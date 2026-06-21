بیانیه فدراسیون فوتبال درباره اظهارات دروغ وزیر امنیت داخلی آمریکا

فدراسیون فوتبال ایران اظهارات مطرح‌شده از سوی وزیر امنیت داخلی آمریکا درباره رئیس فدراسیون فوتبال ایران و اعضای رسمی کاروان تیم ملی را قویاً محکوم کرده و آن را مجموعه‌ای از ادعا‌های «کذب، ساختگی و فاقد هرگونه اعتبار» می‌داند.

باشگاه خبرنگاران جوان - فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران اظهارات مطرح‌شده از سوی مارک‌وین مولین وزیر امنیت داخلی آمریکا درباره رئیس فدراسیون فوتبال ایران و اعضای رسمی کاروان تیم ملی را قویاً محکوم کرده و آن را مجموعه‌ای از ادعا‌های «کذب، ساختگی و فاقد هرگونه اعتبار» می‌داند.

 ادعای مطرح‌شده مبنی بر اینکه فردی به عنوان مقامی مسئول از فدراسیون فوتبال ایران روز گذشته قصد سوار شدن به هواپیما برای ورود به ایالات متحده را داشته و از این اقدام جلوگیری شده است، یک دروغ آشکار و غیرقابل انکار است. این ادعا به‌قدری بی‌پایه است که مطرح‌کنندگان آن به خوبی می‌دانند چنین اتفاقی اساساً رخ نداده است.

مایه تأسف است که یک مقام ارشد آمریکا برای توجیه محدودیت‌های اعمال‌شده علیه اعضای کاروان تیم ملی ایران، به بیان مطالب خلاف واقع و انتشار اطلاعات نادرست متوسل شده است. زمانی که یک ادعای «مشخص، قابل راستی‌آزمایی و مرتبط با یک فرد مشخص» مطرح می‌شود و همان ادعا از اساس «دروغ» است، طبیعی است که اعتبار «سایر اتهامات مطرح‌شده» نیز زیر سؤال برود.

همچنین فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران ادعا‌های مطرح‌شده درباره دلایل عدم صدور روادید برای تعدادی از اعضای اصلی، مدیریتی، اجرایی، رسانه‌ای و پشتیبانی کاروان رسمی تیم ملی را قویاً تکذیب می‌کند. اظهارات مطرح‌شده از سوی مقام آمریکایی نه تنها فاقد هرگونه سند و مدرک است، بلکه تلاشی آشکار برای سرپوش گذاشتن بر رفتار تبعیض‌آمیز و محدودیت‌های غیرمنطقی اعمال‌شده علیه کاروان تیم ملی ایران محسوب می‌شود.

فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران همچنین تأکید می‌کند که اعضای کاروان تیم ملی هیچ علاقه یا انگیزه‌ای برای حضور شخصی در کشور قانون‌شکن ایالات متحده آمریکا ندارند و تمامی پیگیری‌های انجام‌شده برای دریافت روادید، صرفاً با هدف همراهی تیم ملی فوتبال ایران و انجام وظایف در چارچوب رقابت‌های جام جهانی صورت گرفته است. تلاش برای القای اهدافی غیر از ایفای مسئولیت‌های حرفه‌ای و رسمی این افراد، ادعایی نادرست و فاقد هرگونه مبنا و مستندات معتبر است.

این نخستین بار نیست که فوتبال ایران قربانی رویکرد‌های سیاسی می‌شود، اما قطعاً یکی از معدود مواردی است که یک مقام رسمی دولتی در برابر افکار عمومی جهان، ادعایی را مطرح می‌کند که به سادگی واهی و دروغ بودن آن مشخص است.

فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران ضمن درخواست رسمی برای انتشار مستندات این ادعا‌های کذب، اعلام می‌کند این «اظهارات جعلی» با هدف لطمه به اعتبار فوتبال ایران و ایجاد اخلال در حضور تیم ملی در رقابت‌های جام جهانی مطرح شده و فدراسیون قطعا آن را پیگیری خواهد کرد.

برچسب ها: فدراسیون فوتبال ، جام جهانی
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