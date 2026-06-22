رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان گفت: مدارس سمپاد باید نصف مدارس غیردولتی شهریه بگیرند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - الهام یاوری، رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان در گفت و گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه هم‌اکنون ۱۴۰ هزار دانش‌آموز در ۷۵۰ مرکز سمپاد در سطح کشور مشغول به تحصیل هستند، گفت: معیار اصلی ورود به این مدارس تنها موفقیت در آزمون است و سهمیه‌بندی خاصی برای مناطق محروم یا سایر حوزه‌ها تعریف نشده است.

رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان با بیان این که رقابت در آزمون ورودی بر مبنای توانمندی دانش‌آموزان است نه محل سکونت؛ افزود: هر دانش‌آموزی که رتبه برتر را در آزمون ورودی کسب کند، پذیرفته خواهد شد.

وی همچنین در خصوص شایعات مربوط به شهریه‌های نجومی در این مدارس، اظهار کرد: مبالغ چند صد میلیونی مطرح‌شده به‌هیچ‌وجه صحت ندارد. طبق ضوابط وزارت آموزش و پرورش، شهریه مدارس سمپاد حدود ۵۰ درصدِ مدارس غیردولتی تعیین شده که این نرخ بر اساس هر شهر متغیر است؛ البته برای تهران هنوز عدد قطعی برای سال تحصیلی جدید نهایی نشده، اما پیش‌بینی می‌شود رقمی در حدود ۷۰ میلیون تومان معقول باشد.

یاوری با تأکید بر اینکه رویکرد کلی سمپاد، حمایتی است، گفت: برای دانش‌آموزان با توان مالی ضعیف، تخفیف‌های ویژه‌ای اعمال می‌شود تا نخبگان به دلیل مشکلات اقتصادی از تحصیل در این مراکز محروم نمانند.

رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان تصریح کرد: این آموزشگاه‌ها هیچ ارتباط سازمانی و نظارتی با سمپاد ندارند. پرداخت مبالغ هنگفت به این مراکز خصوصی نه تنها تضمینی برای موفقیت در آزمون ورودی نیست، بلکه به خانواده‌ها توصیه می‌شود فریب وعده‌های تبلیغاتی آنها را نخورند.