگاه فرودگاه کرمانشاه دارد. به محض تثبیت شرایط و بازگشت به ظرفیت کامل، برنامههای گستردهای جهت ارتقای فضاهای عملیاتی، برگزاری دورههای آموزشی تخصصی و توسعه زیرساختها در دستور کار قرار خواهد گرفت تا این فرودگاه بار دیگر به جایگاه واقعی خود به عنوان قطب هوانوردی غرب کشور دست یابد.
منبع: روابط عمومی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران