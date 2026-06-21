طبق اعلام اتاق بازرگانی ایران اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند ثبات، پیش‌بینی‌پذیری، حفظ بنگاه‌های اقتصادی، جلوگیری از اختلال در چرخه تولید و خدمات، حمایت از بازگشت و استمرار اشتغال است که در این زمینه اصلاح نظام حکمرانی اقتصاد کشور ضروری است

باشگاه‌خبرنگاران جوان؛هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در بیانیه‌ای، تاکید کرد: حفاظت از دستاوردهای توافق اخیر و تبدیل آن به نتایج ملموس برای جهش تولید و بهبود معیشت آحاد مردم، برعهده تمامی ارکان نظام حکمرانی است و در این مسیر، مشارکت فعالانه و مسئولانه بخش خصوصی کشور در کنار دولتمردان و سیاستگذاران، ضامن تحقق نفع حداکثری برای ایران عزیز خواهد بود.

در این بیانیه آمده است: جامعه فعالان اقتصادی بخش خصوصی کشور بر این باور است که تدبیر، عقلانیت و ترجیح منافع عالیه ملی، ایجاب می‌نماید که از هر ابتکار، تفاهم و توافقی که بتواند به پایان مخاصمات، کاهش تنش‌ها، تثبیت امنیت و گشودن افق‌های تازه برای تعاملات اقتصادی و تجاری کشور بینجامد، استقبال شود.

در این بیانیه آمده است: حماسه‌آفرینی ملت بزرگ ایران در جنگ تحمیلی اخیر، بار دیگر صحنه‌های پرافتخاری از ایستادگی، همبستگی و فداکاری را به منصه ظهور گذاشت.اکنون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به نمایندگی از بخش خصوصی کشور، با نهایت احترام و قدردانی، در برابر شجاعت رزمندگان دلیر و یاد و نام بلند شهدای سرافراز این سرزمین، به ویژه رهبر شهید انقلاب اسلامی، سر تعظیم فرود می‌آورد؛ برومندانی که با نثار جان خویش، از عزت، امنیت و سربلندی ایران اسلامی پاسداری نموده و عظمت روح ایرانی را بار دیگر به جهانیان یادآور شدند.

در بخش دیگر این پیام آمده است: بی‌تردید، پایداری و ایثار آنان سرمایه‌ای ماندگار برای اقتدار و پیشرفت ایران عزیز خواهد بود و نام بلندشان همواره در حافظه تاریخی ملت ایران جاودان می‌ماند.جامعه فعالان اقتصادی بخش خصوصی کشور بر این باور است که تدبیر، عقلانیت و ترجیح منافع عالیه ملی، ایجاب می‌نماید که از هر ابتکار، تفاهم و توافقی که بتواند به پایان مخاصمات، کاهش تنش‌ها، تثبیت امنیت و گشودن افق‌های تازه برای تعاملات اقتصادی و تجاری کشور بینجامد، استقبال شود.

تجربه ملت‌ها گواه آن است که توسعه پایدار، رونق اقتصادی و ارتقای سطح رفاه عمومی، در سایه صلح، ثبات و روابط مبتنی بر احترام متقابل و منافع مشترک امکان‌پذیر است.از این منظر، بهره‌گیری از ظرفیت دیپلماسی و توافقات سازنده برای عبور از شرایط کنونی، ضرورتی راهبردی در مسیر تأمین منافع ملی، افزایش تاب‌آوری اقتصاد کشور و فراهم آوردن زمینه‌های شکوفایی و پیشرفت ایران به شمار می‌رود.

در این پیام با اشاره به میدان‌داران عرصه دیپلماسی کشور آمده است: کسانی که آبروی خویش را خالصانه در این راه به تعهد گذارده‌اند را شایسته صادقانه‌ترین قدردانی‌ها می‌دانیم.اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تأکید می‌نماید که پس از توقف آتش درگیری‌ها به واسطه قدرت و مقاومت کشور و تدبیر در عالی‌ترین سطوح نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، مهم‌ترین رسالت ملی، بازگرداندن چرخ‌های تولید، تجارت، سرمایه‌گذاری و اشتغال به مدار طبیعی و پایدار خود است.

پیام ادامه یافت: حفاظت از دستاوردهای توافق اخیر و تبدیل آن به نتایج ملموس برای جهش تولید و بهبود معیشت آحاد مردم، برعهده تمامی ارکان نظام حکمرانی است و در این مسیر، مشارکت فعالانه و مسئولانه بخش خصوصی کشور در کنار دولتمردان و سیاستگذاران، ضامن تحقق نفع حداکثری برای ایران عزیز خواهد بود.

 

در بخش دیگر این پیام آمده است: اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند ثبات، پیش‌بینی‌پذیری، حفظ بنگاه‌های اقتصادی، جلوگیری از اختلال در چرخه تولید و خدمات، حمایت از بازگشت و استمرار اشتغال، احیای زنجیره‌های تأمین، تسهیل مبادلات، صیانت از سرمایه‌های انسانی و مادی و فراهم آوردن بستر مناسب برای بازسازی ظرفیت‌های آسیب‌دیده، ضرورتی مبرهن برای صیانت از بنیان‌های اقتصاد ملی و تضمین رفاه و امنیت اقتصادی جامعه است. از این رو، انتظار می‌رود پس از بازگشت به شرایط عادی در سیاست و اقتصاد کشور، اصلاح نظام حکمرانی اقتصادی کشور در اولویت قرار گیرد.

 

در این پیام تاکید شده است: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با محکوم کردن تحریم‌های یک‌جانبه و غیرموجهی که علیه شماری از کارآفرینان، بازرگانان و بنگاه‌های خصوصی کشور اعمال شده است، تأکید می‌نماید فعالان بخش خصوصی ایران همواره در چارچوب فعالیت‌های مشروع اقتصادی و در راستای تولید ثروت، ایجاد اشتغال و توسعه گام برداشته‌اند و هیچ عامل محدودکننده‌ای، توان تضعیف اراده این دلسوزان ایران اسلامی را ندارد.

در بخش دیگر این پیام آمده است: اطمینان داریم دستگاه دیپلماسی کشور با بهره‌گیری از کلیه ظرفیت‌های بین‌المللی، اقدام قاطعی به منظور رفع این محدودیت‌ها تدبیر خواهد نمود؛ چراکه استمرار آنها علاوه بر آسیب رساندن به حقوق مشروع فعالان اقتصادی، مانعی در برابر توسعه تجارت، انتقال فناوری، جذب سرمایه و گسترش همکاری‌های سازنده اقتصادی در سطح بین‌المللی است.

در پیام هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، آمده است: این نمایندگان با اتکا به ظرفیت عظیم بخش خصوصی و سرمایه اجتماعی و انسانی کشور، یقین دارد که ایران عزیز می‌تواند با تکیه بر همبستگی ملی، عقلانیت در تصمیم‌گیری، تقویت تعاملات اقتصادی و بهره‌گیری از فرصت‌های نوین و در سایه رهنمودهای عالمانه و حکیمانه مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (حَفِظَهُ الله)، مسیر بازسازی، رونق و شکوفایی را با اقتدار و امید دنبال کند و آینده‌ای درخور شأن ملت بزرگ ایران رقم زند.

برچسب ها: اتاق بازرگانی ، تولید
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