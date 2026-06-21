باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - پورکیانی دبیرکل سندیکای صنعت بیمه در آیین تکریم و معارفه خود با تشریح وضعیت گذشته، حال و آینده این صنعت اظهار کرد: صنعت بیمه در گذشته علیرغم شرایط دشوار اقتصادی، نوسانات گسترده و محدودیت‌های متعدد توانسته است با اتکا به سرمایه انسانی متخصص، ظرفیت‌های فنی و تجربه حرفه‌ای خود نقش مؤثری را در پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی، حمایت از تولید و جبران خسارات ایفا کند. این صنعت همواره در کنار مردم و فعالان اقتصادی کشور حضور داشته و یکی از ارکان مهم مدیریت ریسک در اقتصاد ملی بوده است.

او افزود: امروز نیز ظرفیت‌های ارزشمندی در صنعت بیمه وجود دارد، اما بهره‌برداری مؤثر از این ظرفیت‌ها بیش از هر چیز مستلزم تقویت کیفیت حکمرانی، ثبات در سیاست‌گذاری و ارتقای نظام تنظیم‌گری است. واقعاً این مشکل اساسی صنعت بیمه است که شاید بقیه صنعت‌ها هم داشته باشند.

دبیرکل سندیکای صنعت بیمه تصریح کرد: به همین جهت هم بود که ۲ سال پیش ما نامه‌ای را خدمت جناب آقای پزشکیان رئیس‌جمهور فرستادیم و بحث حکمرانی صحیح در صنعت بیمه را مطرح کردیم. این موضوع مورد توجه ایشان قرار گرفت و آن را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارجاع دادند؛ وزارت اقتصاد نیز آن را به بیمه مرکزی فرستاد که متأسفانه تا این لحظه اقدام نهایی نشده است. ما تا نتوانیم یک حکمرانی درستی در صنعت بیمه ایجاد کنیم، نمی‌توانیم توقع داشته باشیم که مشکلات حل شود.

پورکیانی با اشاره به چالش‌های اقتصادی پیش‌رو گفت: در شرایطی که اقتصاد کشور با چالش‌هایی همچون تورم، افزایش هزینه‌های خسارت و پیچیده‌تر شدن ریسک‌های نوظهور مواجه است، صنعت بیمه می‌تواند سهمی فراتر از گذشته در افزایش تاب‌آوری اقتصادی، حمایت از سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های مولد ایفا کند. تحقق این هدف نیازمند محیطی با ثبات، پیش‌بینی‌پذیر و مبتنی بر اصول حرفه‌ای است.

او افزود: از این رو حرکت به سمت نظارت مبتنی بر ریسک، تقویت رقابت سالم، شفافیت در تصمیم‌گیری، کاهش مداخلات غیرضروری و افزایش مشارکت ذی‌نفعان در فرایند سیاست‌گذاری از مهم‌ترین اقدامات پیش‌روی صنعت بیمه به شمار می‌آید. تجربه‌های موفق جهانی نیز مؤید آن است که هرچه استقلال حرفه‌ای نهاد ناظر و کیفیت حکمرانی ارتقا یابد، کارایی بازار و اعتماد عمومی نیز افزایش خواهد یافت.

دبیرکل سندیکای صنعت بیمه در پایان بر لزوم استفاده از فناوری‌های جدید تأکید کرد و گفت: همگی به‌خوبی می‌دانیم تحول دیجیتال و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای آینده صنعت بیمه است. تسهیل فرایند‌ها و توسعه هوشمند، فصل تازه‌ای از توسعه نوآوری، رقابت سالم و ارتقای جایگاه بیمه در اقتصاد کشور را رقم خواهد زد.