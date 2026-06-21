باشگاه خبرنگاران جوان - دستور نخست هیأت مذاکره در سوئیس، پایان تجاوز و جنایات رژیم صهیونیستی در لبنان است». این را معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور اعلام کرده است.

سیدمهدی طباطبایی در این باره با انتشار پیامی در شبکه ایکس تأکید کرد تداوم حملات رژیم صهیونیستی می‌تواند هرگونه تفاهم یا توافق احتمالی را با چالش جدی مواجه کرده و اعتبار آن را زیر سؤال ببرد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که هیأت عالی‌رتبه جمهوری اسلامی ایران متشکل از مقامات ارشد سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک از جمله محمدباقر قالیباف، سیدعباس عراقچی، علی باقری، عبدالناصر همتی، حمید بورد، کاظم غریب‌آبادی و اسماعیل بقایی در ژنو حضور دارند و گفت‌و‌گو‌ها درباره اجرای تعهدات طرف مقابل را دنبال می‌کنند.