تفاهم‌نامه همکاری صندوق کارآفرینی امید و دانشگاه پیام نور برای توسعه زیست‌بوم نوآوری، کارآفرینی و حمایت از کسب‌وکار‌های نوپا امضا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در راستای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، حمایت از صاحبان ایده و تقویت مسیر تبدیل دانش به اشتغال پایدار، تفاهم‌نامه همکاری میان صندوق کارآفرینی امید و دانشگاه پیام نور با محوریت اقدامات پژوهشی، فعالیت‌های مشترک دانش‌بنیان، نوآوری و کارآفرینی، آموزش و توانمندسازی فعالان زیست‌بوم نوآوری به امضا رسید.

این تفاهم‌نامه با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و اجرایی دو مجموعه، طراحی و اجرای برنامه‌های حمایتی، توانمندسازی کارآفرینان، توسعه بازار شرکت‌های نوپا و واحد‌های فناور و همچنین شناسایی فرصت‌های جدید کسب‌وکار در شبکه گسترده دانشگاه پیام نور و صندوق کارآفرینی امید منعقد شد.

محسن ضیایی، مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید در این نشست با اشاره به تجربه همکاری صندوق با دانشگاه‌های مختلف کشور، اظهار کرد: فصل مشترک همکاری صندوق و دانشگاه می‌تواند زمینه‌ساز اتفاقات ارزشمندی برای دانشجویان، اعضای هیئت علمی و جامعه مخاطبان دانشگاه باشد.

وی با تأکید بر اهمیت مطالعات کاربردی و پژوهش‌های مسئله‌محور افزود: پژوهش زمانی می‌تواند اثرگذار باشد که به حل مسائل واقعی جامعه و ایجاد ارزش اقتصادی منجر شود و صندوق کارآفرینی امید در این مسیر آماده است از ظرفیت علمی دانشگاه پیام نور برای توسعه مدل‌های نوین کارآفرینی و اشتغال استفاده کند.

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید با اشاره به ضرورت ایجاد مهارت و توانمندی در کنار دانش دانشگاهی تصریح کرد: امروز صرف داشتن دانش برای ورود موفق به بازار کار کافی نیست و تبحر، مهارت‌آموزی و توانایی حل مسئله اهمیت ویژه‌ای دارد. هدف ما این است که دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه پیام نور از دوران تحصیل، صندوق کارآفرینی امید را به عنوان همراه و پشتیبان مسیر کارآفرینی خود بشناسند.

ضیایی ادامه داد: رویکرد صندوق صرفاً سودآوری نیست، بلکه حمایت از کارآفرینان و ایجاد اشتغال پایدار است؛ البته معتقدیم می‌توان با مدل‌های صحیح تأمین مالی، تسهیلات ارزان‌قیمت و حمایت هدفمند، در کنار ایفای نقش حمایتی، به پایداری اقتصادی نیز دست یافت.

وی همچنین از آمادگی صندوق برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی دانشگاه پیام نور در حوزه‌های فناوری، تحلیل محیطی، پژوهش‌های کاربردی، توسعه کسب‌وکار، آموزش مالی و ارتقای فرآیند‌های داخلی خبر داد و گفت: ایجاد مرکز نوآوری و کارآفرینی مشترک میان صندوق و دانشگاه پیام نور می‌تواند مسیر تازه‌ای برای حمایت از ایده‌های نوآورانه و تبدیل آنها به کسب‌وکار‌های موفق باشد.

طاهر شه‌حامد، عضو هیئت‌مدیره صندوق کارآفرینی امید نیز در این نشست با تأکید بر اهمیت پژوهش‌های کاربردی اظهار کرد: انتظار ما این است که خروجی مطالعات و پژوهش‌های مشترک، پاسخ‌های علمی برای مسائل واقعی صندوق و حوزه اشتغال ایجاد کند و این نتایج در عمل به تصمیم‌سازی و اقدامات اجرایی منجر شود.

وی افزود: یکی از موضوعات مهم، بررسی میزان اثرگذاری آموزش و تحصیلات در ایجاد و ماندگاری شغل، شناسایی عوامل مؤثر بر پایداری کسب‌وکار‌ها و طراحی مدل‌های مناسب تأمین مالی است که می‌تواند از محور‌های همکاری مشترک دو مجموعه باشد.

محمدهادی امین ناجی، رئیس دانشگاه پیام نور نیز با استقبال از این همکاری، اظهار کرد: دانشگاه پیام نور با توجه به گستردگی مخاطبان و حضور در نقاط مختلف کشور، ظرفیت ارزشمندی برای توسعه فرهنگ نوآوری و کارآفرینی دارد و این همکاری می‌تواند آثار مثبتی در سراسر کشور ایجاد کند.

وی با اشاره به نقش اعضای هیئت علمی و ظرفیت‌های پژوهشی دانشگاه خاطرنشان کرد: تلاش خواهیم کرد این تفاهم‌نامه از مرحله توافق عبور کرده و به برنامه‌های عملیاتی و قرارداد‌های اجرایی منجر شود تا دانشجویان، صاحبان ایده و فعالان فناوری بتوانند از فرصت‌های ایجادشده بهره‌مند شوند.

رئیس دانشگاه پیام نور افزود: دانشگاه آماده است با معرفی ظرفیت‌های علمی، پژوهشی و فناوری خود، در کنار صندوق کارآفرینی امید برای توسعه کسب‌وکار‌های نوپا، حمایت از ایده‌های خلاقانه و گسترش فرهنگ کارآفرینی در جامعه دانشگاهی همکاری کند.

بر اساس این تفاهم‌نامه، همکاری در حوزه آموزش کارآفرینی، توانمندسازی صاحبان ایده، حمایت از شرکت‌های نوپا و واحد‌های فناور، توسعه بازار، انجام پژوهش‌های کاربردی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های فناوری و تشکیل سازوکار‌های مشترک برای شناسایی فرصت‌های جدید کسب‌وکار در دستور کار دو مجموعه قرار گرفت.

برچسب ها: کارآفرینی امید ، تفاهم
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