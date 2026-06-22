باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری- الله زارعی سخنگوی وزارت صمت با اشاره به موضوعات مطرحشده درباره بازار خودرو اظهار کرد: در حوزه خودرو چند موضوع مهم از جمله قیمت، کیفیت و نحوه عرضه و ثبتنام وجود دارد که همواره مورد توجه مردم بوده است.
وی افزود: فروش خودروهای تولید داخل از طریق سامانههایی انجام میشود که خودروسازان اعلام میکنند و در این فرآیند باید سهمهای قانونی مربوط به طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده نیز رعایت شود.
زارعی با اشاره به انتقاد برخی متقاضیان درباره طولانی شدن زمان دریافت خودرو در طرحهای قانونی گفت: بخشی از خودروهای تولیدی باید به افرادی که مشمول قانون جوانی جمعیت هستند اختصاص پیدا کند و این موضوع یک تکلیف قانونی است.
سخنگوی وزارت صمت ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت آمار دقیقی از تعداد مشمولان طرح جوانی جمعیت ندارد و این اطلاعات در اختیار سازمان ثبت احوال است و از طریق ارتباط اطلاعاتی میان ثبت احوال و خودروسازان، فرآیند مربوطه انجام میشود.
وی درباره علت ایجاد صفهای طولانی برای دریافت خودرو نیز گفت: اگر میزان تولید و عرضه خودرو به اندازه کافی باشد، طبیعتاً دوره انتظار و مشکلات ناشی از کمبود عرضه نیز کاهش پیدا میکند.
زارعی با بیان اینکه وزارت صمت پیگیر افزایش کیفیت خودروهاست، تصریح کرد: آییننامه تضمین کیفیت خودرو سال گذشته به هیئت وزیران ارائه و ابلاغ شد و کمیته کیفیت خودرو نیز تشکیل شده است. همچنین ستاد کیفیت بهصورت هفتگی موضوعات مرتبط با ارتقای کیفیت خودرو را دنبال میکند.