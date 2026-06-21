زیرگذر راهبردی «دانشمند شهید فریدون عباسی» با اعتبار ۴۵۰ میلیارد تومان در شیراز افتتاح شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - زیرگذر راهبردی دانشمند شهید فریدون عباسی در خیابان شهید پیشرو، با حضور مقامات ملی، استانی و مدیران شهری شیراز امروز ۳۱ خرداد به بهره‌برداری رسید. این پروژه ۴۵۰ میلیارد تومانی که به عنوان بزرگ‌ترین زیرگذر شرق به غرب شیراز شناخته می‌شود، با هدف گره‌گشایی ترافیکی از هسته مرکزی شهر و تسهیل تردد شهروندان در سومین حرم اهل‌بیت (ع) افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

معاون عمرانی و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور از همدلی و همکاری مسئولان استان فارس در اجرای پروژه‌های عمرانی قدردانی کرد و شیراز را یکی از شاخص‌ترین شهر‌های کشور در حوزه توسعه شهری، سرمایه‌گذاری و تعاملات بین‌المللی دانست.

مسعود نصرتی با اشاره به نامگذاری این پروژه به نام دانشمند شهید فریدون عباسی اظهار کرد: شهید فریدون عباسی شخصیتی ملی و فراملی برای کشور محسوب می‌شود و از تمامی ارکانی که با اتحاد و همدلی زمینه اجرای این پروژه را فراهم کردند قدردانی می‌کنم.

معاون وزیر کشور با بیان اینکه تحقق پروژه‌های بزرگ شهری بدون هم‌افزایی میان دستگاه‌های مختلف امکان‌پذیر نیست، افزود: شهری که صاحب کارنامه موفق در حوزه پروژه‌های عمرانی، فرهنگی، اجتماعی و سرمایه‌گذاری باشد، حتماً از اتحاد و همدلی ویژه‌ای برخوردار است. نقش استاندار، شورای اسلامی شهر، شهرداری و سایر مدیران استانی در کنار یکدیگر برای برنامه‌ریزی و اجرای پروژه‌ها در شرایط سخت اقتصادی کشور بسیار ارزشمند است.

نصرتی با اشاره به عملکرد مدیریت شهری شیراز در حوزه بودجه و سرمایه‌گذاری گفت: تعداد پروژه‌های اجرا شده در شیراز، میزان تحقق بودجه و همچنین برنامه‌ریزی برای جذب سرمایه‌گذاری بدون شهرفروشی و آینده‌فروشی، از نگاه تخصصی بسیار ارزشمند است. ایجاد اطمینان برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی اهمیت زیادی دارد، زیرا سرمایه ماهیتی محتاط دارد و در هر مکانی مستقر نمی‌شود.

او ادامه داد: هر شهر و هر روستا دارای استعداد‌های خاص اقتصادی است و شیراز یکی از فاخرترین و ویژه‌ترین شهر‌های ایران به شمار می‌رود که ظرفیت‌های گسترده‌ای برای برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری با محوریت جذب گردشگر دارد.

رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور همچنین از برنامه‌ریزی برای توسعه تعاملات بین‌المللی مدیریت شهری خبر داد و گفت: برای ۱۱ کشور عضو بریکس برنامه‌ریزی شده بود که از هر کشور ۵ شهر انتخاب شوند و نشست ۵۵ شهر عضو قرار بود در دی‌ماه سال ۱۴۰۴ به میزبانی شیراز برگزار شود که به دلیل شرایط خاص ایجاد شده، زمان اجرای برنامه تغییر کرد. با این حال نگاه بین‌المللی به جمهوری اسلامی ایران با محوریت و پایلوت بودن شهر شیراز در نظر گرفته شد و این انتخاب از میان تمامی شهر‌های کشور صورت گرفت.

نصرتی افزود: در آینده نزدیک این برنامه برگزار خواهد شد و دبیرخانه دائمی آن با نگاه مدیریت شهری در شیراز مستقر و نامگذاری می‌شود.

او در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به رویکرد جدید وزارت کشور نسبت به جایگاه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اظهار کرد: در حال پیگیری تحولاتی هستیم تا شهرداری‌ها و دهیاری‌ها صرفاً به عنوان دستگاه‌های خدمات‌رسان شناخته نشوند. این مجموعه‌ها با بیش از ۴۰۰ وظیفه تعریف شده، به طور مستقیم با شهروندان و بزرگ‌ترین سرمایه اجتماعی کشور ارتباط دارند.

