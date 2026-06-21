دبیرکل سندیکای صنعت بیمه گفت: ما تا نتوانیم یک حکمرانی درستی در صنعت بیمه ایجاد کنیم، نمی‌توانیم توقع داشته باشیم که مشکلات حل شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  -  پورکیانی دبیرکل سندیکای صنعت بیمه در آیین تکریم و معارفه خود با تشریح وضعیت گذشته، حال و آینده این صنعت اظهار کرد: صنعت بیمه در گذشته علیرغم شرایط دشوار اقتصادی، نوسانات گسترده و محدودیت‌های متعدد توانسته است با اتکا به سرمایه انسانی متخصص، ظرفیت‌های فنی و تجربه حرفه‌ای خود نقش مؤثری را در پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی، حمایت از تولید و جبران خسارات ایفا کند. این صنعت همواره در کنار مردم و فعالان اقتصادی کشور حضور داشته و یکی از ارکان مهم مدیریت ریسک در اقتصاد ملی بوده است.

او افزود: امروز نیز ظرفیت‌های ارزشمندی در صنعت بیمه وجود دارد، اما بهره‌برداری مؤثر از این ظرفیت‌ها بیش از هر چیز مستلزم تقویت کیفیت حکمرانی، ثبات در سیاست‌گذاری و ارتقای نظام تنظیم‌گری است. واقعاً این مشکل اساسی صنعت بیمه است که شاید بقیه صنعت‌ها هم داشته باشند.

دبیرکل سندیکای صنعت بیمه تصریح کرد: به همین جهت هم بود که ۲ سال پیش ما نامه‌ای را خدمت جناب آقای پزشکیان رئیس‌جمهور فرستادیم و بحث حکمرانی صحیح در صنعت بیمه را مطرح کردیم. این موضوع مورد توجه ایشان قرار گرفت و آن را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارجاع دادند؛ وزارت اقتصاد نیز آن را به بیمه مرکزی فرستاد که متأسفانه تا این لحظه اقدام نهایی نشده است. ما تا نتوانیم یک حکمرانی درستی در صنعت بیمه ایجاد کنیم، نمی‌توانیم توقع داشته باشیم که مشکلات حل شود.

پورکیانی با اشاره به چالش‌های اقتصادی پیش‌رو گفت: در شرایطی که اقتصاد کشور با چالش‌هایی همچون تورم، افزایش هزینه‌های خسارت و پیچیده‌تر شدن ریسک‌های نوظهور مواجه است، صنعت بیمه می‌تواند سهمی فراتر از گذشته در افزایش تاب‌آوری اقتصادی، حمایت از سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های مولد ایفا کند. تحقق این هدف نیازمند محیطی با ثبات، پیش‌بینی‌پذیر و مبتنی بر اصول حرفه‌ای است.

او افزود: از این رو حرکت به سمت نظارت مبتنی بر ریسک، تقویت رقابت سالم، شفافیت در تصمیم‌گیری، کاهش مداخلات غیرضروری و افزایش مشارکت ذی‌نفعان در فرایند سیاست‌گذاری از مهم‌ترین اقدامات پیش‌روی صنعت بیمه به شمار می‌آید. تجربه‌های موفق جهانی نیز مؤید آن است که هرچه استقلال حرفه‌ای نهاد ناظر و کیفیت حکمرانی ارتقا یابد، کارایی بازار و اعتماد عمومی نیز افزایش خواهد یافت.

دبیرکل سندیکای صنعت بیمه در پایان بر لزوم استفاده از فناوری‌های جدید تأکید کرد و گفت: همگی به‌خوبی می‌دانیم تحول دیجیتال و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای آینده صنعت بیمه است. تسهیل فرایند‌ها و توسعه هوشمند، فصل تازه‌ای از توسعه نوآوری، رقابت سالم و ارتقای جایگاه بیمه در اقتصاد کشور را رقم خواهد زد.

