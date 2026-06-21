رئیس گروه مدیریت انرژی شرکت توزیع برق فارس از شناسایی و جمع‌آوری ۲۱۸۰ انشعاب غیرمجاز از ابتدای سال جاری خبر داد و گفت: در قالب طرح مهتاب، ۴۴ میلیون کیلووات ساعت انرژی به شبکه برق استان بازگردانده شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  سعید مسرور رئیس گروه مدیریت انرژی شرکت توزیع نیروی برق استان فارس گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون و در قالب طرح مهتاب (مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق)، به میزان ۴۴ میلیون کیلووات ساعت انرژی ناشی از جمع آوری برق‌های غیرمجاز در شهرستان‌های محدوده فعالیت این شرکت احیا شده است.

او با بیان اینکه جلوگیری از هدررفت انرژی به پایداری شبکه برق و کاهش خاموشی‌ها کمک می‌کند، افزود: طرح ملی جهادی مهتاب با هدف مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق جهت مقابله با استفاده غیرمجاز و صیانت از حقوق عمومی مشترکان اجرا می‌شود و در تلاش است با کاهش هدررفت انرژی، پایداری شبکه برق کشور به ویژه در روز‌های گرم سال افزایش یافته و برق مطمئن‌تری را برای مردم فراهم سازد.

مسرور تاکید کرد: هدف ازطرح مهتاب ایجاد آسایش و اطمینان بیشتر برای شهروندان و برقراری عدالت در توزیع انرژی است؛ از این رو اجرای این طرح به‌طور هم‌زمان در ۲۷ مدیریت تابعه این شرکت با قوت ادامه دارد.

او در ادامه سخنان خود انشعابات غیرمجاز و دستکاری در تجهیزات لوازم اندازه‌گیری را یکی از معضلات جدی صنعت برق عنوان نمود وگفت: این پدیده علاوه بر ایجاد تلفات و کاهش عمر تجهیزات، باعث بروز خاموشی‌های ناخواسته می‌شود که در همین راستا از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۱۸۰ فقره انشعاب غیرمجاز شناسایی، قطع و جمع‌آوری گردیده است.

رئیس گروه مدیریت انرژی شرکت توزیع نیروی برق استان فارس، همچنین یادآورشد: تعویض ۲۹۴۸ دستگاه کنتورعادی و دیماندی معیوب، نصب ۴۶۵ شمارشگر، نصب ۴۲۰۵ انشعاب جدید از دیگر دستاورد‌های اجرای موفق طرح مهتاب در شرکت توزیع نیروی برق استان فارس از ابتدای سال تا به الان بوده است.

مسرور به جمع آوری ریسه‌ها نیز اشاره کرد و گفت: در ادامه اقدامات انجام شده در قالب طرح مهتاب و با هدف مدیریت مصرف برق، تاکنون مصارف ۴۳ مشترک دارای روشنایی نامتعارف با مجموع ۶۴۵ لامپ جمع آوری شده است. 

رئیس گروه مدیریت انرژی شرکت توزیع نیروی برق استان فارس، تصریح کرد: انشعابات غیرمجاز، حق مشترکان قانون مدار را تضییع می‌کند و علاوه بر افزایش تلفات انرژی و آسیب به تاسیسات شبکه، موجب بروز نوسانات و خاموشی برای مشترکان مجاز می‌شود، از این رو از شهروندان درخواست می‌شود در صورت مشاهده موارد مشابه، از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۶۱۲۱ اطلاع‌رسانی کنند.

منبع: شرکت برق فاس

برچسب ها: ساعت برق ، طرح ، مهتاب ، شرکت توزیع نیروی برق فارس
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