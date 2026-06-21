باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - آیت‌الله سیدکاظم نورمفیدی گفت: کشور ما امروز به انسجام و وحدت و آرامش نیاز دارد. از اعمال و گفتار تفرقه‌آمیز که آب به آسیاب دشمن می‌ریزد و سوژه رسانه‌های معاند می‌شود، باید جداً پرهیز کرد.

وی افزود: ایام وداع و تشییع پیکر امام شهید است و ایران اکنون مورد توجه و نظر همه دنیا قرار دارد. این مراسم و برنامه‌ها، کشور را همه‌جوره تضمین می‌کند ولذا باید جهانی و در تراز جایگاه و شخصیت ایشان برگزار شود.

آیت‌الله نورمفیدی با اشاره به قرار گرفتن گلستان در مسیر عزیمت عزاداران امام شهید تاکیدکرد: باید امکان اسکان، پذیرایی و راهنمایی عزاداران در استان فراهم باشد؛ و همینطور برای عزاداران گلستانی که به تهران، قم و مشهد اعزام می‌شوند.

وی همچنین پیشنهاد کرد: برای سوگوارانی که امکان مراجعه حضوری ندارند هم در سراسر استان همزمان با مراسم اصلی تشییع، برنامه محفل‌گردانی برپا و اجرای این برنامه به کشور نیز پیشنهاد شود.

در این جلسه، هریک از اعضای شورای استانی برنامه‌ریزی مراسم تشییع پیکر امام شهید، گزارشی از اقدامات و برنامه‌ها در این باب، ارائه کردند.