باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - بوریس پیستوریوس، وزیر دفاع آلمان با اشاره به وضعیت تنگه هرمز که سبب تحت فشار قرار گرفتن اقتصاد اروپا نیز شده، گفت: «در نهایت، چوب‌پنبه‌ای که در گلوگاه تنگه هرمز قرار گرفت را دونالد ترامپ فرو برد، نه ما. اما آلمان به خارج کردن آن از این وضعیت علاقه‌مند است».

او در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی‌ای‌آر‌دی آلمان افزود که تهران در قالب تفاهم‌نامه اسلام‌آباد با بازگشایی این تنگه موافقت کرده بود و تردد کشتی‌ها نیز در حال بهبود بود. اما به گفته او، ایران روز شنبه اعلام کرد به دلیل حملات (رژیم) اسرائیل در لبنان، بار دیگر این آبراه حیاتی را مسدود می‌کند.

پیستوریوس همچنین تأکید کرد: «بازگشایی تنگه هرمز، یا بهتر بگوییم عبور امن از آن، در راستای منافع اروپا، تأمین انرژی و بهبود اقتصادی ماست».

تنگه هرمز یک مسیر حیاتی انرژی برای آلمان محسوب می‌شود. اگرچه کمتر از یک درصد از واردات مستقیم انرژی آلمان از این آبراه عبور می‌کند، اما بسته شدن آن اقتصاد صادرات‌محور این کشور را تحت فشار قرار می‌دهد. افزون بر این، جنگ و اختلال در تنگه هرمز باعث افزایش قیمت جهانی نفت شده که هزینه انرژی برای مصرف‌کنندگان و صنایع آلمان را بالا برده است.

منبع: الجزیره