باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

آرزوی بزرگ شهید فریدون عباسی + فیلم

آرزوی شهید فریدون عباسی ساخت یک راکتور بومی بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - نزهت شبان‌آزاد، همسر شهید فریدون عباسی در یک برنامه تلویزیونی به بیان آرزوی همسرش پرداخت و گفت: آرزوی شهید عباسی ساخت راکتور بومی بود که موفق هم شد.

مطالب مرتبط
آرزوی بزرگ شهید فریدون عباسی + فیلم
young journalists club

«فریدون عباسی» و شهدای هسته‌ای؛ روایت ایستادگی و پیشرفت در حسینیه هنر + فیلم

آرزوی بزرگ شهید فریدون عباسی + فیلم
young journalists club

ترور نافرجام شهید فریدون عباسی چطور انجام شد؟ + فیلم

آرزوی بزرگ شهید فریدون عباسی + فیلم
young journalists club

دانشمندی شهید از کوچه و پس کوچه‌های جنگ + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
قدردانی لبنانی‌ها از ایران؛ از وفاداری شما متشکریم + فیلم
۸۴۵

قدردانی لبنانی‌ها از ایران؛ از وفاداری شما متشکریم + فیلم

۳۱ . خرداد . ۱۴۰۵
 باران‌های سیل‌آسا در چین + فیلم
۷۹۳

 باران‌های سیل‌آسا در چین + فیلم

۳۱ . خرداد . ۱۴۰۵
علامت و نشانه های سرطان کلیه چیست؟ + فیلم
۷۷۰

علامت و نشانه های سرطان کلیه چیست؟ + فیلم

۳۱ . خرداد . ۱۴۰۵
رفلاکس معده؛ عارضه‌ای شایع که نباید نادیده گرفته شود + فیلم
۷۵۸

رفلاکس معده؛ عارضه‌ای شایع که نباید نادیده گرفته شود + فیلم

۳۱ . خرداد . ۱۴۰۵
شکست پروژه رسانه‌های ضدایرانی از زبان نویسنده مطرح آمریکایی + فیلم
۶۷۹

شکست پروژه رسانه‌های ضدایرانی از زبان نویسنده مطرح آمریکایی + فیلم

۳۱ . خرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha