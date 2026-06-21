تیم ملی والیبال ساحلی ایران در پایان رقابت‌های تور آزاد آسیایی یون‌یانگ چین، به دنبال انصراف حریف استرالیایی از حضور در فینال، بدون باخت به مقام قهرمانی رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان- مسابقات والیبال ساحلی تور آزاد آسیایی یون یانگ کشور چین که از از ۲۸ خرداد آغاز شده بود، ظهر امروز (یکشنبه ۳۱ خرداد) با قهرمانی ایران به پایان رسید.

فینال این مسابقات قرار بود از ساعت ۱۱:۳۰ دقیقه آغاز شود و ملی‌پوشان ایران آماده حضور در میدان و رقابت با نماینده استرالیا بودند که این تیم به دلیل مصدومیت یکی از بازیکنانش در زمین حاضر نشد و ابوالحسن خاکی زاده و امیر قلعه نوی بدون شکست به مقام قهرمانی دست یافتند.

به این ترتیب، تیم ملی والیبال ساحلی ایران به دلیل عدم حضور حریف در دیدار فینال، عنوان قهرمانی تور آزاد آسیایی یون‌یانگ را به دست آورد؛ قهرمانی که به گواه کارشناسان پس از یک مسیر دشوار و نمایش شایسته ملی‌پوشان کشورمان، حق مسلم این تیم بود.

تیم اول ایران متشکل از ابوالحسن خاکی زاده و امیر علی قلعه نوی در مرحله مقدماتی موفق به شکست تیم‌های ژاپن و هنگ کنگ شد تا به عنوان صدرنشین راهی مرحله حذفی شود.

مردان والیبال ساحلی ایران در مراحل حذفی نیز چین، ایران دو، چین و استرالیا از پیش رو برداشتند تا بدون شکست به عنوان قهرمانی دست یابند. تیم استرالیا یک نیز با شکست چین در دیدار رده‌بندی به مقام سومی دست یافت.

رحمان رئوفی و عبدالرئوف بستگانی به عنوان مربی ملی پوشان کشورمان را در این رقابت‌ها همراهی می‌کنند و حسن بازدرهوا داور اعزامی ایران در تور آزاد آسیایی یون یانگ است.

ملی پوشان ایران بعد از این رقابت‌ها در تور والیبال ساحلی فوچرز ۲۰۲۶ شیائوشان در هانگژو شرکت می‌کنند که از چهارم تا هشتم تیرماه پیگیری می‌شود.

برچسب ها: والیبال ساحلی ، تیم ملی والیبال ساحلی
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