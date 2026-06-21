سخنگوی وزارت امور خارجه امروز گفت که جمهوری اسلامی ایران مصمم است روند اجرایی شدن تعهدات طرف مقابل را با وسواس و جدیت پیگیری کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی سخنگوی دستگاه دیپلماسی که به همراه هیأت مذاکره کننده ایرانی در بورگن اشتوک سوئیس حضور دارد، ظهر امروز (یکشنبه) ۳۱ خردادماه اعلام کرد: جمهوری اسلامی ایران مصمم است روند اجرایی شدن تعهدات طرف مقابل را با وسواس و جدیت پیگیری کند.

وی افزود: نشست امروز در سوئیس، برای پیگیری اجرای مفاد یادداشت تفاهم خاتمه جنگ مورخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ است. طبق بند ۱۳ یادداشت تفاهم، آغاز مذاکرات توافق نهایی، منوط به اجرای بند‌های ۱، ۴، ۵، ۱۰ و ۱۱ است. بدون اجرای این مفاد به‌ویژه بند ۱ (خاتمه جنگ در همه جبهه‌ها شامل لبنان) ورود به مرحله مذاکره برای توافق نهایی ممکن نیست.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در این باره در شبکه ایکس نوشت: گفت‌و‌گو‌های امروز، متمرکز بر اجرای بند‌های مزبور، به‌ویژه بند ۱ و نیز مرور تدابیری است که برای اجرایی کردن بند‌های ۱۰ (موضوع صادرات نفت ایران) و ۱۱ (آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران) پیش‌بینی شده است.

هیأت مذاکره کننده ایرانی به ریاست محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و با حضور سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی، علی باقری معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی، کاظم غریب‌آبادی معاون امور حقوقی و بین‌المللی، حمید قنبری معاون دیپلماسی اقتصادی، اسماعیل بقائی و حمید بورد معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران دیشب (شنبه) ۳۰ خردادماه وارد زوریخ و پس از آن هتل بورگن اشتوک محل برگزاری این مذاکرات شد.

سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه پیش از ظهر امروز دیداری با همتای سوئیسی داشت و پس از آن هم شیخ محمد بن عبدالرحمان وزیر خارجه قطر دیدار با هیأت ایرانی به ریاست محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی داشت.

بقائی همچنین گفت: دیداری هم با هیأت پاکستانی انجام خواهد شد.

قرار است مذاکراتی نیز با حضور هیأت‌های ایران، آمریکا، پاکستان و قطر بعدازظهر در هتل بورگن اشتوک در نزدیکی دریاچه لوسرن سوئیس برگزار شود.