معاون وزیر کشور ادامه داد: ماه گذشته دبیرخانه فرهنگ شهروندی در شورای فرهنگ عمومی کشور به تصویب رسید و مسئولیت آن به سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور واگذار شد. این تصمیم با توجه به ظرفیت گسترده شهرداری‌های کشور اتخاذ شد و وظیفه‌ای بسیار مهم در حوزه فرهنگ شهروندی بر عهده این سازمان قرار گرفت. موضوعی که پیش از این میان دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف تقسیم شده بود، اکنون با اتکا به توان شهرداری‌ها دنبال خواهد شد.

او با اشاره به راه‌اندازی جشنواره شهید باکری گفت: برای نخستین بار جشنواره شهید باکری ویژه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در کنار ارزیابی‌های سالانه دستگاه‌های اجرایی برگزار خواهد شد. این جشنواره در ۱۲ سرفصل به ارزیابی عملکرد شهرداری‌ها و دهیاری‌ها می‌پردازد و امیدواریم شهرداری شیراز با توجه به پروژه‌های موفق خود بتواند جایگاه برجسته‌ای در این ارزیابی‌ها کسب کند.

نصرتی اظهار داشت: امیدواریم با بودجه‌های پیش‌بینی شده برای شهرداری شیراز و سایر شهر‌های استان فارس که با ۱۲۸ شهر، بیشترین تعداد شهر‌های کشور را در اختیار دارد، بتوانیم برنامه‌های توسعه‌ای را با وجود شرایط جنگی، مشکلات اقتصادی و فراز و نشیب‌های موجود با موفقیت دنبال کنیم و در آینده نزدیک بار دیگر برای بهره‌برداری از پروژه‌های جدید در خدمت مردم استان فارس باشیم.

زیرگذر شهید فریدون عباسی بخشی از پازل توسعه گردشگری شیراز است

استاندار فارس نیز در آیین افتتاح زیرگذر شهید فریدون عباسی این پروژه را بخشی از برنامه کلان توسعه زیرساخت‌های گردشگری و تحقق اهداف سند سومین حرم اهل بیت (ع) در شیراز دانست.

حسینعلی امیری اظهارداشت: افتتاح پروژه زیرگذر دانشمند شهید فریدون عباسی که توسط رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار در جنگ ۱۲ روزه به درجه رفیع شهادت نائل شد، با ماه محرم و ایام شهادت حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، حضرت ابوالفضل العباس (ع) و یاران باوفای ایشان مقارن شده است. این ایام را تسلیت عرض می‌کنم و امیدوارم خداوند سبحان همه ما را از پیروان حقیقی و واقعی حضرت اباعبدالله الحسین (ع) قرار دهد.

امیری با تقدیر از مجموعه مدیریت شهری شیراز با اشاره به جایگاه تاریخی و فرهنگی شیراز اظهار داشت: شهر شیراز از پیشینه‌ای بسیار کهن و ارزشمند در تاریخ ایران برخوردار است و جایگاهی رفیع در عرصه‌های فرهنگی، علمی و دینی دارد. شیراز سرزمین انسان‌های فرهیخته، مؤمن، اهل مدارا و سعه صدر و خاستگاه دانشمندان بزرگ در رشته‌های مختلف علوم انسانی، علوم پایه و شخصیت‌های برجسته دینی است. تمدن فارس و شیراز در دنیا مثال‌زدنی و شاخص است.

استاندار فارس با تأکید بر اینکه ماندگاری تمدن‌ها وابسته به تلاش و اراده ملت‌هاست، افزود: هیچ تمدنی ازلی نبوده و هیچ تمدنی نیز ابدی نخواهد بود. بقای تمدن‌ها به کار، تلاش، اراده و خواست مردمی بستگی دارد که در آن سرزمین زندگی می‌کنند.

او با اشاره به سخنرانی اخیر خود در حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) درباره سند سومین حرم اهل بیت (ع) گفت: چند روز پیش در جلسه‌ای پیرامون سند سومین حرم اهل بیت (ع) عرض کردم که شهر سامرا روزگاری به دلیل زیبایی و شکوه خود «سُرِّ مَن رَأیٰ» نامیده می‌شد؛ یعنی شهری که دیدن آن موجب شادی و شگفتی می‌شد، اما امروز از آن شکوه گذشته آثار چندانی باقی نمانده است. این موضوع نشان می‌دهد که تمدن‌ها در صورت بی‌توجهی دچار افول می‌شوند.

