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ضمانت اجرای توافق، قدرت جمهوری اسلامی ایران است + فیلم

کارشناس مسائل بین‌الملل اعلام کرد: جمهوری اسلامی ایران، توان نظامی و بازدارندگی خود را پشتوانه اصلی اجرای تعهدات طرف مقابل در مذاکرات می‌داند و دیگر به سازوکار‌های حقوقی بین‌المللی برای تضمین توافق‌ها اکتفا نمی‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد قادری، کارشناس مسائل بین‌الملل گفت: جمهوری اسلامی ایران دیگر مانند گذشته، ضمانت اجرای توافق‌ها را صرفاً در قوانین و سازوکارهای بین‌المللی جست‌وجو نمی‌کند، بلکه توان و قدرت خود را پشتوانه اجرای تعهدات طرف مقابل می‌داند.

وی افزود: تنها راه جلوگیری از نقض عهد دشمن، نمایش توانمندی‌ها و حفظ حساسیت نسبت به خطوط قرمز است و ایران اجازه نخواهد داد برای حفظ اصل توافق، از اصول و منافع خود عقب‌نشینی کند. همچنین مطالبه جدی مردم در این زمینه، توان اعمال فشار طرف مقابل را با چالش مواجه کرده است.

 

 
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