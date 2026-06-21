باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا عارف در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با قدردانی از اقدامات تیم مذاکره‌کننده ایران، اظهار کرد: ان‌شاءالله مذاکرات به نتیجه می‌رسد؛ ما وارد یک فضای جدید می‌شویم فضایی که دیگر تحریم شدن هیچ محلی از اعراب نخواهد داشت و اصلاً مطرح نیست. به این دلیل که ما ابزار قوی داشتیم که قوی‌تر از طرف مقابل است و اصلاً از آن استفاده نکرده بودیم و اکنون استفاده می‌کنیم.

وی یادآور شد: تنگه هرمز متعلق به ایران است و اجداد ما در طول تاریخ شهدای زیادی برای حفظ تنگه داده‌اند و به‌سادگی نباید از تنگه عبور کرد.