مدیران و مسئولان باید نگاه اصلاحی و سازنده داشته باشند

مرکز رشد و توسعه مدیریت بنیاد مستضعفان، در راستای تحقق ماموریت محوله از سوی رهبر شهید انقلاب، مبنی بر بهکارگیری جوانان متخصص، انقلابی و جهادی، طرح «شهید چمران یک» را در سال گذشته با هدف شناسایی و تربیت استعدادهای مدیریتی در 6 گروه هدف اجرا کرد و در سال جاری نیز طرح «شهید چمران دو» را با هدف شناسایی و تربیت استعدادهای مدیریتی در 21 گروه هدف آغاز کرده است.
حسین دهقان با اشاره به اقدامات مرکز رشد و توسعه مدیریت بنیاد در یک سال اخیر گفت: برگزیدگان این دوره از طرح شهید چمران باید بدانند که انتخاب در این طرح در واقع اعلام آمادگی برای پذیرش یک مسئولیت خطیر است.
وی اضافه کرد: این فقط یک بیان زبانی یا یک گفتوگو نیست؛ بلکه یک آزمون و تعهد عملی است. ما میخواهیم نشان دهیم که آمادهایم مسئولیت را بپذیریم و برای انجام آن با دیگران تعامل و همکاری داشته باشیم و میخواهیم خود را برای پذیرفتن این امانت بزرگ آماده کنیم. مهم است که روحیه امانتداری و امین بودن را در خود تقویت کنیم و آن را به یک فرهنگ تبدیل کنیم.
رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی افزود: باید شرایطی فراهم کنیم تا افراد به مرحله تشخیصِ درست برسند؛ تشخیصی که بر پایه دانش، آگاهی و حکمت باشد. اگر بخواهیم جامعهای متعادل داشته باشیم، باید قدرت شناخت درست از نادرست را تقویت کنیم. ما نیاز داریم که از افراط و تفریط دور شویم و با تلاش، تجربه و تربیت درست، تواناییهای خود را افزایش دهیم.
دهقان با تاکید بر اینکه همانطور که فولاد با ضربههای سخت شکل میگیرد و استحکام پیدا میکند، انسان و جامعه نیز با آموزش، تلاش و آزمونها رشد میکنند، ادامه داد: در یک سازمان هیچ چیزی مهمتر از اندیشه، کرامت انسانی و احترام به انسانها نیست. ابزار و امکانات زمانی ارزش دارند که در خدمت هدف درست و ارزشهای انسانی قرار بگیرند؛ بنابراین، باید خود را آماده کنیم تا بتوانیم این مسئولیت را به بهترین شکل انجام دهیم؛ چون ارزش واقعی کار، در هدفی است که برای آن تلاش میکنیم.
دهقان ادامه داد: معتقدم مدیران باید مدیریت درست و آیندهنگر داشته باشند. مدیریت درست یعنی اینکه انسان بتواند آینده را بشناسد، آن را درک کند، برای آن آماده شود و حتی در ساختن آینده نقش داشته باشد. امروزِ ما، محصول تصمیمها و برنامههای گذشته است و فردای ما نتیجه تصمیمهایی خواهد بود که مدیران امروز میگیرند. تصمیمهای امروز، مسیر آینده را تعیین میکند؛ بنابراین باید همیشه نگاه ما به آینده باشد و آینده را باید با تصمیمهای امروز ساخت.
وی با تاکید بر اینکه باید برنامه داشته باشیم که در آینده به کجا میخواهیم برسیم، چه اقداماتی باید انجام دهیم و چگونه میتوانیم آیندهای بهتر بسازیم، افزود: ما باید نسل آینده را برای آیندهسازی تربیت کنیم، نه اینکه فقط افرادی پرورش دهیم که در برابر اتفاقات، واکنش نشان دهند. هدف ما این است که انسانهایی تربیت شوند که آیندهنگر، توانمند، اهل تدبیر و آماده حل مسائل باشند. آموزش و تربیت نباید فقط به گرفتن مدرک محدود شود؛ بلکه باید قدرت فکر کردن، تصمیمگیری و ساختن آینده را ایجاد کند.