امیری ادامه داد: یکی از صاحب‌نظران پس از آن جلسه به من گفت که نامگذاری تنگه الله‌اکبر نیز به این دلیل بوده که مسافران هنگام ورود به شیراز و مشاهده زیبایی‌های این شهر از فراز ارتفاعات، ناخودآگاه با شگفتی “الله‌اکبر” می‌گفتند. این موضوع نشان‌دهنده جایگاه ویژه شیراز در طول تاریخ است.

او با توصیف شیراز به عنوان «شیراز جنت‌طراز» اظهار داشت: این شهر همچنان ظرفیت‌های فراوانی برای بازگشت به جایگاه تمدنی و تاریخی خود دارد و سند سومین حرم اهل بیت (ع) نیز با همین رویکرد تهیه و تدوین شده است. این سند با چشم‌انداز ۲۰ ساله و در قالب چهار برنامه پنج‌ساله در شورای برنامه‌ریزی استان به تصویب رسیده و هدف آن بازگرداندن شیراز به جایگاهی است که هر بیننده‌ای از مشاهده آن به شگفتی و تحسین وادار شود.

استاندار فارس با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری استان افزود: شیراز یکی از مهم‌ترین مقاصد گردشگری کشور و حتی جهان محسوب می‌شود. مقام معظم رهبری نیز در سفر سال ۱۳۸۷ به فارس بر توسعه و احیای گردشگری تأکید داشتند. خوشبختانه سند گردشگری استان پس از انجام مطالعات کارشناسی دقیق و با جانمایی در چارچوب سند سومین حرم اهل بیت (ع) تدوین و تصویب شده و اکنون به عنوان یکی از اسناد الزام‌آور استان مورد استناد قرار می‌گیرد.

امیری خاطرنشان کرد: در این سند، الزامات و اقتضائات مختلفی پیش‌بینی شده که یکی از مهم‌ترین آنها رفع مشکلات ترافیکی و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل شهری است. پروژه‌ای که امروز افتتاح شد صرفاً یک طرح خدماتی نیست، بلکه بخشی از پازل بزرگ توسعه گردشگری استان و شهر شیراز به شمار می‌رود و در راستای تحقق اهداف سند گردشگری اجرا شده است.

او با اشاره به تداوم اجرای پروژه‌های عمرانی در شیراز گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، هر هفته یک پروژه در شیراز به بهره‌برداری می‌رسد و حتی در دوران جنگ نیز فعالیت‌های عمرانی شهرداری شیراز و استان متوقف نشد. بخشی از این اقدامات را نیز امروز مشاهده کردیم.

استاندار فارس در پایان با اشاره به عملکرد استان در حوزه اجرای پروژه‌های عمرانی اظهار داشت: در سال گذشته، استان فارس از نظر تعداد پروژه‌ها و همچنین میزان اعتبارات اختصاص‌یافته در دهه مبارک فجر رتبه نخست کشور را کسب کرد. در آن مقطع نزدیک به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان پروژه در استان به بهره‌برداری رسید که ارزیابی و تأیید این موفقیت از سوی مسئولان ملی، از جمله معاون عمرانی وزیر کشور، انجام شد.

بودجه ۱۴۰۵ شهرداری بر مبنای سند راهبردی ۲۰ ساله شهر تدوین شده است

رئیس شورای اسلامی شهر شیراز نیز در این مراسم مهم‌ترین عامل موفقیت مدیریت شهری شیراز را همدلی و حرکت مبتنی بر برنامه دانست و گفت: آنچه زمینه توفیق خدمتگزاری بهتر و بیشتر به مردم شریف شیراز را فراهم کرده، همکاری و همراهی میان مجموعه مدیریت شهری اعم از شورای اسلامی شهر و شهرداری است.

سید ابراهیم حسینی افزود: در طول پنج سال گذشته این موضوع را به‌خوبی تجربه کرده‌ایم. هرجا که خالصانه برای خدمت به مردم وارد میدان شدیم، خداوند متعال نیز برکات خود را بر این شهر نازل کرد. آنچه در این دوره رقم خورده، حاصل کار جهادی و شبانه‌روزی و توفیق الهی بوده است.

