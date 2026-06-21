باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - موسی رضایی رئیس کل بیمه مرکزی گفت: صنعت بیمه در اقتصاد کشور جایگاه شایستهای ندارد و اقتصاد ایران همچنان بانکمحور است.
او با اشاره به نقش صنعت بیمه در جبران خسارتها و خدماترسانی در حوادث مختلف، افزود: از ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۳۰ خرداد، در مجموع ۲۲ میلیون و ۲۵۰ هزار فقره خسارت به ارزش ۱۲۴ هزار میلیارد تومان و همچنین ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار بیمهنامه به ارزش ۲۳۷ هزار میلیارد تومان ثبت شده است.
رئیس کل بیمه مرکزی بیان کرد: از مجموع ۳۰ هزار فقره خودروهای آسیبدیده جنگ خسارت حدود ۲۳ هزار خودرو پرداخت شده است و بناست کارشناسی اسباب آسیبدیده خانه هم به بیمه ایران سپرده شود که پس از تامین منابع اقدامات مربوط این موضوع هم طی شود.
او افزود: فکر میکنم امسال ظرفیت نفوذ بیمه را به ۳ درصد برسانیم و توانایی این کار را داریم.
او نظارت هوشمند، پایداری مالی، نظارت مبتنی بر ریسک، حکمرانی داده، تابآوری و امنیت سایبری، مدیریت بحران، حاکمیت شرکتی، حرفهایسازی، نوآوری و بیمه دیجیتال، نوسازی نهادی و توسعه سرمایه انسانی را از محورهای مهم مورد تأکید بیمه مرکزی برشمرد.
رئیس کل بیمه مرکزی همچنین از برنامه ایجاد شرکت بیمه استانی و نیز تأسیس شرکت بیمه خلیج فارس اختصاصی تنگه هرمز خبر داد و در ادامه با انتقاد از سامانههای تحمیلی مانند سامانه املاک و اسکان، گفت زیرساخت این سامانهها برای شبکه فروش بیمه مناسب نیست.
رضایی در پایان با اشاره به برخی هزینههای اضافی و عوارض آزادراهی تصریح کرد: صنعت بیمه در این هزینهها نقشی ندارد.