رئیس بنیاد مستضعفان یادآور شد: ما باید سازمانها و مجموعههایی داشته باشیم که یادگیرنده باشند، خودشان را اصلاح کنند و برای شرایط جدید آماده باشند. نمیتوانیم فقط منتظر اتفاقات بمانیم؛ باید آینده را ببینیم و با گامهای محکم به سمت آن حرکت کنیم. آینده چیزی نیست که فقط منتظر آمدنش باشیم؛ آینده چیزی است که با تصمیمها، برنامهها و تلاش امروز خودمان میسازیم.
منابع کشور باید بهدرستی مدیریت و در خدمت رفاه مردم قرار گیرد
ویدر بخش دیگری از سخنان خود ادامه داد: مردم باید بتوانند از ظرفیتها و منابع موجود استفاده کنند. این منابع باید در اختیار مردم قرار بگیرد و حمایت ملی از آنها شکل بگیرد تا در خدمت جامعه قرار گیرند. ممکن است بخشی از مردم به دلایل مختلف، منابع و امکانات لازم را در اختیار نداشته باشند در این راستا وظیفه ما این است که زمینه، آموزش و توانمندی لازم را فراهم کنیم تا مردم بتوانند از این ظرفیتها بهرهمند شوند.
دهقان گفت: مهم این است که منابع کشور بهدرستی شناخته، مدیریت و در اختیار مردم قرار گیرد. سپس باید مردم توانمند شوند تا از این منابع برای رفاه خود، امنیت آینده، تأمین نیازهای زندگی، بهبود معیشت و پیشرفت کشور استفاده کنند. اگر این مسیر درست طی شود، مردم احساس تغییر و پیشرفت را در زندگی خود خواهند دید؛ چون وقتی انسان بتواند از ظرفیتهای موجود برای بهتر کردن زندگی خود استفاده کند، جامعه نیز رشد و آبادانی پیدا میکند.
به گفته دهقان، این تغییرات باید با هدف خدمترسانی بهتر به مردم و ساختن آینده جامعه انجام شود. ساختارها نباید فقط برای خودشان ایجاد شوند، بلکه باید ابزارهایی برای حل مسائل مردم و پیشرفت جامعه باشند. ابتدا باید نیازها و شرایط واقعی جامعه را درست شناخت و سپس ساختارهای مناسب را طراحی و ایجاد کرد؛ نه اینکه صرفا ساختاری بسازیم و بعد تلاش کنیم مشکلات را با آن تطبیق دهیم.
وی افزود: امروز فضای جدیدی برای مدیریت و خدمت وجود دارد. ما باید کاری کنیم که مردم آثار و نتایج استقلال و نظام موجود را در زندگی خود احساس کنند؛ یعنی مردم ببینند که این ساختار در خدمت آنهاست و برای حل مشکلاتشان تلاش میکند. مساله این نیست که فقط درباره خدمت صحبت کنیم؛ مهم این است که خدمت واقعی اتفاق بیفتد و مردم آن را لمس کنند.
مدیران و مسئولان باید نگاه اصلاحی و سازنده داشته باشند
رئیس بنیاد مستضعفان خاطر نشان کرد: امروز با مسائل و مسئولیتهای جدیدی روبهرو هستیم و نیاز داریم با بازنگری، همفکری و اندیشه جمعی، مسیر آینده را بهتر طراحی کنیم. همه باید کمک کنیم تا رابطهای سازنده میان جامعه، مدیریت و آینده کشور شکل بگیرد.
وی تاکید کرد: ما باید فرهنگ سازمانی خود را مورد توجه و بازنگری قرار دهیم. فرهنگ سازمانی چیزی نیست که فقط در نوشتهها باشد؛ بلکه مجموعهای از باورها، رفتارها و ارزشهایی است که افراد یک سازمان را به هم پیوند میدهد و مسیر آینده سازمان را شکل میدهد.سازمان آیندهنگر، سازمانی است که هم به توسعه فردی افراد توجه کند و هم رشد سازمانی را دنبال کند. ما باید این دو را در کنار هم ببینیم؛ چون پیشرفت سازمان بدون رشد انسانهای آن امکانپذیر نیست.
