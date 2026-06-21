سخنگوی آب و فاضلاب کشور گفت: در گام اول، دوم و سوم تذکر‌ها و اخطار‌های لازم داده می‌شود، اما اگر مصرف بی‌رویه ادامه پیدا کند، شرکت‌های آب و فاضلاب نسبت به قطع آب در تعداد ساعت محدودی اقدام خواهند کرد تا این موضوع به عنوان تلنگری برای مشترکان پرمصرف عمل کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - سیدزاده سخنگوی آب و فاضلاب کشور در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: برخورد با مشترکان پرمصرف همه ساله در دستور کار قرار دارد، به‌ویژه در فصل تابستان که میزان مصرف آب افزایش پیدا می‌کند.

او ادامه داد: مشترکینی که بیش از الگوی مصرف، آب استفاده می‌کنند اخطار دریافت می‌کنند، به‌خصوص مشترکینی که در رده‌های چهار تا پنج برابر الگوی مصرف قرار دارند. برای این مشترکان چندین مرتبه اخطار صادر می‌شود و اگر همچنان به مصرف بی‌رویه ادامه دهند، اقدامات بعدی در دستور کار قرار می‌گیرد.

سخنگوی آب و فاضلاب کشور توضیح داد: این دسته از مشترکان معمولاً مشترکان بزرگ هستند؛ از جمله ساختمان‌های بزرگ و ساختمان‌های مرتفع. در چنین مواردی شرکت‌های آب و فاضلاب این اختیار را دارند که در بخش‌هایی از روز، آب این مشترکان را در ساعات محدودی قطع کنند.

سیدزاده افزود: مشترکینی که از آب شبکه برای پر کردن استخر استفاده می‌کنند نیز در صورت شناسایی بلافاصله با آنها برخورد خواهد شد. استفاده از آب شبکه برای استخر مجاز نیست، مگر اینکه این استخر‌ها دارای سیستم بازچرخانی آب باشند و از آب غیر شرب برای تأمین آن استفاده کنند.

او تأکید کرد: به طور کلی رصد و پایش مشترکان چه در بخش تجاری و صنعتی و چه در بخش خانگی در دستور کار قرار دارد. اخطار‌های لازم نیز در گام‌های مختلف به مشترکان داده می‌شود.

سخنگوی آب و فاضلاب کشور بیان کرد: در گام اول، دوم و سوم تذکر‌ها و اخطار‌های لازم داده می‌شود، اما اگر مصرف بی‌رویه ادامه پیدا کند، شرکت‌های آب و فاضلاب نسبت به قطع آب در تعداد ساعت محدودی اقدام خواهند کرد تا این موضوع به عنوان تلنگری برای مشترکان پرمصرف عمل کند.

برچسب ها: صنعت آب ، وزارت نیرو ، قطع آب
خبرهای مرتبط
۳۰ درصد تخفیف در آب‌بها با نصب تجهیزات کاهنده مصرف
معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر تاکید کرد؛
برای جلوگیری از خاموشی در اوج تابستان، به کمک مردم نیاز داریم
تضمین پایداری شبکه برق در اوج بار تابستان با دانش بومی؛ بازسازی ترانسفورماتور نیروگاه اصفهان به پایان رسید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آسمان صاف و بدون باران تا ۵ روز آینده
جمع‌آوری گاز‌های مشعل به ۹ میلیون مترمکعب در روز رسید
ترافیک سنگین در چند محور تهران و البرز
دریافت ارز زیارتی نافی ارز مسافرتی نیست/ تداوم سیاست دلارزدایی در ارز اربعین ادامه دارد
آخرین اخبار
دریافت ارز زیارتی نافی ارز مسافرتی نیست/ تداوم سیاست دلارزدایی در ارز اربعین ادامه دارد
آسمان صاف و بدون باران تا ۵ روز آینده
ترافیک سنگین در چند محور تهران و البرز
جمع‌آوری گاز‌های مشعل به ۹ میلیون مترمکعب در روز رسید
دستورالعمل جامع مدیریت انرژی صادر شد
بورس میان شناسایی سود و ورود تقاضای جدید
تخصیص اعتبارات موردنیاز توسط بانک مرکزی به شبکه بانکی برای وام اشتغال
خروج هواپیمای پرواز ۴۱۶۹ از باند هنگام نشستن در فرودگاه مهرآباد
ضرورت خرید حمایتی روزانه ۳ هزار تن مرغ از سطح بازار
نخستین مجوز انتشار اوراق گواهی سپرده خاص برای طرح‌های ریلی صادر شد
یارانه خرداد به حساب سرپرستان خانوار دهک‌های چهارم تا نهم واریز شد
۶۸ میلیارد متر مکعب آب به بخش کشاورزی تخصیص داده شد
هدف‌گذاری تبدیل شهر فرودگاهی امام به «قطب نوآوری» در صنعت هوانوردی
سالانه ۲۰ میلیون تن غلات باید وارد شود
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۳۰ خرداد
افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی قیمت محصولات شوینده کشور از ابتدای سال/ افزایش قیمت دوباره در راه است + فیلم
اختصاص ۲۰۰ هزار دینار عراق برای زائران اربعین
خروج یک فروند هواپیمای RJ۱۰۰ هواپیمایی مهر از باند مهرآباد/ حادثه بدون مصدومیت پایان یافت
تضمین پایداری شبکه برق در اوج بار تابستان با دانش بومی؛ بازسازی ترانسفورماتور نیروگاه اصفهان به پایان رسید
مبلغ وام اشتغال باید متناسب با تورم افزایش پیدا کند
افزایش ۹ هزار و ۱۳ واحدی شاخص کل بورس
فرصت راهبردی برای حضور ‌شرکت‌های ایرانی در بازار تاجیکستان
آماده‌سازی ۱۵۰۰ واحد مسکن اجاره‌ای در استان تهران +فیلم
مصرف شکر در ماه محرم به ۲۸۰ هزار تن می‌رسد/ضرورت واردات ۷۵۰ هزار تن شکر در نیمه نخست سال
تحول در ارائه سرویس‌های مبتنی بر ICT در آینده نزدیک
حجم تعاملات ۴هزار میلیارد تومانی بین بانک مسکن و مخابرات تا دو سال آینده
افزایش بهره‌وری با اجرای قانون کاهش هزینه‌های اجتماعی
توسعه زیرساخت‌های دیجیتال در شبکه بانکی کشور کلید خورد
بانک مرکزی: نرخ سود هنوز تعیین تکلیف نشده است
مبلغ تسهیلات مسکن پاسخگوی نیاز متقاضیان نیست/ برخی از سامانه‌های مسکن در شهر‌ها فعال نیستند