دیدار تیم‌های ملی فوتبال بلژیک و ایران در گروه G مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ با تساوی بدون گل به پایان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - تیم‌های ملی فوتبال بلژیک و ایران در دومین بازی خود از گروه G مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶  در ورزشگاه سوفای به مصاف هم رفتند.

ترکیب تیم ملی فوتبال بلژیک:

تیبو کورتوا، دی کویپر، میشل، انگوی، مونیه، تیلمانس، دی بروینه، راسکین، تروسارد، لوکاکو و الکسی سلماکر

 

تیم ملی فوتبال بلژیک

ترکیب تیم ملی فوتبال ایران:

علیرضا بیرانوند، محمدحسین کنعانی‌زادگان، شجاع خلیل‌زاده، صالح حردانی، علی نعمتی، سعید عزت‌اللهی، احسان حاج‌صفی، رامین رضائیان، محمد محبی، سامان قدوس و مهدی طارمی

تیم ملی فوتبال ایران

بازی با سوت  داریو هریرا  داور آرژانتینی آغاز شد.

در دقیقه ۲ برخورد شدید روملو لوکاکو با علیرضا بیرانوند باعث مصدومیت دروازه بان ایران شد و داور لوکاکو را با کارت زرد جریمه کرد.

در دقیقه ۱۰: شوت دی بروینه را شجاع خلیل زاده مانع ورود به دروازه شد و در ریباند هم عليرضا بیرانوند توپ را گرفت.

در دقیقه ۱۳ شوت محمدحسین کنعانی زادگان در محوطه جریمه را کورتوا به کرنر فرستاد.

دقیقه ۱۴: ارسال کرنر رامین رضاییان با ضربه‌ای سر سعید عزت اللهی همراه شد، اما توپ به بیرون رفت.

دقیقه ۱۸: کنعانی به خوبی مانع شوتزنی تروسار شد.

در دقیقه ۲۱ شوت تیلمانس را بیرانوند به خوبی دفع کرد.

دقیقه ۲۴ روی یک ضربه ایستگاهی تمرینی احسان حاج صفی با فریب دیوار دفاعی بلژیک به مهدی طارمی پاس داد و او نیز دروازه بلژیکی ها را باز کرد، اما داور این گل را به دلیل آفساید مردود اعلام کرد.

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مهدی طارمی

دقیقه ۳۷: احسان حاج صفی روی دی بروینه مرتکب خطا شد و داور به کاپیتان تذکر جدی داد.

فشار بلژیکی ها روی خط دفاع ایران شدت پیدا کرده است، اما مدافعان ایران حملات را به خوبی خنثی کرده اند.

داور ۸ دقیقه وقت اضافه برای نیمه اول در نظر گرفت. 

دقیقه ۷+۴۵: سانتر خطرناک دی بروینه را احسان حاج صفی دفع کرد.

نیمه اول با تساوی بدون گل به پایان رسید.

نیمه دوم با سوت داور آغاز شد.

عليرضا جهانبخش جایگزین صالح حردانی شد.

دقیقه ۵۰: ضربه والی سلماکر از کنار دروازه به بیرون رفت.

دقیقه ۵۱: ضربه سر تروسار به بیرون رفت.

دقیقه ۵۲: پرتاب اوت بلند عليرضا جهانبخش روی دروازه بلژیک با شوت مهدی طارمی همراه شد، اما کورتوا مانع بازگشایی دروازه اش شد.

دقیقه ۵۸: تیموتی کاستانیه بجای توماس مونیه، دودی لوکبایکو به‌جای الکسی سلماکر و هانس فاناکن جایگزین نیکلاس راسکین شد.

دقیقه ۶۰: شوت دی کویر را بیرانوند را دفع کرد تا دروازه ایران نشود.

دقیقه ۶۵: مهدی ترابی و میلاد محمدی جایگزین احسان حاج صفی و محمد محبی شدند.

دقیقه ۶۶: توپ ربایی مهدی طارمی از ناتان انگوی باعث خطای مدافع بلژیکی روی طارمی شد و داور با کارت قرمز مستقیم انگوی را اخراج کرد.

اخراج ناگوی

دقیقه ۷۲: آرتور تیته جایگزین روملو لوکاکو شد.

دقیقه ۷۸: شهریار مغانلو جایگزین سامان قدوس شد.

دقیقه ۸۱: سعید عزت اللهی توپ را از دی بروینه گرفت و اقدام شوتزنی کرد و کورتوا شوت او را در ۲ مرحله گرفت.

دقیقه ۸۳: امیرحسین حسین‌زاده جایگزین سعید عزت اللهی شد.

دقیقه ۸۴: شوت دی کویپر را باز هم بیرانوند در آغوش گرفت.

واکنش دیدنی علیرضا بیرانوند

دقیقه ۸۶: ماتیاس فرناندز جایگزین کوین دی بروینه شد.

داور ۴ دقیقه وقت اضافه برای نیمه دوم این دیدار درنظر گرفت.

این دیدار پرهیجان  و حساس با تساوی بدون گل به پایان رسید تا بلژیک و ایران ۲ امتیازی شوند و معادلات صعود از این گروه پیچیده‌تر شود.

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برچسب ها: تیم ملی فوتبال ایران ، تیم ملی فوتبال بلژیک ، جام جهانی ۲۰۲۶ ، جام جهانی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۱۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۶ ۳۱ خرداد ۱۴۰۵
بدون گل پایان یافت 😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌
۴
۱۷
پاسخ دادن
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