دهقان ادامه داد: یکی از پایههای مهم این مسیر، شایستگی است. وقتی از شایستگی صحبت میکنیم، فقط منظور تخصص فنی نیست؛ بلکه شایستگی شامل دانش، مهارت، مسئولیتپذیری، اخلاق، تعهد و توانایی تحولپذیری است.تخصص مهم است، اما اخلاق و ویژگیهای انسانی نیز اهمیت اساسی دارد. ما نیازمند شکلگیری یک جامعه و سازمان اخلاقمحور هستیم؛ سازمانی که در آن انسانها فقط مجری دستورها نباشند، بلکه با فهم، آگاهی و مسئولیت نقش خود را ایفا کنند.
دهقان افزود: هر فرد باید جایگاه خود را در سازمان بهدرستی بشناسد. یک کارمند فقط کسی نیست که ساعت مشخصی بیاید و کاری مشخص انجام دهد؛ بلکه عضوی از یک مجموعه بزرگ است که باید نقش مؤثر خود را در پیشرفت آن پیدا کند. بنابراین لازم است افراد خود را بهعنوان اعضای فعال و اثرگذار سازمان ببینند، تفکر کنند، یاد بگیرند و برای حل مسائل آماده باشند. نتیجه نهایی این است که انسان سازمانی باید توانایی مواجهه با تغییرات را داشته باشد؛ برای هر مسالهای به دنبال راهحل باشد و اجازه ندهد موانع، مسیر رشد و پیشرفت را متوقف کنند.
به گفته وی، مدیران و مسئولان باید نگاه اصلاحی و سازنده داشته باشند. تفاوت دیدگاهها نباید باعث دشمنی و فاصله شود؛ بلکه باید زمینه گفتوگو، همکاری و حل مساله را فراهم کند.
مدیری که مربی خوبی باشد، رهبر مؤثرتری نیز خواهد بود
دهقان به بررسی وظایف مدیریتی پرداخت و گفت: یکی از وظایف مهم مدیریت، کاهش اختلافات، رفع تعارضها و ایجاد فضای همدلی در جامعه و سازمان است. مدیریت یعنی توانایی تبدیل چالشها به فرصت و حرکت دادن مجموعه به سمت رشد بنابراین نباید فقط به مشکلات موجود نگاه کنیم؛ باید به دنبال ساختن آینده باشیم. باید نیروهای توانمند را شناسایی کنیم، روی آنها سرمایهگذاری کنیم، آنها را پرورش دهیم و زمینه رشدشان را فراهم کنیم. هر سازمانی برای ماندگاری، نیازمند تربیت نسل بعدی مدیران و نیروهای مؤثر است.
وی یادآور شد: برای آیندهسازی، باید مسیر را دقیق بشناسیم، هدفگذاری و شرایط را درست تحلیل کنیم. نمیتوان با نگاههای کلیشهای و یکسان با همه افراد برخورد کرد؛ تفاوتها و استعدادهای افراد باید مدیریت شود.مدیر واقعی فقط دستوردهنده نیست؛ بلکه مربی است. هر مدیری باید نقش تربیتی داشته باشد، افراد را رشد دهد و کمک کند تا تواناییهایشان شکوفا شود. مدیری که مربی خوبی باشد، رهبر مؤثرتری نیز خواهد بود.
دهقان ادامه داد: مساله اصلی، توجه به ارزشها و اصولی است که بر مبنای آنها حرکت میکنیم. مدیریت جهادی، مدیریت فرهنگی، مدیریت انقلابی و مدیریت مبتنی بر ارزشها صرفا یک انتخاب شخصی نیست؛ بلکه در نگاه ما یک مسئولیت و یک رویکرد جدی در اداره جامعه است.