حسینی با تأکید بر اینکه تحول در شهر‌ها بدون برنامه‌ریزی امکان‌پذیر نیست، گفت: تحول شهری بر پایه اتفاقات مقطعی شکل نمی‌گیرد. به توفیق الهی و بر اساس تأکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر جایگاه شیراز به عنوان سومین حرم اهل بیت (ع)، سند راهبردی شهر شیراز تدوین و تصویب شد و با دستور استاندار فارس در دستور کار شورای برنامه‌ریزی استان نیز قرار گرفت.

او ادامه داد: بر مبنای این سند راهبردی، برنامه ۲۰ ساله شهر شیراز تدوین و تصویب شده و نخستین برنامه پنج‌ساله اجرایی آن نیز در شهرداری به تصویب رسیده است. بودجه سال ۱۴۰۵ شهرداری شیراز نیز بر اساس همین سند راهبردی و چشم‌انداز ۲۰ ساله شهر تنظیم شده است.

رئیس شورای شهر شیراز در تشریح برخی ویژگی‌های این برنامه اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این سند آن است که سه درصد بودجه شهرداری به‌صورت الزام‌آور باید در حوزه رفع محرومیت هزینه شود. برای این موضوع آیین‌نامه و دستورالعمل مشخصی تدوین شده و شهرداری اجازه ندارد این اعتبار را در بخش دیگری هزینه کند.

او افزود: همچنین ۳درصد دیگر از بودجه نیز به صورت الزامی باید در حوزه احیای محلات هزینه شود که این موضوع همسو با سیاست‌های کلان دولت در زمینه توانمندسازی محلات و توسعه متوازن شهری است.

حسینی در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه‌های مدیریت شهری در حوزه سرمایه انسانی اشاره کرد و گفت: در این حوزه چند سیاست مهم دنبال شده است. نخست اینکه هیچ نیرویی خارج از ضوابط قانونی وارد شهرداری نشود که خوشبختانه در طول چهار سال مدیریت شهری این اصل به‌طور کامل رعایت شده و حتی یک نفر خارج از چارچوب قانونی جذب نشده است.

او ادامه داد: از سوی دیگر برای کارکنانی که در آستانه بازنشستگی قرار دارند، برنامه‌های تشویقی در نظر گرفته شده تا ضمن تکریم و قدردانی از خدمات آنان، امکان مدیریت بهتر منابع انسانی و فراهم شدن زمینه حضور نیرو‌های جوان، متخصص و باانگیزه فراهم شود.

رئیس شورای اسلامی شهر شیراز با قدردانی از حمایت‌های وزارت کشور در حوزه منابع انسانی اظهار داشت: وظیفه دارم از معاون محترم وزیر کشور و همکاران ایشان تشکر کنم که پس از جذب ۳۲۸ نیروی آتش‌نشان جدید، مجوز استخدام ۲۵۰ نیروی دیگر نیز صادر شده و مراحل نهایی آن در حال انجام است.

حسینی همچنین به اقدامات شهرداری شیراز در حوزه سرمایه‌گذاری اشاره کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین اتفاقات رخ‌داده در شیراز مربوط به حوزه سرمایه‌گذاری است. در بودجه شهرداری برای این بخش صرفاً ردیف درآمدی تعریف نشده، بلکه شهرداری مکلف شده است میزان مشخصی سرمایه‌گذاری را تا پایان سال محقق کند.

او یادآور شد: تا پایان سال ۱۴۰۳ بیش از ۶۲ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در شیراز محقق شده و تا پایان شهریور سال جاری نیز شهرداری موظف است حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان دیگر سرمایه‌گذاری را به سرانجام برساند.

رئیس شورای شهر شیراز ادامه داد: اقدام مهم دیگری که در شیراز انجام شده، ورود مستقیم شهرداری به عرصه سرمایه‌گذاری است. بر اساس قانون درآمد‌های پایدار، شهرداری شیراز در برخی پروژه‌ها خود به عنوان سرمایه‌گذار حضور پیدا کرده و علاوه بر جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، از محل این سرمایه‌گذاری‌ها نیز درآمد کسب می‌کند.

او با بیان اینکه این تجربه در میان کلانشهر‌های کشور کم‌نظیر است، اظهار داشت: این شیوه در سایر کلانشهر‌ها به این گستردگی اجرا نشده است. امروز حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان از بودجه سال ۱۴۰۵ شهرداری شیراز از محل درآمد‌های حاصل از سرمایه‌گذاری تأمین خواهد شد که نشان‌دهنده موفقیت این رویکرد در ایجاد درآمد‌های پایدار شهری است.

