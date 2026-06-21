باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیمهای ملی فوتبال اروگوئه و کیپورد از گروه H در دور دوم مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ بامداد دوشنبه ساعت ۰۱:۳۰ در ورزشگاه هاردراک میامی به مصاف هم میروند.
تیم ملی اروگوئه در بازی اول خود در جام جهانی نتوانست انتظارات را برآورده کند و این تیم برابر تیم ملی عربستان به تساوی یک بر یک دست یافت و با یک امتیاز در رتبه دوم جدول گروه H قرار دارد.
شاگردان مارسلو بیلسا به دنبال برد برابر تیم ملی کیپ ورد هستند تا اولین برد خود را در جام جهانی کسب کنند و همچنان در کورس صدرنشینی با اسپانیا در گروهشان باشند.
بیلسا به خوبی میداند که از دست دادن امتیاز مقابل کیپورد میتواند شرایط صعود را برای تیمش پیچیده کند. به همین دلیل انتظار میرود اروگوئه با رویکردی تهاجمیتر وارد میدان شود.
آمارهای اخیر نشان میدهد که تیم اروگوئه در فاز هجومی با مشکلاتی روبهرو شده است. لا سلسته در ۷ مسابقه از ۸ بازی اخیر خود بیش از یک گل به ثمر نرسانده و همین مسئله باعث شده فشار زیادی روی بازیکنانی مانند داروین نونیز، فدریکو والورده و جورجیان دیآراسکائتا قرار بگیرد.
در آن طرف، تیم ملی کیپ ورد در نخستین حضور تاریخ خود در جام جهانی توانست تیم اسپانیا را با تمام ستارگانش با نتیجه تساوی بدون گل متوقف کند و قهرمان اروپا را در کسب ۳ امتیاز بازی ناکام بگذارد.
تیم ملی کیپورد برابر اسپانیا تقریباً تمام مسابقه را تحت فشار بود، اما با سازماندهی دفاعی فوقالعاده و درخشش دروازهبان باتجربهاش، ووزینیا، توانست یک امتیاز ارزشمند کسب کند. دروازهبان ۴۰ ساله این تیم هفت مهار کلیدی انجام داد و به چهره اصلی مسابقه تبدیل شد. در مقابل او نیز پیکو لوپس و دینی بورخس در قلب دفاع نمایشی کمنقص ارائه دادند.
شاگردان بوبیستا اعتماد به نفسشان با تساوی برابر تیم ملی اسپانیا بیشتر شده است و آنها به دنبال خلق شگفتی دیگر در بازی امروز هستند تا همچنان شانس صعود به مرحله بعدی جام جهانی را داشته باشند.
با توجه به برد پر گل اسپانیا برابر عربستان، تیم ملی اروگوئه محکوم به برد در بازی با کیپ ورد است تا از کورس رقابت برای صدرنشینی عقب نماند.