رئیس بنیاد مستضعفان افزود: کسی که مسئولیت مدیریت را بر عهده میگیرد، باید علاوه بر تواناییهای مدیریتی، ویژگیهایی مانند روحیه جهادی، تعهد، اخلاق، ایمان، مسئولیتپذیری و توجه به مردم را در خود تقویت کند.اگر بخواهیم انسان مؤمن و مسئول باشیم، این موضوع فقط با ادعا تحقق پیدا نمیکند؛ بلکه باید در رفتار و عمل ما دیده شود.
وی ادامه داد: یکی از مهمترین ویژگیها در مدیریت دینی، ترکیب ایمان و توانایی اداره درست امور است. در نگاه اسلامی، مدیر و انسان مؤمن باید اهل صداقت، امانتداری و اخلاق باشد. حتی اگر انسان در برخی زمینهها ضعف داشته باشد، نباید اصول اخلاقی مانند راستگویی را کنار بگذارد؛ چون اعتماد و اخلاق، پایههای اصلی جامعه و مدیریت هستند. بنابراین، مدیریت واقعی زمانی شکل میگیرد که دانش، توانایی، ایمان و اخلاق در کنار هم قرار بگیرند.
صحرایی: تربیت مدیران فردا، ضامن پایداری و تابآوری بنیاد مستضعفان است
در بخش دیگری از این مراسم، رضا مراد صحرایی معاون توسعه مدیریت و منابع بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با تأکید بر ضرورت شناسایی و پرورش استعدادهای مدیریتی، گفت: تبدیل استعدادهای امروز به مدیران فردا نقش مهمی در پایداری، تداوم و افزایش تابآوری سازمان خواهد داشت.
وی افزود: در حکم رهبر شهید انقلاب برای رئیس بنیاد مستضعفان در کنار انجام وظایف بنیاد این نکته مطرح شده که برای انقلاب نیروی انسانی تربیت شود.
معاون توسعه مدیریت و منابع بنیاد اظهار داشت از آنجایی که نگاه ما به فرداست و در صدد هستیم که افق روشنی را برای ادامه مسیر ترسیم کنیم، نام بنیاد و نام همایش را تحت عنوان بنیاد فردا در نظر گرفتیم.
وی اضافه کرد: معروف است که میگویند که اگر سازمانی در هر دوره بهتر از دوره قبل نبود یکی از مهمترین دلایلش این است که برنامه جانشین پروری نداشته است. بزرگترین تهدید برای آینده سازمانها نبود استعداد نیست بلکه نشناختن استعدادهاست؛ چرا که استعداد وجود دارد و باید شناسایی شود.
صحرایی خاطرنشان کرد: ما به دنبال آن هستیم که از رویکرد سنتی به سمت رویکرد نوین حرکت کنیم؛ اینکه برای پستی جانشین داشته باشیم، بر مبنای عملکرد فعلی افراد آنها را ارتقاء دهیم و مخزن محدودی از مدیران داشته باشیم.
معاون توسعه مدیریت و منابع بنیاد مستضعفان اظهار داشت: ما به دنبال آن هستیم که سازمانمان را از یک خطر نجات دهیم که آن خطر نداشتن جانشین و عدم پرورش جانشین برای مدیران است.
وی اضافه کرد: ما برای موفقیت در حوزه مدیریتی باید از مدیریت مبتنی بر فرد به ذخیره راهبردی انسانی حرکت کنیم. سازمانهایی که مبتنی بر مدیران فعلیشان آینده را اداره میکنند تک ستون هستند و زیر بار فشارهای درونی و بیرونی تابآوریشان کاهش پیدا میکند اما سازمانهایی که پرورش نیرو و استعدادها را در دستور کار دارد سازمانهای موفقتری خواهند بود و تاب آوری بیشتری خواهند داشت.
صحرایی در خصوص طرح شهید چمران، خاطرنشان کرد: طبق بررسیهای انجام شده، بنیاد مستضعفان ۲۱ گروه شغلی دارد که به طبع ۲۱ نوع مدیریت هم برای آنها وجود دارد. ما در سال گذشته بر روی ۶ گروه شغلی بنیاد، طرح شهید چمران ۱ را اجرا کردیم. یک هزار و ۲۰۰ نفر در سال گذشته در فراخوان انجام شده شرکت کردند که در نهایت ۱۰۴ نفر به عنوان استعداد برتر شناسایی شدند که آماده ایفای نقش هستند. از میان این افراد، ۶ نفر به عنوان استعداد برتر، علاوه بر دریافت گواهینامه رسمی به مخزن استعدادهای مدیریتی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی معرفی شدند.
معاون توسعه مدیریت و منابع بنیاد مستضعفان اظهار کرد: میانگین سنی این ۱۰۴ نفر ۳۷ سال است و با استفاده از این مدیران ۹ سال میانگین سنی مدیران در بنیاد کاهش پیدا خواهد کرد. همچنین این افراد از نظر سطح تحصیلات دارای مدرک فوق لیسانس و به بالا هستند.
صحرایی خاطرنشان کرد: کسانی هم که در فرایند بررسی از چرخه خارج شدهاند به این معنا نیست که به طور کامل حذف شدهاند بلکه میتوانند در ادامه مسیر ارتقاء خود دوباره وارد چرخه برای ارزیابی مجدد شوند.
شناسایی و تربیت استعدادهای مدیریتی در بنیاد مستضعفان
بر اساس این گزارش، مرکز رشد و توسعه مدیریت بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، طرح شهید چمران یک را با هدف شناسایی و تربیت استعدادهای مدیریتی در 6 گروه هدف اجرا کرد و در سال جاری نیز طرح شهید چمران دو را با هدف شناسایی و تربیت استعدادهای مدیریتی در 21 گروه هدف آغاز کرده است.
در طرح شهید چمران یک، از میان ۱۲۰۰ نفر شرکت کننده، 104 نفر در ۶ گروه اصلی به عنوان افراد برگزیده انتخاب شدند و ۶ نفر نیز به عنوان استعداد برتر، علاوه بر دریافت گواهینامه رسمی، به مخزن استعدادهای مدیریتی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی معرفی شدند.
بر اساس این گزارش، مرکز رشد و توسعه مدیریت بنیاد مستضعفان در راستای تحقق ماموریت محوله از سوی رهبر شهید انقلاب، مبنی بر بهکارگیری جوانان متخصص، انقلابی و جهادی با تصویب هیئت امنا و به دستور ریاست عالی بنی
ماهر بنیاد: اد راه اندازی و در شهریور ۱۴۰۴ افتتاح شد.
این مرکز در طول کمتر از یکسال فعالیت خود، طرحهایی از جمله احصا سمتهای مدیریتی، برگزاری دورههای آموزش تخصصی برای مدیران، برگزاری کانون انتصابات برای ۳۲۵ نفر کاندیدای تصدی مناصب مدیریتی، انتخاب بالغ بر 104 نفر استعداد مدیریتی از میان ۱۲۰۰ متقاضی و شرکت کننده، اجرای برنامه تعالی مدیریت پروژه با همکاری معاونت برنامه ریزی و اقتصادی و سطحبندی ۱۵۹ نفر از مدیران پروژه از طریق برگزاری کانون ارزیابی را اجرا کرده است.
این مرکز در سال جاری در نظر دارد طرح شهید چمران دو را برای شناسایی و تربیت استعدادهای مدیریتی در ۲۱ گروه هدف اجرا کند.
علاوه بر این، شخصی سازی برنامه توسعه و آموزش، بهره برداری از سامانه جامع رشد و توسعه مدیریت، تدوین و انتشار گاهنامه مدیرستان، برگزاری رویداد تجربه نگاری و ایده کاوی برای مستندسازی تجربیات موفق و موثر، تشکیل مخزن استعدادها و تشکیل هستههای تخصصی مدیریتی، ضبط و انتشار محتواهای کوتاه و کاربردی مدیریتی و همچنین تدوین، تصویب و اجرای نظام جامع مهارت آموزی بنیاد از دیگر برنامههای این مرکز برای سال جاری خواهد بود.