توسعه زیرساخت‌های شهری با نگاه آینده‌نگرانه ادامه دارد

شهردار شیراز نیز در این مراسم گفت: زیرگذر شهید فریدون عباسی صرفاً یک پروژه عمرانی نیست، بلکه نمادی از اراده مدیریت شهری برای حرکت شیراز به سمت آینده‌ای بهتر و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان به شمار می‌رود.

محمدحسن اسدی با اشاره به سفر معاون وزیر کشور به شیراز گفت: با تأکید استاندار فارس و پیگیری معاون عمرانی استانداری، از آقای دکتر نصرتی دعوت شد تا در شیراز حضور پیدا کنند. معاونان شهرداری مسائل، نیاز‌ها و درخواست‌های خود را مطرح کردند که خوشبختانه دستورات مساعدی نیز از سوی ایشان صادر شد.

شهردار شیراز در ادامه با تأکید بر اهمیت پروژه‌های زیرساختی در توسعه شهری اظهار کرد: افتتاح این زیرگذر تنها بهره‌برداری از یک پروژه عمرانی نیست. این پروژه نشان‌دهنده اراده مدیریت شهری است که تصمیم گرفته شیراز را به سمت افق‌های روشن‌تر هدایت کند.

او افزود: شهر شیراز در دوره‌های مختلف تاریخی با ویژگی‌هایی همچون باغ‌ها، مساجد، مدارس و هویت فرهنگی خود شناخته شده است، اما امروز مدیریت شهری در حال ایجاد زیرساخت‌هایی است که می‌تواند آینده‌ای امیدوارکننده‌تر و متناسب با ارتقای کیفیت زندگی شهروندان رقم بزند.

اسدی با بیان اینکه گذشته شیراز سرمایه‌ای ارزشمند برای این شهر است، گفت: وضعیت کنونی شهر نیز بستری برای برنامه‌ریزی آینده محسوب می‌شود و لازم است با نگاهی هوشمندانه برای آینده شیراز تصمیم‌گیری کنیم. اجرای پروژه‌های متعدد زیرساختی در حوزه‌های مختلف نتیجه هدف‌گذاری مشترک شورای اسلامی شهر و شهرداری شیراز است و آنچه امروز شاهد آن هستیم بخشی از همین مسیر برنامه‌ریزی‌شده است.

او تأکید کرد: این پروژه در کاهش ترافیک، افزایش ایمنی و تسهیل زندگی روزمره شهروندان نقش مؤثری دارد. اینکه یک دانشجو زودتر به کلاس درس برسد، مادری سریع‌تر به فرزند خود دسترسی پیدا کند یا بیماری در زمان کوتاه‌تری به بیمارستان منتقل شود، از جمله آثار و برکات چنین پروژه‌هایی است.

شهردار شیراز خاطرنشان کرد: ارزش این پروژه تنها به حجم فولاد، بتن، آسفالت یا عملیات خاکبرداری آن نیست؛ بلکه ارزش واقعی آن به اراده‌ای بازمی‌گردد که مدیریت شهری برای روان‌سازی تردد، افزایش آرامش و بهبود خدمات‌رسانی به شهروندان به کار گرفته است.

اسدی با اشاره به اجرای این طرح توسط نیرو‌های شهرداری گفت: پیمانکار این پروژه خود سازمان عمران شهرداری شیراز بوده است. امروز اجرای زیرگذرها، تقاطع‌های غیرهمسطح، پل‌ها و سایر پروژه‌های عمرانی بزرگ برای مجموعه شهرداری شیراز به یک فرآیند عادی و روتین تبدیل شده و این موضوع حاصل تجربه و توانمندی نیرو‌های متخصص شهرداری است.

او همچنین از برنامه‌ریزی برای افتتاح پروژه‌های جدید خبر داد و افزود: در روز‌های آینده تصفیه‌خانه فاضلاب محلی و حداکثر طی یک تا دو ماه آینده نیز پارک بزرگ آبی شیراز به بهره‌برداری خواهد رسید. استاندار فارس نیز پیش از آغاز جنگ اخیر از این پروژه‌ها بازدید کرده و روند اجرای آنها را از نزدیک مورد بررسی قرار داده‌اند.