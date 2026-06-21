حسینی گفت:نظارت ۸۰ تیمی و سامانه «۷۲۴» بازار همدان را آرام نگه داشت؛ نمایشگاه های کالا و جلسات روزانه برای رفع موانع تولید در جریان است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی - سید مجتبی حسینی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان، در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به اولویت استان در تأمین و حفظ کالاهای موجود در بازار، گفت: خوشبختانه در دوران جنگ تحمیلی، هیچ کالایی با کاستی یا کمبود مواجه نشد و تلاش کردیم هم در حوزه بازار و معیشت مردم و هم در حوزه حمایت از واحدهای تولیدی، اقدامات مؤثری انجام دهیم.
وی با تشریح اقدامات انجامشده در حوزه بازار گفت: دو مرحله نمایشگاه عرضه مستقیم کالاهای اساسی در استان برگزار کردیم. همچنین قرارگاه نظارت بر بازار با مشارکت ۸۰ تیم اجرایی راهاندازی شد که روسای تمامی این تیمها، مدیران دستگاههای دولتی هستند و نظارت فراگیری بر بازار انجام میدهند.
معاون استاندار همدان از راهاندازی سامانه «۷۲۴» خبر داد و افزود: این سامانه برای رصد قیمتها و ثبت شکایات مردمی در صورت مشاهده تخلف طراحی شده است. همچنین با رویکرد «محله محوری» و با مرکزیت مساجد، از طریق فروشگاههای محلی، کالاهای اساسی با قیمت مصوب در محلات استان توزیع میشود.
حسینی در بخش دیگری از سخنان خود به حمایت از تولید اشاره کرد و گفت: کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به صورت روزانه جلسات خود را برگزار میکند و در زمینه تأمین مالی، رفع مشکلات بیمهای و مالیاتی، روزهای سه شنبه را به عنوان «سهشنبهها اقتصادی» نامگذاری کردهایم تا ارتباط مستمر با واحدهای تولیدی داشته باشیم.
وی با اشاره به تعامل با مردم تصریح کرد: با برگزاری میزهای خدمت و حضور در میادین و خیابان ها، مسائل و دغدغههای مردم را در نشستهای مختلف پیگیری میکنیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان در پایان خاطرنشان کرد: به حمدالله شاهد بازاری آرام و پایدار در استان هستیم و امیدواریم با ادامه این روند، شرایط بهتر از گذشته شود.