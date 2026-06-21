باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - سیدزاده سخنگوی آب و فاضلاب کشور در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: برخورد با مشترکان پرمصرف همه ساله در دستور کار قرار دارد، بهویژه در فصل تابستان که میزان مصرف آب افزایش پیدا میکند.
او ادامه داد: مشترکینی که بیش از الگوی مصرف، آب استفاده میکنند اخطار دریافت میکنند، بهخصوص مشترکینی که در ردههای چهار تا پنج برابر الگوی مصرف قرار دارند. برای این مشترکان چندین مرتبه اخطار صادر میشود و اگر همچنان به مصرف بیرویه ادامه دهند، اقدامات بعدی در دستور کار قرار میگیرد.
سخنگوی آب و فاضلاب کشور توضیح داد: این دسته از مشترکان معمولاً مشترکان بزرگ هستند؛ از جمله ساختمانهای بزرگ و ساختمانهای مرتفع. در چنین مواردی شرکتهای آب و فاضلاب این اختیار را دارند که در بخشهایی از روز، آب این مشترکان را در ساعات محدودی قطع کنند.
سیدزاده افزود: مشترکینی که از آب شبکه برای پر کردن استخر استفاده میکنند نیز در صورت شناسایی بلافاصله با آنها برخورد خواهد شد. استفاده از آب شبکه برای استخر مجاز نیست، مگر اینکه این استخرها دارای سیستم بازچرخانی آب باشند و از آب غیر شرب برای تأمین آن استفاده کنند.
او تأکید کرد: به طور کلی رصد و پایش مشترکان چه در بخش تجاری و صنعتی و چه در بخش خانگی در دستور کار قرار دارد. اخطارهای لازم نیز در گامهای مختلف به مشترکان داده میشود.
سخنگوی آب و فاضلاب کشور بیان کرد: در گام اول، دوم و سوم تذکرها و اخطارهای لازم داده میشود، اما اگر مصرف بیرویه ادامه پیدا کند، شرکتهای آب و فاضلاب نسبت به قطع آب در تعداد ساعت محدودی اقدام خواهند کرد تا این موضوع به عنوان تلنگری برای مشترکان پرمصرف عمل کند.