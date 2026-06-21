باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - لیندسی گراهام، سناتور جمهوریخواه آمریکایی میگوید دونالد ترامپ قصد دارد در صورت شکست تلاشهای دیپلماتیک با ایران، کنترل تنگه هرمز را در دست بگیرد و برای عبور از آن عوارض وضع کند.
او در مصاحبهای با شبکه سیبیاس گفت که روز جمعه حدود چهار ساعت و نیم با ترامپ گفتوگو کرده و از «راهبرد جایگزین دولت» مطلع شده است.
گراهام گفت: «اگر این توافق شکست بخورد، رئیسجمهور ترامپ با استفاده از زور کنترل تنگه هرمز را به دست خواهد گرفت. ایالات متحده کنترل این تنگه را در اختیار خواهد گرفت و از همه کسانی که از آن عبور میکنند تعرفه دریافت خواهد کرد تا هزینه عملیات تأمین شود».
ترامپ شب گذشته در شبکه تروث سوشال خود این ادعا را مطرح کرد. او میگوید در صورتی که با ایران به توافق دست پیدا نکند، به دلیل «نگهبانی» از تنگه هرمز، از کشتیهای عبوری عوارض دریافت میکند.
او همچنین تیم مذاکرهکننده ایران را تهدید کرد؛ اقدامی که با واکنش محمد باقر قالیباف، رئیس هیئت مذاکرهکننده ایرانی رو به رو شد.
محمدباقر قالیباف ساعاتی پیش در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «با خودشان فکر نمیکنند که اگر تهدیدهایشان نتیجهای داشت، به استیصال امروز نمیرسیدند؟ ما تهدیدهای آمریکاییها را به جایی حساب نمیکنیم. بهتر است مراقب اظهارنظرهای خود باشند، نیروهای مسلح ما آمادهاند تا به نحوی دیگر پاسخشان را بدهند. هر چه حرف بزنند، این ماییم که عمل میکنیم».
منبع: الجزیره