باشگاه خبرنگاران جوان - طی مراسمی با حضور اعضای شورای اسلامی شهر، مدیران و کارکنان شهرداری، رضا انصاری به عنوان سرپرست شهرداری صدرا معرفی و حکم سرپرستی وی ابلاغ شد.
در این مراسم، اعضای شورای اسلامی شهر صدرا با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام سازمانی، عدالت در تصمیمگیری، تقویت تعاملات درونسازمانی و پرهیز از حاشیهها، بر همکاری همهجانبه مجموعه مدیریت شهری برای ارتقای خدمترسانی به شهروندان تأکید کردند.
مهدی کشاورزی رئیس شورای اسلامی شهر صدرا در این جلسه با اشاره به شرایط مدیریت شهری در هفتههای اخیر، حفظ آرامش و وحدت در مجموعه شهرداری را ضروری دانست و گفت: تغییرات مدیریتی در سازمانها امری طبیعی است و کارکنان شهرداری باید فارغ از حواشی، با روحیه جهادی و مردممحور مسیر خدمترسانی به شهروندان را ادامه دهند.
او با تأکید بر حمایت شورای شهر از سرپرست جدید شهرداری افزود: همه بخشهای شهرداری باید با هماهنگی و وحدت رویه در کنار مدیریت جدید برای پیشبرد امور شهر تلاش کنند و از ورود به اختلافات درونسازمانی و مسائل حاشیهای پرهیز داشته باشند.
کشاورزی همچنین بر صیانت از قانون، شفافیت مالی، رعایت ضوابط اداری، تکریم اربابرجوع و تعامل سازنده با سایر دستگاههای اجرایی تأکید کرد و از خدمات مجتبی پارسایی شهردار سابق صدرا قدردانی کرد.
هاشم عزیزی نایبرئیس شورای اسلامی شهر صدرا نیز تغییرات مدیریتی را بخشی از روند طبیعی پویایی سازمانی دانست و گفت: انتظار شورا از سرپرست شهرداری، اجرای عدالت در تصمیمگیری، بهرهگیری از نیروهای توانمند و حرکت در چارچوب سیاستهای مصوب شورای شهر است.
مرتضی زارع عضو شورای اسلامی شهر صدرا نیز با تأکید بر ضرورت تقویت همدلی در مجموعه مدیریت شهری اظهار داشت: شورای شهر در حوزه انتصابات اجرایی دخالتی ندارد، اما انتظار میرود تصمیمات مدیریتی در چارچوب قانون، شفافیت و منافع عمومی اتخاذ شود.
خداکرم فیروزمند عضو شورای شهر صدرا رضایت شهروندان را مهمترین شاخص ارزیابی عملکرد مدیریت شهری دانست و بر همکاری همه مدیران و کارکنان برای پیشبرد برنامههای توسعه شهری تأکید کرد.
همچنین آرش محمدی عضو شورای اسلامی شهر صدرا با اشاره به ضرورت تقویت تعاملات مدیریتی گفت: تعامل با مردم، بدنه شهرداری و شورای اسلامی شهر سه محور اساسی در افزایش کارآمدی مدیریت شهری است.
در پایان این مراسم، رضا انصاری سرپرست شهرداری صدرا ضمن قدردانی از اعتماد اعضای شورای اسلامی شهر، این مسئولیت را سنگین توصیف کرد و گفت: تحقق اهداف توسعهای شهر بدون همراهی مدیران و کارکنان شهرداری امکانپذیر نیست و تلاش خواهد شد با همکاری مجموعه مدیریت شهری، سطح خدمات به شهروندان ارتقا یابد.
او تأکید کرد: رضایت شهروندان مهمترین معیار ارزیابی عملکرد شهرداری است و برنامههای مدیریت شهری در دوره جدید با هدف پاسخگویی بهتر به نیازهای مردم دنبال خواهد شد.
منبع: شهرداری صدرا