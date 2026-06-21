باشگاه خبرنگاران جوان - نخستین جلسه ستاد هماهنگی حمل و نقل ریلی مراسم تشییع به منظور برنامهریزی خدمترسانی ریلی به مسافران عزادار برای حضور در مراسم آخرین وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی، روز شنبه ۳۰ خرداد با حضور دکتر جبارعلی ذاکری معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راهآهن، میرحسن موسوی قائممقام مدیرعامل، معاونان، مدیران ستادی و مدیران مناطق راهآهن بهصورت حضوری و برخط در ساختمان مرکزی شهدای راهآهن برگزار شد.
ذاکری در این نشست ضمن گرامیداشت ایام سوگواری ماه محرم و یادآوری نهضت عاشورا، این واقعه را سرچشمه فرهنگ ایثار، آزادگی و مبارزه با ظلم دانست و گفت: مکتب عاشورا همواره الهامبخش ملت ایران در مسیر مقاومت و عدالتخواهی بوده و رهبر شهید انقلاب اسلامی نیز در امتداد همین فرهنگ و آرمانها به آرزوی دیرینه خود یعنی شهادت نائل آمد.
وی با اشاره به برگزاری مراسم تشییع و خاکسپاری رهبر شهید انقلاب اسلامی افزود: صنعت ریلی کشور در آمادهباش کامل قرار دارد و تمامی ظرفیتهای ناوگان مسافری، ایستگاهها و نیروهای عملیاتی برای خدمترسانی گسترده به عزاداران بسیج شدهاند.
مدیرعامل راهآهن تاکید کرد: برنامهریزیهای لازم برای مدیریت تردد مسافران و ارتقای خدمات رفاهی و پشتیبانی انجام شده تا جابجایی عزاداران در نهایت نظم، ایمنی و شایستگی صورت گیرد.
ذاکری با تشریح اقدامات پیشبینی شده برای تسهیل سفر عزاداران به شهرهای تهران، قم و مشهد گفت: افزایش ظرفیت قطارهای مسافری، راهاندازی قطارهای فوقالعاده، بهرهگیری از قطارهای بینشهری، ریلباسها، قطارهای ترنست و تقویت ناوگان حومهای از جمله برنامههای راهآهن برای پاسخگویی به حجم بالای تقاضای سفر است.
وی همچنین بر رعایت کامل الزامات ایمنی و امنیتی در تمامی مراحل سفر تأکید کرد و افزود: تمامی واحدهای فنی و عملیاتی با برنامه ریزی مناسب، امادگی لازم را برای خدماترسانی به مردم بدون وقفه و با بالاترین کیفیت انجام خواهند داد.
معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه از تمهیدات ویژه برای جابجایی زائران و عزاداران کشورهای اسلامی خبر داد و گفت: برای تسهیل سفر مسافران از کشورهای عراق، پاکستان و افغانستان، افزایش ظرفیت قطارهای بینالمللی، هماهنگیهای مرزی و تقویت خدمات ایستگاهی در دستور کار قرار گرفته است تا تردد این مسافران با سهولت، نظم و امنیت بیشتری انجام شود.
منبع: راهآهن جمهوری اسلامی ایران