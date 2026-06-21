معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: انتقال ۳۰ درصد بار کشور از طریق ریل، تکلیف قانونی برنامه هفتم توسعه است

باشگاه‌خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - جبارعلی ذاکری مدیرعامل شرکت راه آهن و معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اهداف تعیین‌شده در برنامه هفتم گفت: بر اساس تکالیف قانونی دولت، باید تا پایان اجرای این برنامه حدود ۳۰ درصد از بارهای زمینی کشور از طریق حمل‌ونقل ریلی جابه‌جا شود و تمامی سرمایه‌گذاری‌ها و رویدادهای توسعه‌ای در این حوزه با هدف افزایش سهم ریلی در جابه‌جایی بار انجام می‌شود.

ذاکری با بیان اینکه افزایش سالانه میزان جابه‌جایی بار ریلی از مهم‌ترین اهداف راه‌آهن است، اظهار کرد: هدف اصلی، تحقق تکلیف قانونی برنامه هفتم است تا بتوانیم سهم حمل بار ریلی را هر سال نسبت به سال قبل افزایش دهیم و در نهایت به سهم تعیین‌شده برسیم.

وی افزود: علاوه بر هدف کلان برنامه هفتم، برای حوزه بنادر نیز هدف‌گذاری شده است که ۲۵ درصد از بارهای بنادر از طریق شبکه ریلی جابه‌جا شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به توسعه بنادر خشک ادامه داد: با توجه به توسعه بنادر خشک و تعامل مناسب با گمرک کشور، در حال حاضر بخشی از فرآیند ترخیص کالا از بنادر به بنادر خشک منتقل می‌شود که این موضوع به تسهیل گردش کار و افزایش بهره‌وری در زنجیره حمل‌ونقل کمک کرده است.

ذاکری خاطرنشان کرد: در بنادر خشک، بخشی از مسئولیت‌ها بر عهده راه‌آهن و بخشی نیز بر عهده مجموعه‌هایی مانند انبارهای عمومی است و این همکاری موجب شده فرآیند انتقال و ترخیص کالا روان‌تر انجام شود.

وی تاکید کرد: توسعه حمل‌ونقل ریلی بار و استفاده بیشتر از ظرفیت بنادر خشک، از مهم‌ترین هدف‌گذاری‌های کشور در مسیر افزایش سهم ریل در جابه‌جایی کالا به شمار می‌رود.