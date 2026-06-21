سخنگوی آتش‌نشانی مشهد گفت: آتش سوزی در هتل فردوسی بلوار شهید مدرس مشهد مصدوم و فوتی نداشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرخنده اظهار کرد:عصر یکشنبه حادثه آتش‌سوزی در یکی از اتاق‌های طبقه ششم هتل فردوسی مشهد اتفاق افتاد.

سخنگوی آتش‌نشانی مشهد بیان کرد: از سه ایستگاه آتش‌نشانی به همراه تجهیزات کامل و خودروی نردبان به محل اعزام شدند و عملیات اطفا و ایمن‌سازی در کوتاه‌ترین زمان انجام شد.

وی گفت: خوشبختانه این حادثه هیچ‌گونه محبوس، مصدوم یا تلفات جانی در میان مسافران و کارکنان هتل نداشته است.

فرخنده بیان کرد: جزئیات بیشتر درباره علت وقوع این آتش‌سوزی و میزان خسارت احتمالی، پس از بررسی کارشناسان اعلام خواهدشد.

منبع:آتش‌نشانی مشهد

برچسب ها: آتش سوزی هتل ، مهار آتش
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