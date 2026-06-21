باشگاه خبرنگاران جوان - وحید خرمی اظهار کرد: این دستاورد در نتیجه بهبود شرایط هیدرولوژیکی، افزایش آورد آب سد سفیدرود، بارندگیهای مطلوب در ماههای گذشته و اجرای به موقع برنامههای تعمیرات و نگهداری واحدهای نیروگاهی محقق شده است.
وی بیان کرد: نیروگاه برقآبی سفیدرود با ظرفیت تولید ۸۷.۵ مگاوات که معادل مصرف بیش از ۳۰ هزار خانوار است به عنوان یکی از منابع کلیدی تولید انرژی پاک و تجدیدپذیر، نقش موثر در تامین برق پایدار شبکه ایفا میکند.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقهای گیلان اضافه کرد: افزایش تولید در این نیروگاه، افزون بر بهرهگیری بهینه از ظرفیت منابع آبی، به کاهش مصرف سوختهای فسیلی، کاهش آلایندههای زیستمحیطی و ارتقای سهم انرژیهای تجدیدپذیر در سبد تولید برق کشور کمک کرده است.
وی با اشاره به شرایط ناترازی انرژی و افزایش تقاضای برق در کشور اظهار کرد: این میزان تولید در چنین شرایطی از اهمیت ویژهای برخوردار است و با تامین بخشی از برق مورد نیاز شبکه، در پایداری آن و کاهش فشار بر سایر منابع تولید، نقش موثری دارد.
خرمی بیان کرد: بهرهگیری از ظرفیت نیروگاههای برق آبی در این موقعیت، نه تنها به مدیریت بار شبکه کمک کرده بلکه ضرورت توسعه و استفاده بهینه از منابع تجدیدپذیر در صنعت برق کشور را بیش از پیش نمایان میکند.
وی اضافه کرد: دستیابی به این موفقیت، مرهون برنامهریزی دقیق در بهرهبرداری، آمادگی فنی واحدها، انجام بهموقع تعمیرات و نگهداری تجهیزات و استفاده مطلوب از شرایط آبی موجود است، این دستاورد گام ارزشمند در مسیر پایداری انرژی، حفظ محیط زیست و افزایش بهرهوری تاسیسات برقآبی کشور است.