برچسب ها: صنعت بیمه ، بیمه مرکزی
خبرهای مرتبط
۱۳۲۶ میلیارد ریال خسارت جدید به مالکان خودرو‌های آسیب‌دیده جنگ رمضان پرداخت شد
پرداخت خسارت ۲۳ هزار خودرو آسیب‌دیده جنگ تاکنون/ تأسیس شرکت بیمه خلیج فارس مختص تنگه هرمز 
در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان:
معرفی کردن بدهکاران بیمه به لحاظ کارشناسی کارکردی ندارد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آخرین وضعیت تعیین تکلیف سهام عدالت اعلام شد
احتمالا کالابرگ برای تمام دهک‌ها افزایش پیدا نخواهد کرد/ آزادسازی ۱۲ میلیارد دلار منابع ارزی ایران طی ۲ مرحله
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۳۱ خرداد ۱۴۰۵
طی یک سال و نیم گذشته یک دستگاه خودروی شاهین هم فروش نداشته‌ایم/ خودروهای چانگان در جنگ تحمیلی دچار خسارت شدند+ فیلم
ثابت ماندن نرخ بازار بین‌بانکی در سطح ۲۳ درصد خطای راهبردی بود/ اظهار امیدواری برای تحول روابط اقتصادی با کشور‌های همسایه پس از پایان جنگ
وزیر نفت: با امضای توافقنامه میان ایران و آمریکا، کشور وارد عصر تازه‌ای می‌شود
۴.۵ میلیارد دلار ارز از ابتدای جنگ تاکنون ذخیره کردیم
نرخ ارز جدید تورم را به کالا‌ها منتقل کرد/ کالابرگ بخشی از فشار را جبران می‌کند + فیلم
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۳۱ خرداد
مودیان نگران نباشند؛ مهلت ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی تمدید خواهد شد
آخرین اخبار
افزایش ظرفیت قطار‌ها در مسیر‌های منتهی به تهران، قم و مشهد
اصلاح نظام حکمرانی اقتصادی کشور در اولویت قرار گیرد
رفع تحریم‌های نفتی در مذاکرات سوئیس پیگیری شد
جابه‌جایی ۲۵ درصد از بار‌های بنادر از طریق ریل
صنعت بیمه می‌تواند سهمی فراتر از گذشته در افزایش تاب‌آوری اقتصادی ایفا کند
مدیران و مسئولان باید نگاه اصلاحی و سازنده داشته باشند
پرداخت خسارت ۲۳ هزار خودرو آسیب‌دیده جنگ تاکنون/ تأسیس شرکت بیمه خلیج فارس مختص تنگه هرمز 
راه‌اندازی صندوق‌های ارزی جدید برای حمایت از صنایع سودآور ارزی
آغاز فرآیند دادرسی مالیاتی هوشمند در ۴ استان کشور
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۳۱ خرداد
معاون بانک مرکزی: سیاست ارزی و تجاری باید هماهنگ شوند
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۳۱ خرداد ۱۴۰۵
کاهش بیش از ۳۴ هزار واحدی شاخص کل بورس
اتابک: تولید کشور در مسیر صعودی قرار گرفته است
ممنوعیت واردات برنج باقی می ماند
۸۰ درصد از خودرو‌های معوق سایپا در پارکینگ هستند/۶۷ دستگاه چانگان در جنگ تحمیلی دچار خسارت شد+ فیلم
آغاز تخلیه بیش از ۲ هزار تن شکر در خرداد ۱۴۰۵
مودیان نگران نباشند؛ مهلت ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی تمدید خواهد شد
احتمال افت فشار آب در تابستان/ اعلام اسامی دستگاه‌های پرمصرف درصورت عدم اصلاح+ فیلم
ابلاغ تسهیلات حقوقی و قضایی برای حمایت از بنگاه‌‌های آسیب‌دیده از جنگ
روند هدررفت آب در کشور کاهشی بوده است
محدودیت سفر به عراق برای اتباع افغانستان و پاکستان
فرصت تازه برای فعالان اقتصادی/ بندر خرمشهر آماده پشتیبانی از واردات ۳۶ قلم کالا
وزیر نفت: با امضای توافقنامه میان ایران و آمریکا، کشور وارد عصر تازه‌ای می‌شود
تخم مرغ ۵۰ درصد کمتر از قیمت تمام شده عرضه می‌شود
طی یک سال و نیم گذشته یک دستگاه خودروی شاهین هم فروش نداشته‌ایم/ خودروهای چانگان در جنگ تحمیلی دچار خسارت شدند+ فیلم
احتمالا کالابرگ برای تمام دهک‌ها افزایش پیدا نخواهد کرد/ آزادسازی ۱۲ میلیارد دلار منابع ارزی ایران طی ۲ مرحله
نرخ ارز جدید تورم را به کالا‌ها منتقل کرد/ کالابرگ بخشی از فشار را جبران می‌کند + فیلم
ثابت ماندن نرخ بازار بین‌بانکی در سطح ۲۳ درصد خطای راهبردی بود/ اظهار امیدواری برای تحول روابط اقتصادی با کشور‌های همسایه پس از پایان جنگ
پرونده معوقات شاهین امسال بسته می‌شود/ ۳۰ هزار تعهد کاهش یافت