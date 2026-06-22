معاون سیاسی وزارت کشور می‌گوید تصمیم‌گیری برای تشییع پیکر رهبر انقلاب در خارج از کشور برعهده ستاد ملی تشییع و نظر بیت شریف رهبر شهید است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - علی زینی‌وند معاون سیاسی وزارت کشور در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره حکمرانی جدید در کشور گفت: بحث حکمرانی جدید ممکن است انتخاب دقیقی نباشد. ما ساختاری مشخص برای حکمرانی داریم که مبتنی بر قانون اساسی، اسناد بالادستی و ذیل نظر مقام معظم رهبری ساختار قانونی کشور معلوم است و دولت‌ها در درون این چارچوب این ساختار قانونی برنامه‌هایی دارند که معمولاً با یکدیگر تفاوت دارد.   

سخنگوی وزارت کشور بیان کرد: برنامه دولت جناب آقای دکتر پزشکیان از ابتدا بر محور «وفاق ملی» شکل گرفته است. این وفاق در دو سطح پیگیری شده است که نخست، در سطح توافق‌سازی و اجماع‌سازی در سطوح تصمیم‌گیر کشور و نظام، که بسیار مهم بوده است. می‌توان به‌طور نسبی گفت که از دولت‌های موفق در این حوزه بوده است؛ چون رئیس‌جمهور به این موضوع اعتقاد دارد و هماهنگی ایشان با رهبر شهید و نیز رهبر معظم انقلاب، صادقانه و دقیق بوده است. 

معاون سیاسی وزارت کشور اظهار کرد: ایشان باید این توافق‌سازی را هم‌افزا کند و در سطوح دولت به‌کار گیرد که این مهم در انتصابات، اقدامات و رویه‌های قانونی دولت محقق شده است. دولت در مواجهه با مردم، جمعیت ۹۰ میلیونی کشور را یکپارچه می‌داند و هیچ‌گونه خط‌کشی میان اقشار مختلف قائل نیست. این، رویکرد اصلی دولت در ساختار حکمرانی جمهوری اسلامی ایران است.

زینی‌وند تصریح کرد: درخصوص برنامه‌های دولت برای دوران پساجنگ، باید گفت اگر بتوانیم دستاوردهایمان را در دیپلماسی تثبیت کنیم، کشور با شرایط و اقتضائات جدیدی روبه‌رو خواهد شد و دولت خود را برای مواجهه با آن شرایط آماده می‌کند. برنامه‌های تحولی دولت در موعد مقرر از سوی بخش‌های مربوطه ارائه خواهد شد و وزارت کشور نیز این مهم را به انجام خواهد رساند.

معاون سیاسی وزارت کشور درباره بازسازی مناطق آسیب‌دیده گفت: بازسازی مناطق آسیب‌دیده، یک ستاد ملی بازسازی به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور دارد. در وزارت کشور، معاونت عمرانی و رئیس ستاد بحران به‌عنوان نمایندگی از وزارت کشور در این ستاد حضور دارند. در استان‌ها، استانداران مسئولیت هماهنگی را برعهده دارند؛ در کلان‌شهرها شهرداران و در شهرهای کوچکتر نیز بنیاد مسکن متولی بازسازی هستند. 

سخنگوی وزارت کشور اظهار کرد: بازسازی‌ها شروع شده و اولویت بازسازی با اماکن خصوصی، به‌ویژه منازل مردم در مناطق آسیب‌دیده است. به‌نظر می‌رسد فرایند بازسازی با سرعت مطلوبی در حال پیشرفت است و تأمین اعتبار لازم در این زمینه ضروری خواهد بود. بدون‌تردید، اولویت اصلی دولت، بازسازی و سامان‌دهی به زندگی مردم است که خوشبختانه با وجود شرایط جنگی، با سرعت مناسبی در حال انجام است.

زینی‌وند درباره تشییع  پیکر رهبر شهید انقلاب در خارج از کشور اظهار کرد: تصمیم‌گیری برای این موضوع برعهده وزارت کشور نیست و برعهده ستاد ملی تشییع و نظر بیت شریف رهبر شهید است. نظراتی در این زمینه مطرح شده که اگر نهایی شود اطلاع‌رسانی می‌شود. 

برچسب ها: رهبر انقلاب ، جنگ رمضان
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