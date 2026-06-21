باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی - ارسلان ازهاری معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان از تشکیل قرارگاه اقتصادی در استان از ابتدای جنگ تحمیلی خبر داد و گفت: این قرارگاه با حضور کلیه دستگاه‌های اجرایی ذیربط و اثرگذار در حوزه واردات کالا‌های اساسی و نظارت بر بازار تشکیل شده است. همچنین کارگروه منطقه‌ای برای قیمت‌گذاری محصولات با توجه به مازاد تولید استان راه‌اندازی شده تا بتوانیم قیمت مناسبی را برای استان و استان‌های همجوار رقم بزنیم.

وی با اشاره به جایگاه این استان به‌عنوان یکی از مناطق مرزی و مطرح در حوزه تجارت، گفت:خوشبختانه با هماهنگی انجام‌شده با تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی، نه تنها توانستیم نیازمندی‌های کالای اساسی استان را به طور کامل تامین کنیم، بلکه بر اساس درخواست استان‌های همجوار، نیاز آنها را نیز پاسخگو بودیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان با اشاره به قانون ساماندهی مبادلات مرزی و ارتقای معیشت مرزنشینان گفت: کردستان یکی از استان‌هایی است که از ظرفیت «کولبری» و «ملوانی» بهره‌مند می‌شود. در این راستا، از منابع ارزی پیش‌بینی‌شده در کارگروه ماده ۴ قانون مذکور، برای واردات کالا‌های اساسی و سایر ملزومات مورد نیاز کشور استفاده کرده‌ایم.

ازهاری با بیان اینکه اکنون امکان واردات مواد اولیه واحد‌های تولیدی و ماشین‌آلات خط تولید از طریق مرز‌های استان فراهم شده است، از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان دعوت کرد تا از این ظرفیت بی‌نظیر بهره‌مند شوند.

وی با اعلام اینکه سهمیه ارزی استان برای امسال ۶۶۰ میلیون دلار تعیین شده است، افزود: این ارز در قالب رده‌بندی «کولبری» قابل تخصیص است و می‌تواند در بخش‌های مختلف از جمله تامین کالا‌های اساسی و تقویت تولید داخل نقش موثری ایفا کند.

ازهاری یکی از نکات کلیدی را نظارت بر تامین و توزیع کالا‌ها با قیمت مناسب عنوان کرد و گفت: با قیمت‌گذاری دقیق، تلاش کردیم کالا‌ها با نرخ متعادل در اختیار مردم قرار گیرد.