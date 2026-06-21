باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید بورد مدیر عامل شرکت نفت ایران از اعضای هیات کشورمان در مذاکرات چهارجانبه صلح سوئیس طی گفتگویی از رفع محاصره و شروع صادرات نفت ایران از طریق خلیج فارس خبر داد.
وی گفت: در مرحله اول کشتیهای ایرانی از خط فرضی محدود شده عبور کرده و به طرف مقاصد مورد نظر حرکت کردهاند.
وی ادامه داد: در روزهای گذشته تقریباً نیمی از صادرات نفت یک ماه کشور به خارج از کشور صادر شده است و بعد از اجرای کامل تفاهمنامه صادرات به طور کامل ادامه خواهد یافت.
بورد افزود: در مذاکرات بحث سرمایهگذاری و رفع تحریمهای نفتی به طور جدی پیگیری شده است و اصلاحاتی نیز در این زمینه به طرف آمریکایی پیشنهاد شده است که امیدوار هستیم بتوانیم آنها را اجرایی کنیم.
هیأت جمهوری اسلامی ایران به ریاست محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس هیأت مذاکرهکننده، حوالی ساعت ۱۰ شنبهشب به وقت محلی وارد فرودگاه زوریخ شد.
سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه، علی باقری معاون بینالملل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی، حمید بورد معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، کاظم غریبآبادی معاون حقوقی و بینالملل وزارت امور خارجه و اسماعیل بقائی سخنگوی دستگاه دیپلماسی، قالیباف را در این سفر همراهی میکنند.
در طرف آمریکایی نیز استیو ویتکاف فرستاده ویژه رئیسجمهور آمریکا و جرد کوشنر در سوئیس حضور دارند و جیدی ونس معاون رئیسجمهور این کشور نیز برای پیوستن به گفت وگوها راهی سوئیس شده است. ونس پیش از عزیمت اعلام کرد که نشستها ممکن است یک تا دو روز ادامه یابد و موضوعات مرتبط با اجرای تفاهم، آتشبس در لبنان و پرونده هستهای ایران در آن بررسی شود.
نمایندگان کشورهای میانجی نیز در سوئیس حضور دارند. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخستوزیر و وزیر خارجه قطر پیشتر در بورگناشتوک با ایگنازیو کاسیس وزیر خارجه سوئیس دیدار و درباره آخرین تحولات پس از توافق ایران و آمریکا رایزنی کرده است.
شهباز شریف نخستوزیر پاکستان و عاصم منیر فرمانده ارتش این کشور نیز طبق گزارشها وارد سوئیس شدند. پاکستان همراه با قطر در شکلگیری یادداشت تفاهم اسلامآباد و ایجاد زمینه تماسها میان تهران و واشنگتن نقش میانجی را برعهده داشته است.
وزارت خارجه سوئیس اعلام کرده است که این کشور در بورگناشتوک محیطی مطمئن، محرمانه و قابل اعتماد را برای گفت وگو درباره اجرای یادداشت تفاهم ایران و آمریکا فراهم کرده است. برن به دلیل محرمانه بودن رایزنیها از انتشار جزئیات مربوط به شرکتکنندگان و محتوای گفت وگوها خودداری کرده است.
مأموریت اصلی هیأت جمهوری اسلامی ایران در این مرحله، مطالبه اجرای تعهدات طرف مقابل در یادداشت تفاهم اسلامآباد است. تهران تأکید دارد که این سفر بهمعنای آغاز مذاکرات ۶۰ روزه برای دستیابی به توافق نهایی نیست و ورود به آن مرحله به اجرای تعهدات مشخصشده در تفاهمنامه بستگی دارد.
بقائی پیش از عزیمت هیأت ایرانی گفت که هر تفاهم و توافقی در مرحله اجرا محک میخورد و جمهوری اسلامی ایران با توجه به تجربه بدعهدیهای طرف مقابل، اجرای تعهدات را با جدیت مطالبه خواهد کرد.
وی تصریح کرد که مذاکرات درباره توافق نهایی زمانی آغاز میشود که اجرای تعهدات مندرج در بندهای یک، چهار، پنج، ۱۰ و ۱۱ یادداشت تفاهم آغاز و ادامه یابد، اما تهران تاکنون شاهد تحقق کامل این وضعیت نبوده است.
پایان جنگ در تمام جبههها از جمله لبنان، خروج نیروهای آمریکایی از حوزه پیرامونی ایران و اجرای تعهدات مربوط به کاهش آثار تحریمها از محورهای اصلی مورد مطالبه جمهوری اسلامی ایران به شمار میرود.
ادامه حملات رژیم صهیونیستی به لبنان طی روزهای اخیر، میزان توان و اراده واشنگتن برای اجرای تعهد مربوط به پایان درگیریها را به یکی از مسائل محوری نشست بورگناشتوک تبدیل کرده است. ایران تأکید دارد که آمریکا مسئول اجرای تعهدات خود و تضمین پایبندی رژیم صهیونیستی به توقف حملات است
بر این اساس، نشست بورگناشتوک را میتوان نخستین آزمون عملی یادداشت تفاهم اسلامآباد دانست و نتیجه آن میزان اراده طرف مقابل برای اجرای تعهدات و ورود به مرحله دوم مذاکرات را روشن خواهد کرد.