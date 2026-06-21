ضمانت اجرای توافق، قدرت جمهوری اسلامی ایران است + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد قادری، کارشناس مسائل بین‌الملل گفت: جمهوری اسلامی ایران دیگر مانند گذشته، ضمانت اجرای توافق‌ها را صرفاً در قوانین و سازوکارهای بین‌المللی جست‌وجو نمی‌کند، بلکه توان و قدرت خود را پشتوانه اجرای تعهدات طرف مقابل می‌داند.

وی افزود: تنها راه جلوگیری از نقض عهد دشمن، نمایش توانمندی‌ها و حفظ حساسیت نسبت به خطوط قرمز است و ایران اجازه نخواهد داد برای حفظ اصل توافق، از اصول و منافع خود عقب‌نشینی کند. همچنین مطالبه جدی مردم در این زمینه، توان اعمال فشار طرف مقابل را با چالش مواجه کرده است.